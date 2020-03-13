Хабу быть!

Сегодня губернатор Андрей Чибис провел в Коле координационное совещание по вопросам реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

— Мы очень подробно обсудили все сложности. Не скрою, их при реализации столь глобального проекта хватает. Мы проговорили все нюансы, в том числе те, которые требуют дополнительных решений на уровне Российской Федерации. Но совершенно очевидно, что логистический хаб принципиально необходим нашей стране, — сообщил губернатор.

Представители органов власти региона, государственного заказчика и других заинтересованных сторон обсудили этапность реализации проекта и объем потенциального грузооборота. Задача поставлена предельно точно: осуществить проект, причем в оговоренные сроки, и одновременно заложить его дальнейшие перспективы. Для этого требуются определенные технические корректировки, никак не влияющие на ход работ в целом.

Несмотря на волатильность мировой экономики, отметил Андрей Чибис, Мурманский транспортный узел будет востребован и станет развиваться.

Интерес к нему инвесторов огромен. И уже сейчас закладываются решения, направленные на дальнейшие перспективы. Подтвержденный объем потребностей заинтересованных сторон, по словам губернатора, составляет 44 миллиона тонн грузов в год.

— Я, мои коллеги и государственный заказчик в лице ФКУ «Ространсмодернизация» абсолютно уверены в том, что Мурманский транспортный узел потребует дальнейшего увеличения мощности. Для нашей области — это мощнейшая точка роста, — подчеркнул губернатор.

Полным ходом строятся железная дорога и порт Лавна, запускается строительство железнодорожной сортировочной станции. На западный берег Кольского залива подтягивается энергетическая инфраструктура.

Назвал глава региона и конкретные сроки вступления проекта в фазу практической эксплуатации: порт Лавна должен быть запущен в первом квартале 2022 года.

— Проблем, которые способны поставить под угрозу проект, мы не видим, — сказал Андрей Чибис.