Система раскачивается медленно.

Текущей ситуации в экономике страны и мерам поддержки ее финансовой системы была посвящена очередная онлайн пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Ситуация в экономике ухудшается

— Ситуация в глобальной экономике, — подчеркнула Эльвира Набиуллина, комментируя итоги прошедшей недели, — продолжала ухудшаться. Существенно выросла безработица в США и странах Европы. Но на глобальных финансовых рынках положение дел было относительно стабильным. В том числе – в результате беспрецедентных мер, принимаемых правительствами и центральными банками разных стран. Практически во всех странах, включая и Россию, наблюдается рост котировок на рынке акций. На фоне информации о переговорах ОПЕК+ цены на нефть также относительно стабилизировались, оставаясь при этом на низком уровне.

С нефтью вообще все сложно. Спрос на нее падает, хранилища заполнены под завязку. На восстановление рынка, по мнению главы Центробанка, потребуются месяцы, возможно, кварталы. При принятии решений по денежно-кредитной политике Банк России традиционно будет исходить из консервативного прогноза цены нефти и объемов ее экспорта.

Теперь подробнее о нашей стране. С началом нерабочих дней, отметила Набиуллина, налицо значительное замедление экономической активности. Так, примерно на 18 процентов к нормальному уровню начала апреля снизился объем входящих платежей. Наибольшее снижение активности наблюдается в секторе услуг. Наименьшее – в производстве и секторах, связанных с продажей продовольственных товаров и лекарств.

Уже 84 процента предприятий, сообщила Набиуллина, против 73 процентов неделей раньше испытывают на себе влияние экономического кризиса в связи с эпидемией коронавируса, включая и влияние ослабления курса рубля. Чуть менее 30 процентов отмечают перебои в поставках, 40 процентов – отмену и перенос заказов. При этом две трети компаний ожидают дальнейшего ухудшения конъюнктуры в своих отраслях. Выиграли от кризиса лишь около 15 процентов предприятий.

Инфляция в марте несколько ускорилась, до 2,5 процента против 2,3 процента в феврале. Последние три недели она заметно выше, чем традиционно для этого времени года. А вот ситуация на российском финансовом рынке несколько улучшилась, волатильность курса рубля и рынка акций снижается.

— Банки перевели многие свои функции в дистанционный режим, но их работа продолжается. Сектор сохраняет устойчивость, — резюмировала Эльвира Набиуллина.

В конце марта наблюдался рост кредитной активности, плюс 2,5 процента. Причем почти половина этого прироста пришлась на последнюю неделю месяца. Возможно, заемщики поспешили, ожидая ухудшения ситуации. Вклады населения в последнюю неделю марта выросли на 0,5 процента, значительно компенсировав снижение предыдущих недель.

Не лишить людей почвы под ногами

Затем глава Центробанка напомнила о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Первая из них – льготное кредитование. Чтобы банки могли предоставить субъектам МСП кредиты под 8,5 процента годовых, ЦБ финансирует их самих под 4 процента. Но есть условие: банк не должен сокращать свой кредитный портфель МСП.

Лимит программы – 500 миллиардов рублей, 150 миллиардов из которых зарезервированы на кредиты на заработную плату по нулевой ставке, субсидируемой правительством. Из «зарплатных» 150 миллиардов банками пока удовлетворены заявки на общую сумму в… 76 миллионов.

— Пока это старт программы, и цифры очень низкие, — прокомментировала ситуацию Эльвира Набиуллина, добавив уже более жестко: — Система раскачивается очень медленно. Это не может нас удовлетворить и не соответствует остроте проблемы. Мы и правительство будем смотреть, что происходит.

Еще одна мера поддержки МСП – реструктуризация кредитов. Тут ситуация лучше. Со 2 по 7 апреля в банки обратились более 21 тысячи предпринимателей. Уже рассмотрено свыше 4,5 тысячи заявок, удовлетворено около 97 процентов от них.

Реструктуризация задолженности физических лиц. От заемщиков поступило более 107 тысяч заявлений. Из них 84 тысячи (79 процентов) – по потребительским кредитам и 23 тысячи (21 процент) – по ипотеке. На 7 апреля рассмотрено 76 тысяч заявлений (71 процент от поступивших), удовлетворено лишь около 15 процентов – 9 тысяч по потребкредитам и 2,5 тысячи – по ипотечным.

Низкие показатели удовлетворения таких заявлений в конкретных банках, уточнила Набиуллина, ЦБ будет отслеживать. Затем с банками, как она выразилась, будут работать, потому что «нельзя лишить людей почвы под ногами».

В минувшую пятницу приняты новые меры поддержки. В частности, расширен перечень пострадавших отраслей экономики. В него вошли жилищное строительство (при определенных условиях), деятельность аэропортов и автовокзалов, торговля, обслуживание и ремонт автотранспорта, бытовые услуги, лизинг.

Поддержит государство и страховые компании, а также негосударственные пенсионные фонды. Главное – чтобы они могли более гибко и эффективно управлять своими активами, расширив возможности по привлечению финансирования.

В условиях «удаленки»

После вступительного слова глава Центробанка ответила на вопросы журналистов. В условиях карантина Эльвира Сахипзадовна решила отказаться от ведущего и сама зачитывала поступившие вопросы.

— Прогнозирует ли ЦБ в связи с кризисом ухудшение качества кредитного портфеля банков?

— Такая ситуация не может пройти и не отразиться на балансах банков, — ответила Набиуллина. — И мы ожидаем некоторого ухудшения качества обслуживания кредитов и компаниями, и гражданами. Особенно теми, кто работает в наиболее пострадавших отраслях. Но кредитные каникулы позволяют пройти через этот кризис легче, снизить долю проблемных кредитов в будущем.

— Наблюдают ли в Банке России за последнюю неделю рост неплатежей по контрактам в экономике в целом?

— Пока мы такого не наблюдаем, — последовал ответ. — Будем отслеживать ситуацию. Надеюсь, что меры, принимаемые нами и правительством страны, позволят избежать таких проблем.

— На каком уровне могут стабилизироваться цены на нефть? Какое влияние это окажет на российскую экономику?

— На рынке сложился избыток запасов нефти. Рост цен на нее во многом связан с восстановлением мировой экономики. Многое зависит от того, как будут сниматься ограничительные карантинные меры в разных странах, — подчеркнула Эльвира Набиуллина.