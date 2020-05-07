Не поле перейти.

Согласно оценкам Росстата, средняя продолжительность жизни в России в 2019 году достигла исторического максимума – 73,34 года. Медиаофис Всероссийской переписи населения 2020 года рассказывает, как менялась ожидаемая продолжительность жизни россиян по данным статистики и переписей населения.

По данным первой отечественной переписи населения 1897 года, средняя ожидаемая продолжительность жизни в Российской империи составляла немногим более 30 лет (29,4 года у мужчин и 31,7 года у женщин). Страна отставала по этому показателю от Западной Европы и США на 10-15 лет. Но именно в конце XIX – начале XX века в России появилась устойчивая тенденция к росту продолжительности жизни.

Потери из-за Первой мировой войны, революций и Гражданской войны, резкое ухудшение условий жизни негативно отразились на продолжительности жизни. Но в 1920-х годах этот показатель вновь начал повышаться. По результатам Всесоюзной переписи населения 1926 года средняя продолжительность жизни мужчин составила 40,2 года, женщин – 45,6 года. Этот уровень оставался практически неизменным до начала Великой Отечественной войны.

Потрясения 1930-х годов и Великая Отечественная война стали причиной значительного разрыва в продолжительности жизни мужчин и женщин. В 1946 году он достигал 9 лет. Отставание от стран Запада по средней ожидаемой продолжительности жизни удалось сократить к 1960-м годам. По данным Всесоюзной переписи населения 1959 года, средняя продолжительность жизни советских мужчин выросла до 63 лет, женщин – до 71,4 лет. В Европе и США этот показатель у мужчин составлял 67,4 года, у женщин – 72,5 года.

В 1986-1987 годах на фоне антиалкогольной кампании средняя ожидаемая продолжительность жизни в РСФСР достигла рекордных 70,13 года. Однако за этим последовало драматическое падение: в 1994 году средняя ожидаемая продолжительность жизни россиян упала до 63,98 года. При этом для мужчин этот показатель составил 57,6 года, для женщин – 71,2 года.

Новый рост средней ожидаемой продолжительности жизни в России начался в середине 2000-х годов. В 2006 году продолжительность жизни мужчин впервые с 1990-х годов превысила пенсионный возраст и достигла 60,4 года. В 2012 году ожидаемая продолжительность жизни превысила рекорд советского времени и составила 70,24 года. По данным Росстата, в 2018 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составляла 72,91 года.

Согласно среднему варианту прогноза статистиков, в 2020 году этот показатель должен увеличиться до 73,87 года (68,87 и 78,66 года для мужчин и женщин соответственно), а к 2035 году – возрасти до 79,1 года. При этом разница в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами снизится к 2035 году до 7,5 года (75,18 и 82,69 года у мужчин и женщин соответственно).

Актуализированные данные о численности и структуре населения России будут получены после проведения Всероссийской переписи населения. Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране Росстат выступил с предложением перенести ее на 2021 год.