Новая модель развития Арктики.

Заседание президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики провел на прошлой неделе заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Для нашего региона, безусловно, самым значимым итогом прошедшего в режиме видеоконференции совещания стала информация о создании в Мурманской области территории опережающего развития «Столица Арктики».

Губернатор Андрей Чибис рассказал и о проектах освоения новых месторождений твердых полезных ископаемых, которые сейчас реализуются в области. На базе Центрального участка Африкандского месторождения создается химико-металлургический комплекс по производству редких, редкоземельных металлов и востребованного в химической промышленности диоксида титана, которые в настоящее время импортируются. Также регионом рассматривается возможность реализации проекта по развитию одного из крупнейших в России месторождений палладия и платины «Федорова Тундра» в центральной части Кольского полуострова.

Теперь о других рассмотренных на заседании вопросах, которые касались перспектив развития Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ).

Другие условия – прежние задачи

Открывая заседание, Юрий Трутнев отметил необходимость сдерживания распространения коронавирусной инфекции на арктических территориях.

— Все регионы АЗРФ довели до норматива количество коек с кислородом и аппаратами ИВЛ. На эти цели правительство России дополнительно направило 3,5 миллиарда рублей. Еще 800 миллионов рублей выделено на дополнительные выплаты врачам, борющимся с вирусом в арктических субъектах, — отметил он.

Вице-премьер обратил внимание губернаторов на обеспечение безопасности людей, работающих вахтовым методом, в том числе на проработку и реализацию совместно с инвесторами комплекса мер, связанных с регулярным тестированием, разворачиванием мобильных коек с аппаратами ИВЛ, созданием условий для работы врачей. Соответствующие поручения ранее уже были даны вице-премьером Минздраву, МЧС и Роспотребнадзору.

Эпидемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в ситуацию. Однако, как подчеркнул Трутнев, главная задача остается прежней: необходимо выполнять поручения президента по развитию Арктической зоны, усилению роли России в этом стратегически важном регионе мира.

Для экономического стимулирования арктических территорий Минвостокразвития России была разработана система преференций. В марте этого года президент подписал первый из четырех федеральных законов, который устанавливает такие льготы для проектов в сфере добычи и переработки углеводородного сырья. Другие законопроекты приняты Государственной думой в первом чтении и с учетом поправок подготовлены для дальнейшего рассмотрения парламентом.

— Сделаны важные шаги в совершенствовании системы государственного управления по развитию арктического региона. Практически вся российская Арктика становится специальной экономической зоной с набором налоговых льгот. Самое главное – меняется принцип: если на предыдущем этапе государство само инвестировало в Арктику, причем в не очень больших объемах, то сейчас мы говорим о поддержке инвесторов и оказании содействия проектам в сфере экономики. Мы будем и дальше улучшать условия для ведения бизнеса, развивать экономику арктических территорий, потому что именно это позволит в дальнейшем улучшить условия жизни людей, — заметил Юрий Трутнев.

Подготовка законодательной базы

По предложениям регионов и депутатов Госдумы в разработанные Минвостокразвития России законопроекты были представлены поправки. Они касаются снижения минимального порога инвестиций с 10 миллионов до 1 миллиона рублей, механизма возмещения части страховых взносов и процентной ставки по инвестиционным кредитам, льгот для новых проектов в сфере добычи твердых полезных ископаемых. Учитывая антикризисный характер законопроектов, срок их вступления в силу предложено сократить с 90 до 45 дней. Таким образом, пакет законов может вступить в силу уже в конце июля – начале августа этого года.

Для активизации принятия законопроектов Юрий Трутнев дал поручение регионам представить до 1 июня в Минвостокразвития график подготовки и принятия соответствующих региональных и местных нормативно-правовых актов, регулирующих региональную и муниципальную часть системы преференций.

Минфину дано поручение определить максимальный срок таможенного досмотра грузов в пунктах пропуска на территории АЗРФ и представить в правительство предложения не позднее 15 июня. Минфину и Федеральной таможенной службе поручено до 15 июня выпустить ведомственные акты для того, чтобы резиденты смогли применять режим свободной таможенной зоны, предусмотренной законопроектом.

Как доложил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, для вступления новых законов в силу необходимо принять пять постановлений правительства. Минвостокразвития уже приступило к разработке четырех из них. Также министерство до конца мая планирует завершить подготовку более десяти ведомственных актов, устанавливающих порядок взаимодействия с резидентами по различным вопросам.

