Рост на двадцать процентов.

На 1 января на учете в налоговых органах Кольского края состояла 861 тысяча человек, в том числе около 23 тысяч иностранных граждан. Более 17 тысяч северян были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Количество юридических лиц составляло 14 тысяч организаций. Итоги своей работы за прошлый год налоговые органы региона подвели вчера на расширенном заседании коллегии управления ФНС России по Мурманской области.

Своевременно и в полном объеме

— Главная задача налоговых органов — обеспечить поступление доходов в бюджет, прежде всего — в бюджет Мурманской области. Эта задача выполнена с ростом на 20 процентов. Более 81 миллиарда рублей поступило в консолидированный бюджет региона. У нас два бюджетообразующих налога — на прибыль и на доходы физических лиц, — сообщила руководитель управления Оксана Савченко. — Основную сумму налогов дал крупный бизнес. Но и наши земляки проявили должную платежную дисциплину. 80 процентов суммы исчисленных налогов поступили в бюджет своевременно. Контрольная работа уходит у нас на второй план. Мы больше выступаем как сервисная служба. И самая главная функция — мотивировать налогоплательщиков к своевременному, в полном объеме исполнению своих налоговых обязательств.

— Рост налоговых поступлений связан с увеличением налогооблагаемой базы, более эффективной работой экономики и очень четкой работой налоговой службы, — подчеркнул принявший участие в работе коллегии губернатор Андрей Чибис. — Но, говоря о росте налогов, мы должны понимать, насколько важно бережное отношение к налогоплательщику — как крупному, так и среднему и малому бизнесу. Поэтому одна из ключевых задач всех уровней власти — быть сервисом для предпринимателей. Все действия органов власти должны быть законными, справедливыми, направленными на выполнение всеми участниками правоотношений своих обязательств, но при этом — корректными и бережными по отношению к тем, кто платит налоги. Один из наших приоритетов — работа с крупными инвесторами. Мы стараемся помогать им решать любые возникающие вопросы. У нас также действует обновленная система работа с инвесторами для малого и среднего бизнеса. Мы делаем отдельный акцент на малый бизнес и развитие туризма.

Значимость итогов работы налоговых органов для профессионального сообщества и всех жителей региона отметил председатель областной думы Сергей Дубовой.

— Главный итог очевиден — социально-экономическая стабильность региона, — подчеркнул он. — Налоговые поступления прошлого года позволили направить средства на решение приоритетных задач нашего края. Развитие Арктического региона идет в тесной связке с задачами, обозначенными президентом России – исполнением национальных проектов, поддержке семей с детьми.

Сергей Дубовой также обратил внимание участников заседания на активную работу законодателей и налоговой службы, как на региональном, так и на федеральном уровне, над формированием благоприятного инвестиционного климата в Мурманской области.

Прибыль и доходы ушли в плюс

Основным налогом, формирующим доходную часть консолидированного бюджета Мурманской области, является НДФЛ (42 процента всех платежей). В абсолютном выражении поступления составили 34,2 миллиарда рублей, что превышает уровень 2018 года на 4 процента.

Второй по значимости — налог на прибыль организаций (41 процент всех доходов). В результате улучшения финансовых показателей деятельности ряда организаций сумма его поступлений составила 33,5 миллиарда рублей, что превысило уровень 2018 года почти в 1,6 раза.

Также отмечен значительный рост поступлений в местные бюджеты муниципальных образований Заполярья. Они выросли по сравнению с 2018 годом на 4,5 процента и составили почти 16 миллиардов рублей.

Положительная тенденция сохраняется в поступлениях страховых взносов на обязательное социальное страхование, администрируемых налоговыми органами региона. За 2019 год доходы по страховым взносам составили более 45 миллиардов рублей, что превысило уровень 2018 года почти на 10 процентов.

Доходы по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, зачисляемым в Пенсионный фонд, выросли на 7 процентов и составили 35 миллиардов рублей.

Доходы по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет ФФОМС, выросли на 9 процентов и превысили 8 миллиардов рублей.

Задолженность уменьшилась на треть

Сохранить высокую результативность выездного контроля и существенно сократить попытки мошеннического возмещения НДС из бюджета позволило применение риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности налоговых органов Кольского края. Общий размер дополнительно начисленных платежей по результатам контрольной работы в 2019 году составил более полутора миллиардов рублей.

