Системная работа, а не разовые события.

О ходе уборки снега в городах и поселках региона в очередной раз доложил вчера на оперативном совещании в правительстве области министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Латышев.

Лучше всего, подчеркнул он, дела обстоят в Кольском районе. В числе отстающих министр назвал Мурманск, Кировск, Кандалакшу и Ковдорский район. При этом, как было отмечено, обеспеченность техникой в Кировске в два раза лучше, чем в областном центре. Правда, и снега там выпало вдвое больше. Так что силы двух городов в плане борьбы со стихией примерно равны. Резко снизился, подчеркнул министр, травматизм на улицах. Пошло вниз и количество жалоб населения. В частности, это касается областного центра.

Снег, подчеркнул ведущий заседание губернатор Андрей Чибис, нужно еще и вовремя вывозить. Скажем, сбитая с крыш наледь не должна лежать во дворах и на улицах сутками.

Событийному наполнению обустроенных общественных пространств был посвящен доклад министра градостроительства и благоустройства Ольги Вовк. С положительной стороны отметила она Североморск, Апатиты, Мончегорск, Оленегорск. Вопросы имеются к Мурманску, Кировску, Полярным Зорям и ряду других муниципалитетов. Ольга Вовк предложила закрепить шефство над обустроенными общественными пространствами со стороны расположенных неподалеку учреждений культуры.

Как доложил министр культуры Евгений Гоман, в настоящее время разрабатывается комплексная программа по использованию общественных пространств. На 57-ми площадках намечено провести 111 крупных и значимых мероприятий. Этого, по мнению министра, недостаточно. Надо не менее пяти на каждое обустроенное пространство. Организаторы мероприятий разные: областные, муниципальные, а также независимые от власти организации. Специфика всего процесса — сезонность. Потенциал зимних событий, считает Евгений Гоман, еще не раскрыт.

— Инвестируются серьезные деньги, — подчеркнул Андрей Чибис. — Общественные пространства должны жить. Это должна быть системная, планомерная работа, а не разовые события. Люди должны иметь возможность куда-то выйти из дома по выходным. Пять событий в год, конечно, хорошо, но я с этим не согласен.

Глава региона поручил в течение двух недель предоставить ему проработанное решение этого вопроса. А еще через неделю надо сформировать единый календарь событий на всю область. Туда должны входить культурные, спортивные и иные общественные мероприятия.

О готовности к ямочному ремонту доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин. Ямочный ремонт — полномочия муниципалитетов. В основном он нужен для поддержания дорог в приемлемом состоянии до проведения основного ремонта. Речь идет об устранении локальных дефектов. Как сообщил глава регионального минтранса, муниципалы должны проанализировать жалобы граждан на состояние дорожной сети и провести дефектовку дорог в срок до 1 мая. А затем приступить собственно к ремонтам. При этом 27 муниципальных образований уже заключили контракты на проведение этих работ.

— Все готовы? Хорошо. Не дай бог у кого-то возникнет ситуация в начале мая, что нет подрядчика, — резюмировал губернатор Андрей Чибис.