Александр Крутиков также проинформировал о создании инвестиционного Интернет-портала с электронным кабинетом инвестора arctic-russia.ru, который начнет работу сразу после принятия законов о преференциях инвесторам в АЗРФ. С помощью портала инвестор сможет подать все документы в электронном виде, пользоваться электронными услугами Минвостокразвития. В перспективе планируется предоставлять инвестору услуги регионов, муниципалитетов, банков и других заинтересованных организаций.

Сначала стратегия, потом госпрограмма

По итогам заседания были сняты разногласия между федеральными министерствами и ведомствами по проекту Стратегии развития Арктической зоны РФ. Она является продолжением указа «Об основах государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 года», подписанного главой государства в начале марта. Стратегия определяет конкретные целевые показатели развития АЗРФ, этапы и механизмы их достижения. В качестве ключевых показателей рассматриваются рост продолжительности жизни и снижение миграционного потока. В проекте сформулировано 26 механизмов достижения этих задач. В частности, предусматривается создание современной системы преференций для россиян, переезжающих на работу и проживающих в АЗРФ.

— Стратегия – это общий документ, описывающий политику того, что мы делаем в Арктике. А то, как мы это делаем, какие мероприятия должны быть реализованы, будет представлено в государственной программе «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ». Существующая госпрограмма неоднократно критиковалась самыми разными ведомствами. Очевидно, она не создает условия для развития этого огромного и стратегически важного региона. Мы начали работу со Стратегии, с законодательства, с системы преференций. Уверен в том, что невозможно создать условия для развития территорий, если не сформированы условия для развития экономики. Вся государственная программы по развитию Арктики должна быть перестроена под нужны инвесторов, под условия улучшения жизни людей, — заметил Юрий Трутнев.

В настоящее время Минвостокразвития по поручению Юрия Трутнева приступило к подготовке новой редакции государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ». Документ планируется подготовить до конца июня.

Реновация Норильска

На заседании также был рассмотрен проект реновации Норильска. Жилищное строительство в городе не ведется. Последний многоквартирный дом был сдан в 2002 году. Всего в городе 860 многоквартирных домов. Шесть из них признаны аварийными, еще 43 находятся в предаварийном состоянии.

Администрацией города представлены предложения по реализации программы реновации жилищного фонда до 2035 года. По предварительным расчетам, общий объем финансирования на 15-летний период составит около 85 миллиардов рублей. Половину этой суммы готова предоставить компания «Норильский никель», являющаяся основным работодателем норильчан. Об этом заявил статс-секретарь – вице-президент ПАО «ГМК Норильский никель» Дмитрий Пристансков.

— Мы заинтересованы в реализации программы реновации Норильска. Ведь это наш город, наша зона ответственности. Мы готовы принять активное участие в подготовке проектно-сметной документации и, разумеется, в реализации самой программы. Более того, в крае создан мощный строительный комплекс, который показал себя при подготовке к XXIX Всемирной зимней универсиаде. Почти все монтажно-строительные работы выполняли красноярцы. Нам бы хотелось найти этой рабочей силе новое поле деятельности, — пояснил губернатор Красноярского края Александр Усс.

— Минвостокразвития поддерживает реализацию программы реновации Норильска. Город нуждается в обновлении жилищного фонда, строительстве новых качественных домов. Но остались вопросы по источникам финансирования. Мы со своей стороны готовы поддержать предложение «Норникеля» по частичному финансированию реновации за счет средств госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ», над которой Минвостокразвития ведет работу в настоящее время, — прокомментировал ситуацию министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

По итогам заседания Юрий Трутнев дал поручение Минвостокразвития, Минэкономразвития, правительству Красноярского края, администрации Норильска и компании «Норильский никель» в течение трех недель подготовить окончательный проект программы реновации жилья в Норильске, учитывающий объемы финансирования этой программы каждой из сторон.

— Арктика – стратегический регион. Эта территория имеет глобальное значение для нашей страны, обеспечения ее безопасности. Надо работать быстрее и быстрее развивать Арктическую зону РФ. Никакие экономические проблемы не должны этот процесс останавливать. Новая модель развития Арктики должна заработать, — подытожил Юрий Трутнев.