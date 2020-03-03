Цыпа по имени ВиПиН.

Участники конкурса талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года (ВПН-2020) представили множество ярких работ. Из шорт-листа жюри выбрало птичку ВиПиН. Как нетрудно догадаться, в ее имени скрыта аббревиатура предстоящего в октябре мероприятия.

На конкурс было представлено около 900 вариантов талисмана будущей переписи из 74 регионов нашей страны. В том числе три — из Мурманской области. Заботливые аисты, мудрые филины, зовущие в неведомую даль жар-птицы, косолапые медведи, харизматичные кони в яблоках и другие персонажи были достойны стать символом будущей переписи.

Но победитель конкурса должен быть один, и им стала птичка «Цыпа ВиПиН». Ее автором является архитектор и иллюстратор из Самары, представивший работу под ником ov_maxim. Его ожидает денежный приз в размере 60 тысяч рублей.

Благодаря выбору россиян ВиПиН попал в шорт-лист финалистов конкурса. Окончательное решение в пользу этой работы приняли члены жюри конкурса, в состав которого вошли представители Росстата, ИД «Комсомольская правда», Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и специалисты в области создания визуальных решений.

— Мы отметили тот факт, что среди абсолютного большинства работ лидировали изображения пернатых: совы, голуби, воробьи и даже жар-птица. Птица — символ легкости, скорости и устремленности в будущее. Уверены, что шустрая птичка ВиПиН наиболее точно отражает новый подход к проведению переписи населения и станет логическим продолжением фирменного стиля ВПН-2020, — отметил председатель жюри конкурса, заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Медиа-офис ВПН-2020 дополнительно отметил 10 работ из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Свердловской и Пензенской областей, а также Республики Татарстан. Часть из них развивают символику Всероссийской переписи населения, другие — отражают поддержку проекта волонтерами и инновационный цифровой характер переписи. Также симпатии заслужили лидер пользовательского голосования Тигр Ярослав и экспрессивная работа «Конек-огонек».

Авторы всех вошедших в шорт-лист 77 работ получат именные сертификаты финалистов конкурса талисмана ВПН-2020, а создателей персонажей, отмеченных Медиа-офисом, ждут памятные подарки