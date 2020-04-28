Минус полпроцента.

На заседании 24 апреля совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 процента), до 5,5 процента годовых.

Решительные шаги

— Мы рассмотрели модельные оценки влияния дополнительных бюджетных мер на ВВП, инфляцию и траекторию денежно-кредитной политики (ДКП), — подчеркнула на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина, комментируя принятое решение по ключевой ставке. — Наш текущий анализ показывает, что при всех возможных вариантах сценария просматривается пространство для смягчения ДКП. Совет директоров исходил из наличия потенциала для снижения ключевой ставки. Обсуждение вариантов действий показало, что при таком неординарном развитии событий подстраивать ДКП небольшими шагами, как мы привыкли, может оказаться недостаточным. Для возвращения инфляции к цели и стабилизации ситуации в экономике могут потребоваться более решительные шаги. Мы приняли решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 5,5 процента годовых и продолжаем видеть пространство для дальнейшего смягчения ДКП.

При этом, как уточнила глава Банка России, с 4 процентов до 3,5 процента годовых снижена ставка, по которой ЦБ финансирует банки для поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.

Банк России, продолжила она, будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактического колебания инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Ситуация на глобальных финансовых рынках стабилизировалась после периода особенно высокой волатильности в марте. Поэтому Банк России пересмотрел базовый сценарий прогноза и переходит в область мягкой денежно-кредитной политики.

Новый прогноз

Эльвира Набиуллина также затронула тему нового экономического прогноза Центробанка.

— В основе сегодняшнего решения лежит кардинальный пересмотр нашего взгляда на развитие экономики и динамику инфляции на ближайшие три года. Со времени прошлого заседания совета директоров произошли три важных события, определившие наш взгляд на ситуацию. Все они связаны с распространением пандемии коронавируса, — отметила она.

Речь идет о значительном спаде в мировой экономике, еще одном раунде серьезного снижения цен на нефть, несмотря на новую сделку ОПЕК+, и введении в России достаточно жестких ограничительных мер.

Свой экономический прогноз Центробанк полностью пересмотрел. В него заложен консервативный взгляд по ценам на нефть. Предполагается их медленное повышение в среднем с 15 долларов США за баррель во втором квартале до 25 долларов к концу года. Далее рост цен продолжится до 45 долларов США за баррель в 2022 году.

— Накоплены огромные запасы нефти, произошло глубокое падение спроса на нее. Это будет сдерживать восстановление цен даже в условиях стопроцентного выполнения новых соглашений ОПЕК+, — отметила Набиуллина.

И о других параметрах прогноза. Если во втором квартале будет снято большинство принятых ограничений, тогда в третьем и четвертом кварталах можно ожидать увеличение экономической активности. Нормализация ситуации в экономике будет происходить постепенно. По результатам опросов, более 80 процентов предприятий испытывают на себе негативное влияние пандемии коронавируса, так что на восстановление потребуется время.

Объем ВВП в третьем и четвертом кварталах текущего года сложится ниже, чем в этот же период прошлого года. Темпы роста экономики страны будут отрицательными. По прогнозу Банка России по итогам 2020 года нас ждет снижение на 4-6 процентов.

Самый большой вклад в негативные тенденции внесет снижение экспорта на 10-15 процентов. На 6-10 процентов снизятся инвестиции в основной капитал. Экономический рост в течение двух последующих лет будет иметь восстановительный характер. Прогнозируется увеличение ВВП на 3-5 процентов в 2021 году и на 1,5-3,5 процента в 2022 году.

Годовая инфляция, по оценке Банка России, сложится в интервале 3,8-4,8 процента по итогам текущего года и в дальнейшем стабилизируется вблизи 4 процентов.

— Смягчение денежно-кредитной политики необходимо для поддержания годовой инфляции вблизи 4 процентов на прогнозном горизонте, — уточнила Эльвира Набиуллина.

Разморозка экономики

Затем глава Банка России ответила на вопросы журналистов.

— Снизят ли банки ставки по кредитам после снижения ключевой ставки Центробанка?

Снижение ключевой ставки, напомнила Эльвира Сахипзадовна, действует с большим временным лагом, до шести месяцев. Учитывая нестандартную ситуацию, продолжила она, банки сами будут принимать решение, как они будут отражать решение ЦБ в своих депозитно-кредитных ставках.

— Пока мы видим, что, несмотря на то, что кредитные риски возросли, ставки по кредитам увеличиваются незначительно. Стабильны и ставки по депозитам. Они остаются привлекательными для сбережений населения, — подчеркнула Набиуллина.

— Не нужно ли в условиях кризиса раздавать деньги населению для поддержания его платежеспособности?

Эльвира Набиуллина в очередной раз высказалась против «вертолетных денег» как инструмента ДКП. Их раздача вызовет взрыв инфляции. И люди, которые получат эти денежные знаки, не смогут на них ничего купить. Контроль за инфляцией – то, что позволяет поддерживать покупательную способность заработной платы и сбережений граждан. Поэтому определенные прямые выплаты в рамках системы социальной защиты возможны. Но они не могут использоваться как финансовый инструмент.

— Сколько времени потребуется на разморозку экономики после нынешней изоляции?

— То, как будут сниматься ограничительные меры и восстанавливаться экономика, во многом зависит от развития эпидемиологической ситуации в стране, — ответила Эльвира Набиуллина. — В базовом сценарии Центробанк исходят из того, что выход будет неравномерным по всей стране, но начнется уже во втором квартале. Восстановление экономики произойдет не сразу, будут сказываться вторичные эффекты. Положительные темпы экономического роста будут ощутимы уже в будущем году.