А омбудсвумен так и не выбрали…

Свое очередное заседание областная дума начала вчера с рассмотрения вопросов, связанных с реализацией мер стимулирования инвестиций в регион и оказанием помощи малому бизнесу, пострадавшему от ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Легализация самозанятых

В рамках первоочередных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства депутаты приняли закон о введении на территории области в действие специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Внесенный главой региона Андреем Чибисом законопроект представил заместитель губернатора Дмитрий Филиппов.

Речь идет о самозанятых гражданах, у которых нет наемных работников, а годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей. Под эти критерии попадают такие виды деятельности, как, например, репетиторство и другие виды консультирования, косметология и парикмахерские услуги, сдача квартир в аренду.

Предусмотрено несколько процентных ставок. Они установлены федеральным законодательством и до 2028 года не могут быть изменены. Так, налогом по ставке 4 процента будут облагаться товары и услуги, реализованные физическим лицам. По ставке 6 процентов – реализованные индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам.

Подобный эксперимент, проведенный в нескольких пилотных регионах, признан успешным. Теперь к ним присоединится и Мурманская область. Зарегистрироваться можно прямо на сайте Федеральной налоговой службы. Новый закон будет способствовать легализации названных выше видов деятельности. Он вступит в силу с 1 июля.

Льготы резидентам

Депутаты также приняли несколько законов, разработанных в целях создания благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности и поддержки создания новых высокотехнологичных проектов на территории региона. Их представила министр экономического развития Татьяна Русскова.

В частности, одним из законопроектов предусмотрены налоговые преференции для организаций, получивших статус резидентов территории опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики». В мае постановлением Правительства России она создана на территории областного центра и Кольского района.

Другой законопроект предусматривает в качестве стимулирующей меры на десять лет освободить от уплаты налога на имущество организаций субъекты инвестиционной деятельности. Для этого им нужно реализовать на территории Мурманской области стратегические инвестиционные проекты с объемом капитальных вложений 150 миллиардов рублей и более.

Приняты изменения в региональный закон «О предоставлении льготного проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте общего пользования обучающимся на территории Мурманской области». Документ разработан в целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Он устанавливает порядок определения общего объема средств и критерии распределения между муниципальными образованиями общего объема субвенций на льготный проезд школьников.

Внесены изменения в закон о транспортном налоге. От его уплаты освобождаются организации (за 2020 год) и индивидуальные предприниматели (за 2019 год), включенные в перечни отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших от ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, утвержденных федеральным правительством и правительством Мурманской области.

Налоговое послабление касается грузовых автомобилей и автобусов. Предполагается, что освобождение от уплаты транспортного налога будет применено в отношении 157 организаций и 928 индивидуальных предпринимателей и позволит им сократить расходы на общую сумму 17 миллионов 300 тысяч рублей.

Ушли на второй круг

Еще одним вопросом повестки дня значился предварительный отбор кандидата на должность уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области. Двух без пяти минут омбудсменов представила коллегам председатель думского комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Лариса Круглова.

По предложению губернатора Андрея Чибиса на эту должность была рекомендована Алевтина Андреева – директор социального приюта для детей и подростков «Берегиня», который расположен в Кольском районе в поселке Кильдинстрой.

Фракция ЛДПР представила своего кандидата – Нину Лиукконен. Экономист по образованию, в настоящее время она работает помощником депутата областной думы и возглавляет молодежную организацию ЛДПР в Мурманске.

Оба кандидата представили свое видение работы детского омбудсмена. Однако по результатам проведенного тайного голосования ни одна из претенденток на пост не набрала более половины голосов от числа избранных депутатов. За Андрееву было подано 13 голосов, за Лиукконен – 6.

Теперь, как сообщил председатель областной думы Сергей Дубовой, требуется повторное выдвижение кандидатов. Это могут быть как новые лица, так и прежние.

Навстречу комфортной жизни

Ставший уже традиционным «Правительственный час» на этот раз был посвящен реализации мероприятий по комплексному благоустройству муниципальных образований и перспективах их развития в целях обеспечения благоприятных условий проживания населения. Об этом депутатам рассказала министр градостроительства и благоустройства Ольга Вовк.

В текущем году, отметила она, на благоустройство в регионе из всех источников финансирования выделено 1,7 миллиарда рублей. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. В том числе более миллиарда – областные средства. Более двух десятков урбанистов работают в созданном Центре городского развития. Это как местные, так и привлеченные из других регионов специалисты.

Предусмотрено благоустройство придомовой территории более 240 многоквартирных домов. Для сравнения: в прошлом году их было 150. Все контракты уже заключены. Так что работы начинаются. В областном центре они ведутся на улице Копытова и проспекте Героев-североморцев. Также запланировано благоустройство 13 общественных пространств в 10 муниципальных образованиях. Все работы должны быть завершены до 1 октября. Чтобы в очередной раз не класть асфальт в снег.

Вчера на заседании дума также рассмотрела ряд других вопросов.