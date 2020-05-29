Акцент на экологию и туризм.

О ходе реализации в регионе национальных проектов доложила вчера на очередном заседании правительства области заместитель губернатора – министр финансов Елена Дягилева.

В нашем крае, напомнила она, таковых реализуется десять штук. В их рамках осуществляются 49 региональных. Общий объем средств, выделенных на эти цели в текущем году, превышает 14 миллиардов рублей. Это в два раза больше чем годом ранее. Необходимо достичь 177 целевых показателей, отследить ход работ на 310 объектах. Впрочем, мониторинг, как подчеркнула Дягилева, налажен. На постоянной основе отслеживаются вопросы заключения контрактов, риски, показатели и, конечно, результаты.

От вертолетной площадки до сельского водозабора

Теперь подробнее о конкретных нацпроектах. Первый из них – «Здравоохранение». Он включает 7 региональных проектов с общим объемом финансирования более 3 миллиардов рублей. В частности, в Ковдоре должна быть введена в строй вертолетная площадка, а в Мурманске идет реконструкция онкологического диспансера. Исполнение на текущий момент составляет 20,8 процента.

Нацпроект «Демография»: 5 региональных проектов с общим бюджетом 5 миллиардов рублей, исполнение – более 21 процента. Наиболее значимые направления: поддержка семьи (2,4 миллиарда рублей) и развитие спортивной инфраструктуры (более 2 миллиардов).

На мероприятия национального проекта «Образование» выделено 1,3 миллиарда. Пока освоено лишь 5 процентов. Впрочем, основные деньги пойдут на ввод в строй новых школ. А их сдача в Североморске и областном центре запланирована ближе к концу года.

Нацпроект «Культура»: 3 региональных проекта, бюджет 423 миллиона. Запланирована реновация областного драматического театра. В текущем году планируют ее завершить.

Нацпроект «Жилье и городская среда»: более 2 миллиардов рублей, 249 объектов к вводу. Только дворов должно быть благоустроено 240 штук. В областном центре должна начаться реновация микрорайона «Больничный городок».

— Наша задача начать по-настоящему строить жилье в Мурманске, — подчеркнул ведущий заседание губернатор Андрей Чибис.

Нацпроект «Безопасные и качественные дороги»: полтора миллиарда рублей и 40 объектов к вводу. Исполнение пока около полутора процентов. Но речь идет о ремонтах дорог. А у нас только-только снег сошел. Так что страда начнется с июня.

Следующий нацпроект – «Экология». На него выделено 442 миллиона рублей, большая часть которых пойдет на региональный проект «Чистая страна» и водозабор в селе Тулома.

Нацпроект «Малый и средний бизнес». Тут, отметила Дягилева, имеются серьезные достижения. А многие показатели уже перевыполнены. Связано это с теми мерами дополнительной поддержки малого и среднего предпринимательства, которые власти реализовали в условиях пандемии коронавируса.

На нацпроект «Цифровая экономика» запланировано 45 миллионов рублей.

Закрытие плавильного цеха не застало врасплох

Затем правительство обсудило программу социально-экономического развития Печенгского муниципального района. Это, как отметил губернатор Андрей Чибис, важнейшая для нас территория. И тот набор мероприятий, который сейчас реализуется, позволяет сделать ее экологически чистой и привлекательной для туризма.

Муниципальный район, напомнила заместитель губернатора Ольга Кузнецова, образован здесь в апреле этого года. Небольшие населенные пункты объединили в одно муниципальное образование. И главная задача при этом – развитие единого стандарта социальной среды. Проще говоря, чтобы жизнь везде была в равной степени хороша. Существенно возросло финансирование дорожной деятельности, выделены значительные средства на подготовку коммунального хозяйства к очередному осенне-зимнему периоду, будет закуплено новое оборудование для Печенгской ЦРБ. Но главное, последствия чего нужно было преодолеть, – закрытие плавильного производства в Никеле.

— Оно не стало для нас неожиданностью, — подчеркнул глава районной администрации Эдуард Затона. — Компания-владелец заявила об этом уже много лет назад. И мы воспринимаем ситуацию, скорее, как некий экологический позитив для района.

Действительно, в районе имеются все возможности для развития новых направлений деятельности, включая туризм. И градообразующее предприятие активно финансирует проекты диверсификации экономики.

— Идет работа над программой развития района, — уточнила директор департамента социальной политики ПАО «ГМК «Норильский никель» Светлана Ивченко. — Она включает пять ключевых направлений: трудоустройство сотрудников закрывающегося производства, транспорт, новую экономику, городскую среду и социальную защиту населения.

— Очень важно, что процедуры по закрытию плавильного цеха четко отработаны. И, насколько я знаю, на сегодня здесь никаких социальных вопросов нет, — резюмировал губернатор Андрей Чибис.

Новый акцент глава региона призвал делать на приграничном статусе поселка Никель и Печенгского района в целом и их туристическом потенциале.

Две справки и разрешение родителей

С 5 июня в Мурманской области запустят программу летнего трудоустройства несовершеннолетних. Такое поручение дал на заседании губернатор Андрей Чибис.

Подростков, как подчеркнул министр труда и социального развития Сергей Мякишев, этим летом в регионе останется больше обычного. Из-за введенных в связи с пандемией коронавируса ограничительных мер, далеко не все смогут выехать на каникулах за пределы области. Поэтому планируется увеличить количество созданных для них рабочих мест. Для решения этой задачи министр предложил дополнительно выделить из областного бюджета 86 миллионов рублей.

По словам Сергея Мякишева, отработав месяц полностью, молодые люди смогут получить неплохие деньги. Даже с учетом положенного несовершеннолетним сокращенного рабочего дня.

Для трудоустройства ребятам потребуется предоставить пакет документов: медицинскую справку 086-у, справку об отсутствии судимости, номер расчетного счета, на который будут перечисляться деньги, и – наверное, самое главное – разрешение от родителей.