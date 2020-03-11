Кого в парк, а кого в топку.

Губернатор Андрей Чибис провел вчера рабочее совещание, посвященное реализации реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории региона.

В нем принял участие генеральный директор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО») Илья Гудков.

Глава региона высоко оценил взаимодействие с ППК «РЭО», а главной задачей назвал эффективное использование имеющихся мощностей по переработке ТКО. Эта тема и стала предметом разговора.

Наполненной и конструктивной назвал встречу Илья Гудов. Он также сообщил:

— Мы посмотрели ваши ключевые объекты и увидели, что у каждого есть свой план развития, чтобы к 2024 году обеспечить достижение показателей федерального проекта. Мы рассчитываем, что наша помощь будет полезна и должна распространяться и на финансовые инструменты.

Не давая оценок конкретным регионам, генеральный директор ППК «РЭО», однако, сказал, что, если бы составлялись такие рейтинги, Мурманская область была бы на передовых позициях не только на Северо-Западе, но и по стране в целом.

— Важно, чтобы экологическая ситуация в регионе была максимально безопасной, — продолжил Андрей Чибис. — Наша задача сделать так, чтобы использовать эффективно тот мусор, который образуется на нашей территории. В южной части области нет переработки мусора. Есть десятилетиями существующие свалки. Сейчас выстроена работа регионального оператора, идет обновление контейнеров, парка автомобилей. Задача состоит в том, чтобы мусор из южной части области также перерабатывался. Мы будем актуализировать территориальную схему обращения с отходами.

В первой половине дня делегация «Российского экологического оператора» под руководством Ильи Гудкова посетила ключевые объекты по переработке мусора, имеющиеся в регионе.

Один из них — экотехнопарк по обращению с ТКО АО «Управление отходами» в Кольском районе (Междуречье). Из привозимых сюда отходов отбирают семь фракций, включая алюминиевые и жестяные банки, пластик и так далее. Суммарно, как сообщили журналистам, они превышают 30 процентов от общей массы отходов. Отсортированное таким образом вторсырье затем продается и вывозится за пределы региона. Собственного производства в Мурманской области пока, увы, нет.

— Наш комплекс рассчитан на 250 тысяч тонн отходов в год, — сказал директор Мурманского филиала АО «Управление отходами» Андрей Петров. — Из них 170 тысяч — это твердые коммунальные отходы, остальные — промышленные. Все они попадают на сортировочную линию. Главная цель сортировки — выбрать все, что региональный оператор может продать и получить дополнительный доход, чтобы не увеличивать тариф для населения. Технологические хвосты мы захораниваем в так называемые карты. По сути, это, большие ямы. Одна карта уже близка к заполнению. Расчищен котлован для строительства второй, третьей и четвертой карт. Всего их здесь предусмотрено семь.

Второй объект — завод по термической обработке твердых бытовых отходов, расположенный в областном центре. Экотехнопарк — продукт реформы, которая осуществляется в стране уже несколько лет. Это современный технологичный полигон, который подразумевает сортировку мусора. Завод же ТБО работает в Мурманске уже много лет. Таких в стране, говорят, осталось всего два. Используемые на них технологии сжигания мусора, мягко скажем, не новаторские. Впрочем, о перспективах предварительной сортировки поступающих отходов говорят и здесь. Чтобы, как говорится, не кремировать полезные фракции. В дальнейшем, кстати, само население должно перейти к раздельному сбору мусора.

— Мы минимизируем негативный эффект для экологии. А завод позволяет уничтожать около 116 тысяч тонн отходов в год, — отметил заместитель губернатора Юрий Сердечкин. — К сожалению, сегодня он работает примерно на половину от той мощности, на которую рассчитан. Если получится довести его до проектной мощности, мы сможем существенно разгрузить южную часть области и рекультивировать те свалки, которые там сегодня имеются.

Следует добавить, что, помимо сжигания отходов, завод вырабатывает тепло, которое идет на отопление городской инфраструктуры, сокращая тем самым расход мазута на котельных.