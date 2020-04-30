Все дороги ведут в минтранс.

Правительство области на очередном заседании вновь рассмотрело вопросы, связанные с теми условиями, в которых сейчас живет и работает регион. Речь идет об ограничительных мерах, принятых в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции. В частности, предметом обсуждения стали меры поддержки предприятий и граждан.

Но в повестке дня также значились вопросы развития туристической индустрии Кольского Заполярья и создание в регионе принципиально новой системы пассажирских перевозок. Оно и понятно: рано или поздно болезнь отступит, а жизнь будет продолжаться. Так что власти логично затронули и темы на перспективу. С них, пожалуй, для оптимизма и начнем.

Перезагрузка туриндустрии

Планами развития туристической сферы поделился с коллегами заместитель губернатора Дмитрий Филиппов. Ряд мер запустили еще в прошлом году. С этого года их усилили. Так, с 4 до 10 миллионов рублей увеличена сумма, выделенная на субсидирование отрасли. Средства можно получить на развитие инфраструктуры (до 800 тысяч рублей), приобретение оборудования (до 500 тысяч) и событийные мероприятия (до 300 тысяч рублей).

После открытия границ предлагается ввести новый вид субсидий – компенсацию части стоимости туров внутреннего въездного туризма. Власти будут покрывать до 50 процентов стоимости турпродуктов местных туроператоров. Дешевые туры должны привлечь в регион гостей. Необходимые суммы пока просчитываются.

— Нужно использовать ситуацию для перезагрузки туристической индустрии, — прокомментировал выступление своего заместителя ведущий заседание губернатор Андрей Чибис.

Глава региона поручил уже к 7 мая разработать по туризму отдельный пакет мер поддержки.

С 1 января будущего года регион должен начать переход к принципиально новой системе пассажирских перевозок. Об этом доложила заместитель губернатора Ольга Кузнецова. В частности, полномочия в этой сфере от муниципалитетов будут переданы на областной уровень. Таким образом, областной минтранс будет выступать заказчикам по всем социально значимым маршрутам – как внутримуниципальным, так и межмуниципальным. А еще через год, накопив опыт, планируется передать эти полномочия специально созданному казенному госучреждению Единый оператор транспортного обслуживания. Эта реформа облегчит жизнь муниципальным образованиям и позволит оптимизировать маршрутную сеть.

Без забега по инстанциям

О перспективах все. Теперь о том, что касается текущей работы в непростых условиях пандемии. Реализацию комплекса мер социальной поддержки граждан представила заместитель губернатора – министр финансов Елена Дягилева.

Первое, что было сделано в этом плане, сообщила она, – введено автоматическое продление социальных выплат. Тех, что зависят от доходов семьи, которые необходимо периодически подтверждать. Сейчас бегать за справками не нужно. Выплаты (без, повторюсь, обновления права на их получение) продлеваются на срок от шести месяцев до одного года. И в апреле уже более 10 тысяч граждан получили эту поддержку без обращения в инстанции.

С 27 марта организована работа горячих линий в муниципалитетах для граждан старше 65 лет с целью доставки им лекарств, продуктов, предметов первой необходимости. От северян поступило уже 7695 обращений, почти 1500 которых – из областного центра. Впрочем, статистика меняется ежедневно. В Едином волонтерском центре работают более 400 человек, которые выполнили уже свыше 6 тысяч заявок.

На 25 апреля в центрах занятости региона было зарегистрировано 7584 человека. Это общее число, а не прирост за последний месяц. Чтобы было понятно: на начало года таковых было 6818 человек. Рост, конечно, есть. Но скачкообразным его назвать трудно.

Осуществляется дистанционный прием документов для получения пособия по безработице. А те, кто потерял работу из-за введенных ограничительных мер, вправе рассчитывать на выплату повышенного, северного МРОТ, действующего в Мурманской области.

В ближайшее время будет запущен и механизм общественных работ в муниципалитетах. При полной занятости граждане смогут заработать за месяц свыше 41 тысячи рублей.

Рука на пульсе крупного бизнеса

Ольга Кузнецова также ознакомила участников заседания с выполнением плана поддержки экономики и системообразующих предприятий.

— С января по март – цифры обнадеживающие, — прокомментировала вице-губернатор итоги первого квартала, подведенные органами статистики.

Индекс производства, в том числе в строительстве, вырос. Увеличился объем вылова рыбы и морепродуктов. Прибавили вес и налоговые поступления, включая налог на прибыль организаций и НДФЛ. Но первый квартал, конечно, не совсем показателен. Важно отслеживать работу предприятий сейчас, когда были введены ограничительные противоэпидемиологические меры.

Еще 3 апреля, напомнила Кузнецова, власти региона утвердили план первоочередных мероприятий. В плане 18 пунктов. В частности, они касаются поддержки малого и среднего предпринимательства, пострадавших от карантина отраслей. Только на получение антикризисных микрозаймов подано 53 заявки. И 30 из них (на общую сумму 28 миллионов рублей) уже выданы.

Будут приняты дополнительные меры поддержки самозанятых граждан. Соответствующий проект закона в правительстве области уже имеется. Особое внимание – сфере туризма. По не зависящим от нее причинам отрасль сейчас практически заморожена, а посему требует к себе особого подхода. Еще один блок – поддержка управляющих компаний и ТСЖ в части их расходов на дезинфекцию.

Теперь о системообразующих предприятиях. То есть тех, которые фактически дают жизнь конкретным городам и поселкам полуострова. На таких у нас работают 44,5 тысячи человек, обеспечивая более трети бюджетных поступлений.

Власти будут вести еженедельный мониторинг работы промышленных гигантов и оперативно принимать решения по мерам их поддержки, если такое вмешательство потребуется. Перечень таких предприятий будет расширен до 52. В него, в частности, включат ресурсоснабжающие и строительные компании, а также транспортников.

Что касается последних, то из-за ограничительных мер по перемещению граждан пассажиропоток в регионе снизился на 54 процента по поездкам и на 53 процента по выручке. Плюс транспортники несут дополнительные расходы на дезинфекцию своих бортов и так далее. В числе предлагаемых мер поддержки – возмещение недополученных ими доходов, которые власти оценили в 131 миллион рублей.