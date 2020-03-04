Раз, два, трипс…

Контроль цветов, поступающих в регион, управление Россельхознадзора по Мурманской области осуществляет постоянно. Но особенно это актуально накануне праздника 8 Марта, когда продажи букетов увеличиваются многократно.

Необходимость контроля связана с тем, что цветы могут служить источниками различных вредителей — тли, клещей, белокрылки… Но, как правило, в них распространяются трипсы.

Этот вредитель чаще всего прячется в бутонах растения. Он легко заметен за счет темного окраса и подвижности. А наиболее активен становится при повышении температуры. Поэтому при осмотре растения желательно немного отогреть после прохладных складов или улицы. При встряхивании цветка над белым листом бумаги насекомые легко выпадают.

Трипс отличается особой вредоносностью. Он высасывает из растений соки. В итоге их листья увядают и опадают, стебли искривляются, бутоны принимают уродливую форму. Через укусы насекомых растениям также передаются опасные вирусные заболевания. В места проколов проникают патогенные микроорганизмы и грибки.

Для человека вредитель не опасен, но с легкостью может уничтожить ваш домашний цветник. Размножается трипс быстро — в теплицах за год может дать 12-15 поколений, а плодовитость одно самки — до 300 яиц.

К счастью, последний раз этих насекомых в срезах цветов на территории Мурманской области выявили в мае 2015 года. Вся зараженная подкарантинная продукция была тогда уничтожена. Но бдительность терять не стоит. Так, в 2019 году специалисты управления Россельхознадзора выявили заражение западным цветочным трипсом в теплице для выращивания декоративных растений. Ее владельцу пришлось проводить обеззараживание и нести серьезные экономические убытки.

При обнаружении растений с признаками заражения вредителями или поражения болезнями необходимо обратиться в отдел карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе РФ и фитосанитарного надзора управления Россельхознадзора по телефону: 45-64-01.