Продолжилась тенденция к сокращению количества выездных налоговых проверок. За 2019 год их проведено 33, что на 24 меньше, чем годом ранее. Количество выездных налоговых мероприятий, проведенных совместно с органами внутренних дел, уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 15 процентов. При этом сохранилась их стопроцентная результативность. В целом по результатам контрольно-аналитической работы в 2019 году в бюджет дополнительно поступило 1,2 миллиарда рублей.

Совокупная задолженность по всему объему администрируемых ФНС России доходов за 2019 год уменьшилась на 4,2 миллиарда рублей или на 32 процента. При этом эффективность взыскания задолженности в ходе исполнительного производства в соответствии со ст. 47 Налогового кодекса РФ на территории региона составила 84 процента, что значительно превышает среднероссийские показатели.

Значительная часть налоговой задолженности приходится на налогоплательщиков, находящихся в процедуре банкротства. На 1 января 2020 года это 621 должник с реестровой суммой задолженности по обязательным платежам и денежным обязательствам перед Российской Федерацией 3,5 миллиарда рублей. В ходе дел о несостоятельности (банкротстве) в 2019 году в бюджет поступило 559 миллионов рублей.

В 2019 году по материалам налоговых органов Кольского края в рамках дел о банкротстве возбуждено 3 уголовных дела о привлечении к ответственности за преднамеренное банкротство, уклонение от уплаты налогов и сборов и неисполнение обязанностей налогового агента.

Спорных ситуаций убавилось

В 2019 году судами рассмотрено требований с участием налоговых органов региона на общую сумму почти 1,5 миллиарда рублей. Из них 1,1 миллиарда — дела с решениями в пользу налоговых органов.

Чаще всего споры касаются признания недействительными решений, вынесенных по результатам налоговых проверок. С целью обеспечения сбора полной доказательственной базы и принятия законных решений в управлении ФНС созданы и работают комиссии по контролю за ходом проведения выездных и камеральных проверок, а также по контролю за обоснованностью возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета. Установлены случаи получения налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды и собрана достаточная доказательная база, что и привело к вынесению судебных актов в пользу налоговых органов.

Количество апелляционных жалоб, поступивших в управление ФНС в 2019 году, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 32 процента. А количество судебных дел по спорам, прошедшим досудебное урегулирование, уменьшилось на 19 процентов. Сложившаяся тенденция свидетельствует об уменьшении претензий налогоплательщиков региона к работе налоговых органов и снижении количества обоснованных споров, как досудебных, так и судебных, в связи с применением налоговыми органами мер упреждающего характера.

Выход и тени

Налоговые орган продолжили работу по легализации налоговой базы по НДФЛ и базы по страховым взносам. В течение 2019 года проведено 318 заседаний комиссий по легализации заработной платы, на которых заслушано 745 работодателей, выплачивающих заработную плату ниже минимального размера оплаты труда либо ниже среднеотраслевого уровня по виду экономической деятельности.

По результатам проведенных мероприятий дополнительно поступило в бюджет 122 миллиона рублей, в том числе 39 миллионов рублей налога на доходы физических лиц и 83 миллиона рублей страховых взносов, что почти на 100 миллионов рублей больше, чем в 2018 году. Кроме того, налогоплательщиками представлены уточненные налоговые декларации (расчеты по форме 6-НДФЛ, расчеты по страховым взносам) за предыдущие налоговые периоды, по данным которых дополнительно исчислены страховые взносы на общую сумму более 4 миллионов рублей, НДФЛ — на 2,5 миллиона рублей.

Общение в круглосуточном режиме

В 2019 году налоговой службой продолжена работа по развитию онлайн-сервисов ведомства. При этом на первый план выходят проактивный и комплексный характер решаемых задач. В настоящее время линейка «Личных кабинетов» доступна всем категориям налогоплательщиков — физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям. Сервисы позволяют удаленно общаться с налоговыми органами из любого места пребывания в режиме 24/7.

На территории Мурманской области пользователями «Личных кабинетов» являются 133 тысячи физических лиц (за 2019 год зарегистрировано 22 тысячи пользователей), более 3,5 тысячи организаций, 807 из которых стали пользователями сервиса в 2019 году, и более 8 тысяч предпринимателей (количество подключений в 2019 году — 2,5 тысячи пользователей).

На прошлой неделе в тестовом режиме заработала новая версия «Личного кабинета налогоплательщика индивидуального предпринимателя». Теперь малый бизнес может уплачивать налоги и задолженность в режиме онлайн так же, как и в «Личном кабинете» физических лиц. Сделать это можно с помощью банковской карты, без комиссии. Также пользователи могут сформировать платежное поручение и оплатить его в банке.