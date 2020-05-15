Кухонный интерес.

Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности снизился в России с 47 пунктов в марте до 31 пункта в апреле. В сфере услуг – с 37 пунктов в марте до 12,2 пункта в апреле. Эти цифры привела председатель Банка России Эльвира Набиуллина, комментируя в ходе очередной онлайн пресс-конференции ситуацию в стране на начало мая.

Она также отметила, что масштаб падения объема покупок при этом постепенно сокращается. Происходит это в основном за счет роста продаж продовольствия. Общепит по-прежнему закрыт, так что россиянам волей-неволей приходится больше готовить дома.

Снижаются и темпы инфляции. Хотя рост цен по-прежнему выше траектории, соответствующей целевым показателям в 4 процента в год. В целом макроэкономические показатели согласуются с прогнозом Центробанка о падении ВВП во втором квартале на 8 процентов к аналогичному периоду прошлого года.

Отдельно, по мнению главы Банка России, следует отметить рост цен на нефть, которому способствует сокращение ее добычи в рамках договоренности ОПЕК+, вступившей в силу в мае. Цена отечественной марки Urals впервые с середины марта вернулась к 24-25 долларам США за баррель. А ее дисконт к Brent сократился с 10-11 долларов США в начале апреля до 3,5-4 долларов к началу мая.

— Это отражает рыночные ожидания балансировки спроса и предложения нефти на европейском рынке в результате действия договоренности и восстановления спроса после снятия карантинных ограничений, — отметила Набиуллина. — Если говорить о российском рынке, то нужно, конечно, учитывать влияние праздничных дней начала мая, когда активность традиционно достаточно низкая. Можно отметить, что рынки ведут себя стабильно. В частности, снизился показатель вмененной волатильности валютного рынка, начал открываться рынок корпоративных облигаций.

Рассказала глава Банка России и о реализации предпринятых государством мер поддержки бизнеса и граждан. Объем реструктуризации кредитов растет, как и процент одобренных заявок. По состоянию на 8 мая от субъектов малого и среднего бизнеса было подано почти 94 тысячи заявок. Причем 20 тысяч из них – после 22 апреля. Уровень одобрения составил 75-77 процентов. Рассматривать заявки стали быстрее, банки отладили эту процедуру. Реструктурировано кредитов малого и среднего бизнеса на общую сумму 343 миллиарда рублей.

Граждане подали 1 миллион 400 тысяч заявок на реструктуризацию кредитов. Прирост с 22 апреля составил около 400 тысяч. Самый высокий уровень одобрения заявок отмечен по ипотечным кредитам, где он составляет 80 процентов. Ниже всего процент одобрения по автокредитам – около 20 процентов.

Будут ли подобные кредитные каникулы эффективны для заемщиков? Не разленятся ли они окончательно? Проведенный мониторинг эффективности еще докризисных ипотечных каникул, введенных летом прошлого года, показывает, что из числа заемщиков, завершивших каникулы, в график платежей удалось вернуться 76 процентам. Иначе говоря, механизм передышки действительно работает.

На 8 мая в программе выдачи беспроцентных «зарплатных» кредитов участвовали 20 банков. За предшествующие две недели объем заключенных кредитных договоров вырос в два раза, сумма одобренных 20 тысяч заявок достигла 46 миллиардов рублей.

— Это неплохие цифры, которые свидетельствуют о постепенном выходе программы на ожидаемый объем, — отметила Набиуллина.

Затем глава Банка России ответила на вопросы журналистов.

— Если продолжится снижение экономической активности, готов ли Центробанк рассмотреть больший шаг снижения ключевой ставки, чем 50 базисных пунктов?

Уже на последнем заседании совета директоров, ответила Набиуллина, рассматривался вариант ее снижения на 100 базисных пунктов. Если ситуация будет развиваться, как сейчас, Банк России может вернуться к рассмотрению такого варианта.

— За сколько процентных пунктов снижения российского ВВП отвечает сокращение добычи нефти?

— Это одна из ключевых отраслей нашей экономики. По предварительной оценке, сокращение добычи нефти после вступления в силу договоренности ОПЕК+ может привести к снижению ВВП в пределах одного процента. Это без учета влияния на смежные отрасли, — ответила Набиуллина.