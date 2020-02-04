Сугробы за борт!

На прошлой неделе небесная канцелярия дала нашим коммунальщикам передышку. Было холодно, но ясно. Поэтому за уже наваливший до этого снег взялись с пристрастием.

Одних дворников — тыщи

На улицах, сообщил вчера на оперативном совещании в правительстве области заместитель губернатора Дмитрий Филиппов, работали 473 единицы снегоуборочной техники и без малого пять сотен рабочих. Придомовые территории чистили 31 единица техники и 2393 дворника. И результаты, как отметил Филиппов, имеются. В целом по области уборка приблизилась к 100 процентам, перешагнув по всем показателям 90-процентный рубеж. На 168 человек уменьшилось и число граждан, получивших травмы по причине гололеда.

В Мурманске, как доложил глава администрации областного центра Евгений Никора, за отчетный период вывезено 39 тысяч кубических метров снега. Дороги и проезды расчищены. Несколько хуже положение дел в ряде дворов, за уборку которых отвечают управляющие компании.

Кстати, курировать вопросы жилищно-коммунального хозяйства, а также тарифного регулирования и энергетики, в правительстве региона теперь будет Юрий Сердечкин. Своего нового заместителя представил коллегам губернатор Андрей Чибис.

— Наша команда пополнилась еще одним профессиональным, компетентным человеком, — подчеркнул он.

Юрий Сердечкин возглавлял управление регулирования в сфере жилищно-коммунального комплекса Федеральной службы по тарифам России, работал в правительстве Москвы, контрольном управлении президента и аппарате правительства РФ.

Никакого вам никотина

И снова о «полярках» для молодых. Как сообщил губернатор, он подписал законопроект, который призван способствовать привлечению молодых кадров в областные учреждения здравоохранения и образования. Речь в документе идет о том, чтобы молодым специалистам в возрасте до 35 лет при устройстве на работу в Мурманской области полярные надбавки сразу выплачивались в полном размере. В регионе, напомнил Андрей Чибис, сейчас в названных выше отраслях имеется около тысячи вакансий. Поэтому губернатор попросил областную думу оперативно обсудить и принять законопроект, который должен смягчить имеющуюся кадровую проблему.

А вот областной закон, запрещающий продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции, с февраля уже вступил в силу. Подобные смеси не содержат табак и не попадают под ограничительные меры федерального законодательства. Они либо жуются, либо закладываются за губу или под язык, чтобы никотин попал в организм. В общем, табака нет, а яд на месте. Теперь продажа подобных смесей подросткам в нашем регионе запрещена. Штрафы за нарушение весьма существенные: для продавца — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, для юридических лиц — от 100 до 150 тысяч рублей.

Бюджет с инициативой

Инициативное бюджетирование — это когда бюджетными деньгами поддерживают предложения граждан. В Мурманской области, как напомнила министр градостроительства и благоустройства Ольга Вовк, этот проект реализуется уже несколько лет. В этом году объем его финансирования увеличен в два с половиной раза и составил 25 миллионов рублей. Предусмотрено и муниципальное софинансирование. Заявки с мест принимаются до конца февраля. Они должны касаться благоустройства территории или быть связанными с учреждениями культуры и социальной сферы. Новая категория — ремонт подъездов и входных групп многоквартирных жилых домов. Главный критерий отбора прежний: инициативу должно поддержать большинство местного населения. Софинансирование со стороны граждан или юридических лиц также приветствуется.

О заключении соглашений по субсидиям местным бюджетам из областного доложила заместитель губернатора — министр финансов Елена Дягилева. Эту работу, уточнила она, ведут 11 главных распорядителей бюджетных средств. И к концу января все 288 соглашений с муниципалитетами были заключены. Для трех субсидий сроки не установлены. В частности, речь идет о финансовом обеспечении дорожной деятельности. Зарезервированы еще четыре субсидии. Они касаются выделения средств на ликвидацию накопленного экологического ущерба, поддержки местных инициатив и муниципальных программ.

Тему финансовых потоков продолжил председатель комитета по конкурентной политике Алексей Коптев. Он сообщил о текущем положении дел по запуску процедур торгов отраслевыми заказчиками в рамках реализации национальных проектов и по крупным стройкам. Что касается строек, то, как уточнила заместитель губернатора — министр строительства Оксана Астахова, в этом году речь идет о 52-х объектах. Причем 17 из них — переходящие, по ним контракты уже заключены. Остается 35 объектов. Полностью готова к размещению документация на шесть из них. В стадии подготовки бумаги еще на пять объектов. На экспертизе — проектная документация девятнадцати. В общем, работа идет. Особо Астахова выделила детский сад на улице Орликовой в Мурманске. На этот объект пока не разработана проектная документация. Но вопрос министр (она же — вице-губернатор) держит на контроле.