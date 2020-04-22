Год будет непростым.

После относительной стабилизации, длившейся от двух до трех недель, волатильность на мировых рынках опять увеличилась. Вновь снизились фондовые индексы, ослабли валюты. Однако, как считает Эльвира Набиуллина, этот всплеск нестабильности существенно меньше того, что наблюдался в середине марта.

Свое мнение председатель Банка России высказала в ходе пресс-конференции, которую в режиме онлайн провела в минувшую пятницу.

Позитивные сигналы

Цены на нефть пока не стабилизировались. Однако, по мнению Набиуллиной, масштабное соглашение ОПЕК+ по ограничению добычи углеводородов должно способствовать более быстрому восстановлению баланса спроса и предложения. Но на отчетной неделе (с 6 по 12 апреля) цена на нефть марки Urals вновь снижалась до 15-16 долларов США за баррель.

Среди положительных сигналов глобальной экономики глава Центробанка отметила тот факт, что часть стран Европы, а также США приступили к некоторому смягчению ограничительных (читай – карантинных) мер или хотя бы задумываются об этом. Когда это перерастет во всеобщую тенденцию, мировая экономика перейдет к восстановлению.

— Однако в любом случае год будет достаточно тяжелым. По недавнему прогнозу Международного валютного фонда предполагается спад мировой экономики на три процента в текущем году. Это более значительно, чем при глобальном финансовом кризисе 2008-2009 годов, — отметила Эльвира Набиуллина.

Что касается нашей страны, то все больше российских компаний испытывают на себе негативные последствия введенных в связи с эпидемией коронавируса ограничений. Так, более 30 процентов из них заявляют о перебоях в поставках, а почти 50 процентов столкнулись с отменой или сокращением заказов. Доля предприятий, спрос на продукцию которых возрос, по-прежнему не превышает 13-15 процентов.

При этом смягчение ограничительных мер там, где это позволила эпидемиологическая ситуация, а также постепенная адаптация компаний и населения к новым условиям обеспечили на отчетной неделе не только стабилизацию, но и некоторый подъем экономической активности. Сигналами этого явились увеличения потребления электрической энергии и определенный рост финансовых потоков. Отставание последних от нормального уровня сократилось на 10 процентных пунктов.

С 6 по 12 апреля потребительские цены выросли на 0,2 процента. Это ниже темпа их роста в предшествующие три недели, но по-прежнему сравнимо с максимальными показателями прежних лет для этого времени года.

Под ноль процентов

До десяти увеличилось на момент проведения пресс-конференции число банков, финансируемых Центробанком под 4 процента годовых для льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Неделей ранее их было всего три.

При этом выдача так называемых зарплатных кредитов бизнесу по нулевой процентной ставке в рамках этой программы пока идет слабо. Да, за неделю их объем вырос в десять раз. Но, учитывая, что по расчетам спрос на них должен быть на уровне 20 миллиардов рублей в месяц, выданные сейчас 1,1 миллиарда – это, конечно, крайне мало. При этом одобрено оказалось лишь около 30 процентов заявок.

— Мы рассчитываем, что увеличение числа банков, подключенных к программе выдачи кредитов на зарплату (сейчас их пять), существенно ускорит процесс, — отметила Эльвира Набиуллина. — Прежде всего, мы ожидаем подключения к этой программе региональных банков и ее расширения на средний бизнес.

С 20 марта по 15 апреля субъекты МСП подали в банки чуть менее 60 тысяч заявлений на реструктуризацию кредитов. Одобрено 22,5 тысячи (около 75 процентов) из них. Отказано в 13 процентах случаев: в основном речь идет о бизнесе, не относящемся к наиболее пострадавшим отраслям. Остальные заявки пока рассматриваются.

По состоянию на 15 апреля физические лица подали в банки более 585 тысяч обращений о реструктуризации своих кредитов. Доля удовлетворенных заявок возросла с 14 до 44 процентов.

И кратко о новых решениях, принятых в минувшую пятницу. Они касаются расширения возможностей реструктуризации кредитов для компаний и граждан, включения в программу рефинансирования кредитов МСП факторинга, а также определенного послабления в сфере валютного контроля.

Консервативный прогноз

Затем председатель Банка России ответила на вопросы журналистов. Один из них, в частности, касался прогнозов ЦБ касательно цен на нефть. Нынешний прогноз, ответила Эльвира Набиуллина, скорее всего ждет кардинальная переработка, потому что ситуация серьезно изменилась.

— Мы посмотрим разные сценарии, — уточнила она. — Цены на нефть оказались ниже, чем мы рассматривали ранее. Так что в своем прогнозе мы будем более консервативны.

— Спровоцирует ли кризис рост числа отзыва банковских лицензий в ближайшее время? — поинтересовались журналисты.

— Мы не ожидаем, что текущая ситуация существенно скажется на тенденциях по отзыву лицензий. Мы провели большую работу по оздоровлению банковской системы, и к нынешней сложной ситуации банки подошли с достаточным капиталом и ликвидностью, — ответила Набиуллина.

— Президент поручил распространить программу беспроцентных зарплатных кредитов на средние и крупные предприятия. Сколько средств, по оценке ЦБ, на это понадобится? — поступил еще один вопрос.

Если подключить средний бизнес, сообщила Эльвира Набиуллина, потребуется удвоение суммы. По крупному бизнесу пока не считали. Напомню, сейчас на зарплатные кредиты выделено 150 миллиардов рублей.

— С чем связан низкий процент удовлетворения заявок на реструктуризацию кредитов физическим лицам?

— Это важная социальная проблема, — ответила глава Центробанка. — Мы отслеживаем ситуацию, отлаживаем взаимодействие с банками. При необходимости примем дополнительные меры, чтобы защитить права заемщиков – физических лиц.