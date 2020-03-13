Липовые поддоны.

В декабре прошлого года управление Россельхознадзора по Мурманской области провело внеплановую выездную проверка индивидуального предпринимателя, который на территории рыбного порта изготавливал древесные упаковочные материалы — поддоны.

При осмотре помещения, арендуемого ИП, должностные лица управления обнаружили поддоны, на которые были нанесены специальные знаки международного образца для маркировки древесных упаковочных и крепежных материалов, а также три штампа с различными маркировочными знаками.

Беда в том, что эти маркировочные знаки предприниматель в установленном российским законодательством порядке не получал и изготовил их незаконно. Более того, один из знаков, используемый ИП, был выдан управлением другому хозяйствующему субъекту.

Нанесение маркировочного знака, уточняет пресс-служба ведомства, на древесные упаковочные и крепежные материалы (поддоны) является завершающим этапом проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания и удостоверяет их фитосанитарное состояние в соответствии с международным стандартом МФСМ №15.

На основании части 1 статьи 27 закона «О карантине растений» карантинное фитосанитарное обеззараживание проводится хозяйствующими субъектами, имеющими лицензию на право проведения такого обеззараживания. Как нетрудно догадаться, ИП такую лицензию не получал.

По результатам внеплановой проверки в отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ.

Решением Арбитражного суда Мурманской области от 14 февраля 2020 года предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 4 тысячи рублей с конфискацией штампов. Решение суда вступило в законную силу.

Материалы дела также направлены в Мурманский линейный отдел МВД России на транспорте для рассмотрения и принятия решения.