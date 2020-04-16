Отправить кредит на каникулы.

Принятый в начале апреля федеральный закон дает возможность гражданину, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, получить отсрочку платежей на срок до шести месяцев.

Документ разработан в связи с разразившейся эпидемией коронавируса. В народе, чтобы уйти от длинного официального названия, его окрестили законом о кредитных каникулах.

Строго говоря, касается он не только физических лиц, но и бизнеса. Однако о мерах поддержки предпринимателей мы уже рассказывали неоднократно. Поэтому на этот раз поговорим о том, как статьями нового закона могут воспользоваться граждане, которых разразившийся кризис поставил в сложную жизненную ситуацию. Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы почерпнуты из официальной информации Банка России.

Из-за последних событий я потерял работу (мне не платят зарплату), кредит выплачивать нечем. Что делать?

Гражданин, у которого возникли сложности с платежами по кредитам из-за сокращения доходов, прежде всего, должен сообщить об этом своим кредиторам и запросить вариант реструктуризации задолженности. В свою очередь кредитор может попросить заемщика представить подтверждающие документы. Так что лучше подготовить их заранее, чтобы они были под рукой во время разговора с банком.

При этом, учитывая введенные карантинные меры, Банк России рекомендует по возможности общаться к кредитору по телефону колл-центра или по онлайн-каналам связи, в том числе через личные кабинеты или электронную почту.

Скорее всего, банк предложит свой вариант реструктуризации, который поможет заемщику пережить сложные времена. Соответствующие рекомендации даны Банком России. При этом банки и микрофинансовые институты подходят к каждому заемщику индивидуально, оценивая его способность проводить выплаты с учетом снижения доходов. Банк России в свою очередь ведет мониторинг того, как исполняются его рекомендации в этой части.

Кто может воспользоваться кредитными каникулами по новому закону?

В соответствии с законом граждане могут подать требование о предоставлении льготного периода по платежам (кредитные каникулы), если их доходы за месяц, предшествующий дате подачи заявления, снизились не менее чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году. Расчет среднемесячного дохода производится в соответствии с методикой. Если самостоятельный расчет вызывает затруднения, заемщик может обратиться к своему кредитору за консультацией.

Еще одно условие: размер взятого кредита не должен превышать установленной правительством России максимальной суммы. Лимиты таковы: ипотека – 1,5 миллиона рублей, автокредит – 600 тысяч, потребительский кредит – 250 тысяч, задолженность по кредитной карте – 100 тысяч рублей.

При этом нужно помнить, что отсрочкой можно воспользоваться только один раз (обратившись к кредитору в любой день до 30 сентября 2020 года) и что по окончании кредитных каникул необходимо будет вернуться к регулярным выплатам по новому графику, рассчитанному кредитором.

Как доказать, что имеешь право на каникулы? Какие подтверждающие документы могут понадобиться?

Чрезвычайно важно довести до кредитора максимально полную информацию о ваших доходах в прошлом году и уровне их снижения за месяц, предшествующий подаче заявления, а также оперативно представить запрошенные документы.

Документами, подтверждающими снижение дохода, могут быть не только справка из налоговой инспекции, но и справка о регистрации на бирже труда, официально оформленный больничный лист и тому подобное. Уточнить их перечень можно у самого кредитора.

Справку по форме 2-НДФЛ о доходах за прошлый год можно получить онлайн в личном кабинете физического лица на сайте Федеральной налоговой службы.

Подтверждающие документы могут быть направлены заемщиком кредитору в течение 90 дней после подачи заявления. Будьте предельно внимательны, оценивая, насколько вы соответствуете критериям закона и можете рассчитывать на кредитные каникулы. Если вам сложно самостоятельно оценить свои шансы, проконсультируйтесь у своего кредитора до подачи требования об отсрочке.

На какой срок и сколько раз можно получить кредитные каникулы?

Продолжительность льготного периода зависит от потребностей заемщика, но не может быть более шести месяцев. По одному кредиту льготный период предоставляется только один раз.

С какого дня ведется отсчет льготного периода (кредитных каникул)?

Заемщик может самостоятельно определить дату начала льготного периода. Условия следующие: для задолженности по кредитным картам – любая дата с момента обращения в банк с требованием о каникулах. Для потребительских кредитов – в том числе на 14 дней раньше даты обращения с требованием к кредитору (например, вы подаете заявление 14 июня, тогда вы можете указать в нем дату начала каникул – с 1 июня). Для ипотечных кредитов – в том числе на 30 дней раньше даты обращения с требованием к кредитору.

Есть ли ограничения в сроках, когда можно запросить кредитные каникулы?

Заемщики могут обратиться с требованием о кредитных каникулах до 30 сентября 2020 года, однако правительство России при необходимости может продлить этот срок.

Начисляются ли проценты по кредиту или займу в льготный период?

Да, предоставляемая отсрочка не является бесплатной. По кредитным картам и потребительским кредитам в льготный период на сумму основного долга (или задолженности по карте) начисляются проценты по льготной ставке, рассчитываемой как 2/3 среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита, которую рассчитывает Банк России и которая была актуальна на дату направления заемщиком требования кредитору. По ипотечным кредитам начисляются проценты по ставке, установленной в договоре ипотеки.

Как нужно будет платить по кредитам после льготного периода?

Кредитная карта: начисленные за льготный период проценты должны быть выплачены заемщиком в течение 24 месяцев равными ежемесячными платежами. Первый платеж – через 30 дней после истечения льготного периода. Сумма долга по кредитной карте после окончания льготного периода обслуживается в соответствии с условиями банка-эмитента.

Потребительский кредит: начисленные за льготный период проценты, а также просроченные проценты, пени и штрафы, образовавшиеся до начала льготного периода, выплачиваются заемщиком кредитору после завершения погашения потребительского кредита ежемесячными платежами, величина которых не может превышать размер вашего ежемесячного платежа (для аннуитетного платежа).

Ипотечный кредит: не выплаченные во время льготного периода платежи по основному долгу и процентам должны быть выплачены заемщиком после погашения ипотечного кредита ежемесячными платежами, величина которых не может превышать размер вашего ежемесячного платежа (для аннуитетного платежа).

Я брал кредит в валюте. Можно ли переоформить его как рублевый?

Да, если вы брали кредит в иностранной валюте, то помимо просьбы о реструктуризации долга вы также можете обратиться в банк с просьбой изменить валюту кредитования на российские рубли.

Сумма моего кредита больше, чем максимально установленная для получения отсрочки платежей. Что мне делать?

В случае если размер кредита превышает максимальный, по которому заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода, но гражданин не может продолжать платить по кредиту, ему следует обратиться к кредитору индивидуально с просьбой о реструктуризации: отсрочке платежей или уменьшении суммы платежей.

В нынешней ситуации банки сами достаточно активно идут навстречу гражданам, реструктурируя кредиты по их заявлениям – перенося сроки платежа, снижая его размер, используя другие возможные меры, чтобы сделать выплаты посильными и поддержать клиента – в соответствии с рекомендациями Банка России.