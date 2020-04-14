Ситуация — как на передовой.

Под эгидой Торгово-промышленной палаты (ТПП) России прошел вебинар, посвященный обеспечению финансовой стабильности бизнеса и поддержке предпринимательства в условиях распространения коронавируса COVID-19.

В разговоре приняли участие представители Российского Союза промышленников и предпринимателей, «Деловой России», «Опоры России», а также предприниматели со всей страны. Главными же докладчиками выступили сотрудники Центробанка.

Последствия нерабочего апреля

— Подобные видеоконференции с участием представителей основных федеральных органов власти мы проводим практически в ежедневном режиме, — отметила вице-президент ТПП России Елена Дыбова. — Проблемы, которые нарастают в связи чрезвычайной, нестандартной ситуацией в экономике, затрагивают практически каждого. Но предприниматели оказались здесь на передовой. Потому что для них на проблемы обеспечения личной безопасности наложились серьезные вызовы в экономике.

Да, предпринимателям нужно выживать, в очень непростых условиях решая проблемы сохранения своего бизнеса. Для них, подчеркнула Елена Дыбова, особенно важна оперативная информация о мерах, предпринимаемых властями – президентом, правительством страны в целом, конкретными федеральными ведомствами. Нынешняя встреча – с Центробанком России.

Для бизнеса, продолжила вице-президент ТПП, серьезнейшим вызовом стал нерабочий апрель. Особенно пострадали компании, работающие в сфере культуры, спорта, туризма, общественного питания, образования, бытовых услуг и ряде других отраслей. В большей или меньшей степени вынужденные каникулы ударили практически по всему малому и среднему бизнесу. И сейчас главный вопрос: как жить дальше?

В рамках вебинара были затронуты темы реструктуризации кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), возможности расширения программ их кредитования, поддержки отраслей, не вошедших в список наиболее пострадавших, а также заслушаны предложения самого бизнеса по дополнительным мерам поддержки в финансовой сфере.

Кредитные каникулы

— Для Центробанка как регулятора финансового сектора вопросы поддержки малого и среднего бизнеса находятся в фокусе внимания. Именно этот сектор экономики в первую очередь страдает от пандемии, — сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. — Мы разработали уже два пакета мер, которые направлены на поддержку МСП и населения. Это одна из наиболее значимых задач.

Необходимо было, продолжил он, дать МСП возможность получить отсрочку исполнения кредитных обязательств. Для начала – на полгода. Срок этот не взят с потолка. По прогнозам шести месяцев должно быть достаточно, чтобы закончился острый период ограничительных мер и начался восстановительный рост. Поэтому пока меры ориентированы на период до 30 сентября. Но, если будет нужно, Центробанк готов рассмотреть и возможность их продления.

— Задача кредитных каникул – дать бизнесу временное освобождение от исполнения своих финансовых обязательств, чтобы не перегружать его долговой нагрузкой. Чтобы у него была возможность направить эти деньги на более актуальные на сегодня цели, — уточнил докладчик.

Теперь собственно о принятых мерах. Все банки и иные финансовые организации освобождены от необходимости создавать дополнительные резервы при реструктуризации кредитов МСП. Причем Центробанк рекомендовал не вводить никаких отраслевых ограничений. Иначе говоря, воспользоваться возможностью отсрочки платежей может и компания, чей бизнес не входит в перечень наиболее пострадавших отраслей.

У индивидуальных предпринимателей, чей доход за последний месяц снизился более чем 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год, может воспользоваться кредитными каникулами и как физическое лицо, направив соответствующую заявку в банк. Подробные инструкции на сей счет (как для субъектов МСП, так и для физических лиц) есть на официальном сайте Банка России.

Центробанк, добавил Мамута, осуществляет мониторинг исполнения этих рекомендаций. И на сегодня уже есть несколько тысяч подобных реструктурированных кредитов.

— По поводу кредитной истории, — продолжил он. — Что будет с кредитной историей, если бизнесмен воспользовался реструктуризацией кредита? Ответ простой: ничего не будет. Мы дали специальные инструкции и банкам и кредитным бюро о том, что кредитная история в этом случае не ухудшается. Так что это никак не повлияет на возможность бизнеса получать новые кредиты.

Поддержка финансового сектора

— Центробанк, исходя из своего статуса, больше взаимодействует с финансовыми посредниками – кредитными организациями и другими игроками в этой сфере, которые ему поднадзорны, — сообщил начальник управления финансовой доступности Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Роман Марков. — Наша задача – создавать условия, когда таким посредникам становится выгодно финансировать тот или иной сегмент экономики.

В первую очередь, конечно, речь идет о банковском кредитовании. Да, как уже было сказано, Банк России рекомендовал всем кредитным организациям реструктуризировать кредиты МСП. Но как это скажется на самих финансовых учреждениях? Им ведь тоже нужна поддержка.

Соответствующие меры также разработаны. Так, банки с высоким рейтингом могут получить кредит Банка России под 4 процента годовых, если не будут сокращать свой кредитный портфель субъектов МСП, которым они располагали на 1 апреля. Это специальная ставка рефинансирования, которая существенно ниже ключевой ставки. За это банки обязуются выдавать малому и среднему бизнесу кредиты не более чем под 8,5 процента годовых.

На эту программу выделено 500 миллиардов рублей. Она была запущена еще до эпидемии. Но являлась антикризисной, рассчитанной на определенные отрасли экономики и определенные условия. Сейчас все ограничения сняты. Можно получить кредит без ограничений по его целям. Единственное условие: банк должен входить в список операторов этой программы.

Кроме того, 150 миллиардов рублей из названных пятисот выделено на дополнительную программу, направленную на поддержку занятости. Кредитная организация будет выдавать субъектам МСП из пострадавших отраслей экономики кредиты под 0 процентов годовых. Но кредиты целевые – на выплату заработной платы. Они будут выдаваться на срок до 6 месяцев. Крупнейшие банки уже выдают такие кредиты.