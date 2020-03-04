С точностью до десятых.

Мурманскстат подвел оперативные итоги социально-экономического положения региона в 2019 году. Индекс промышленного производства, рассчитанный по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений», в 2019 году по сравнению с 2018 годом составил (по предварительным данным) 104,5 процента.

Добыча полезных ископаемых увеличилось на 0,8 процента

При этом производство нефелиновых концентратов выросло на 20,7 процента, кобальтовых — на 17,2, ниобиевых и танталовых — на 3,1, апатитового — на 2,7 процента. А вот производство железорудного концентрата и концентратов металлов платиновой группы сократилось — на 2,7 процента.

Объем выпуска продукции обрабатывающих производств вырос на 8,5 процента. Производство никелевого штейна увеличилось на 21,6 процента, сплавов на основе первичного алюминия — на 12,8, кобальта — на 5,8, меди — на 3,0, никеля — на 2,3 процента. В тоже время производство алюминия снизилось на 1,3 процента.

Обеспечение электрической энергией, газом и паром сократилось на 1,9 процента. При этом производство электроэнергии уменьшилось на 3,7 процента, а пара и горячей воды увеличилось на 3,9 процента.

Объем производства по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» сократился на 2,2 процента.

Объем строительных работ вырос на 36,2 процента

В основном это связано с изменением их объема на объектах транспортной инфраструктуры, металлургического производства и Центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений в селе Белокаменка.

По предварительным данным, в 2019 году на территории области введено в эксплуатацию 42,6 тысячи квадратных метров жилья, что на 7,9 процента меньше, чем в 2018 году.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех сельхозпроизводителей в 2019 году по сравнению с 2018 годом (по предварительным данным) составил 95,8 процента. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 0,1 процента, молока — снизилось на 8,0 процента, яиц — на 55,6 процента (связано с забоем поголовья птицы).

В 2019 году оборот розничной торговли через все каналы реализации в сопоставимых ценах остался на уровне 2018 года. Продажа пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий увеличилась на 0,1 процента, непродовольственных товаров сократилась на 0,2 процента. Оборот общественного питания в сопоставимых с предыдущим годом ценах снизился на 0,1 процента.

Платных услуг оказано на 0,4 процента меньше

Речь идет об их объеме в сопоставимых с прошлогодними ценах. Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги в 2019 году составил 103,5 процента, в том числе на продовольственные товары — 103,3, непродовольственные — 103,1, услуги — 104,2 процента.

Из продовольственных товаров наиболее подорожали фрукты и цитрусовые (на 10,5 процента), фруктово-ягодные консервы (на 10,2), мука (на 9,8), макаронные и крупяные изделия (на 8,7), сыр (на 8,3), молоко и молочная продукция (на 7,5), масло и жиры (на 6,2 процента). Повысились цены на овощные консервы (на 5,6 процента), хлеб и хлебобулочные изделия (на 5,0), кондитерские изделия и чай, кофе, какао (на 4,0 процента). Цены на мясо- и рыбопродукты возросли соответственно на 2,7 и 1,7 процента. Алкогольные напитки подорожали в среднем на 2,1 процента.

Вместе с тем значительно подешевел сахар-песок (на 24,0 процента). Снизились цены на овощи (на 6,0 процента), куриные яйца (на 4,0 процента).

Среди непродовольственных товаров наибольший прирост цен наблюдался на табачные изделия (на 12,4 процента), товары для животных (на 8,3), парфюмерно-косметические товары (на 8,2), печатные издания (на 6,4), медикаменты (на 6,3 процента). Снижение цен отмечено на телерадиотовары (на 5,0 процента), холодильники (на 5,7), фотоаппараты (на 4,3), средства связи (на 3,6 процента).

Среди услуг наблюдалось повышение стоимости проезда на железнодорожном и городском пассажирском транспорте (соответственно на 10,7 и 7,5 процента). На воздушном транспорте цены на билеты снизились на 6,2 процента. Жилищно-коммунальные услуги подорожали в среднем на 4,0 процента.

Кроме того, возросла стоимость услуг правового характера (на 11,0 процента), в системе образования (на 9,9), ветеринарных (на 9,4), медицинских (на 4,8), организаций культуры (на 4,7), связи (на 4,2), бытовых (на 4,1), банков (на 3,8) и услуг страхования (на 3,7 процента).

Среднемесячная начисленная заработная плата прибавила 7,9 процента

По предварительным данным, она составила 63 тысячи 115 рублей. Реальный размер среднемесячной начисленной заработной платы в расчете на одного работника (с учетом индекса потребительских цен) в 2019 году вырос по сравнению с 2018 годом на 3,0 процента.

На рынке труда, по данным комитета по труду и занятости населения Мурманской области, уровень зарегистрированной безработицы на конец декабря 2019 года по сравнению с соответствующей датой 2018 года не изменился и составил (по оценке) 1,6 процента.

На 1 января 2020 года, по предварительной оценке, в области проживало 741,5 тысячи человек. Численность населения с начала 2019 года сократилась на 6,5 тысячи человек (на 0,9 процента).

По предварительным данным, в 2019 году в области родилось 6687 человек — на 9,2 процента меньше, чем в 2018 году, число умерших выросло на 0,04 процента и составило 8466 человек. Число заключенных браков уменьшилось на 2,1 процента и составило 4922, число разводов сократилось на 11,1 процента и составило 3449.