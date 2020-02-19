Строгий надзор дает результаты.

Как отметил на расширенном заседании коллегии областной прокуратуры прокурор Мурманской области Василий Щербаков, за истекший год возросла результативность надзора по многим направлениям работы.

В частности, в регионе снизилась задолженность по заработной плате. Принят важный областной закон, запрещающий продажу несовершеннолетним никотинсодержащих веществ и электронных систем доставки никотина. Внимательно отслеживали работники прокуратуры и соблюдение законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Также осуществлялось надзорное сопровождение 10 национальных проектов. Не допущено срывов запланированных мероприятий по ним или ненадлежащего освоения выделенных денежных средств. На приеме в органах прокуратуры побывало свыше 6 тысяч человек, принято более 25 тысяч письменных обращений.

Первый заместитель губернатора Оксана Демченко поблагодарила сотрудников прокуратуры за совместный труд в решении сложных правовых вопросов. Особо отметила она вопрос погашения задолженности по заработной плате граждан. Проблему сдвинули с мертвой точки. А это весьма важно, ведь за каждым работником стоит его семья. Не менее важна и законодательная инициатива, направленная на защиту детей от никотина.

Наша область, подчеркнула Оксана Демченко, выглядит очень достойно в плане реализации национальных проектов. И во многом это происходит благодаря работе прокуратуры. На особом контроле власти, включая и правоохранительные органы, находится и вопрос контрактования строек и дорожных работ, ведущихся за счет бюджетных средств. До апреля надо заключить все контракты. А выполнить их необходимо не позднее 1 октября. Мониторить соблюдение этих требований будет и прокуратура. Чтобы асфальт потом не пришлось класть на выпавший снег.

95 проверок уже провело созданное в аппарате правительства области управление контроля исполнения поручений. Причем проверили на местах, выехав в десяток населенных пунктов. И здесь без помощи прокуратуры не обойтись. Важна и совместная борьба в сфере противодействия коррупции.

— Совместная работа с органами прокуратуры в текущем году будет продолжена, — отметила Оксана Демченко.

О сотрудничестве с областной думой в совершенствовании региональной законодательной базы сказал в своем выступлении ее председатель Сергей Дубовой. Совместно с прокурорами проводится большая предварительная работа над законопроектами, участвуют они и в заседаниях комитетов и рабочих групп думы.

— Законы не мертвая схема, за ними стоят наши люди. И у нас общая цель добиваться законности в области, — подчеркнул Сергей Дубовой.

Главный федеральный инспектор по Мурманской области Алексей Маяков также отметил проведенную прокуратурой большую работу.

— Люди верят в силу прокуроров и обращаются к ним за защитой своих интересов, — отметил он.