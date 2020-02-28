Пожарным прибавили зарплату.

На эти цели из областного бюджета выделено свыше 109 миллионов рублей. В Заполярье кроме пожарных, работающих в системе МЧС, с огнем борются работники управления по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области.

Рост зарплаты коснется второй категории, которая финансируется из областного бюджета, — 1024 человек в пожарных частях по всему Кольскому Заполярью.

— Губернатор Мурманской области Андрей Владимирович Чибис объявил, что с 1 марта пожарным, финансируемым из областного бюджета, будет повышена заработная плата, — сообщил начальник управления по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области Павел Кропачев. — Повышение коснется категорий работников, которые непосредственно выезжают на пожары: пожарный, водитель, командир отделения, начальник караула, инженер пожарной охраны, заместитель начальника пожарной части и начальник пожарной части.

До 1 марта, уточнил Павел Кропачев, молодой человек, приходящий на работу на должность пожарного, получал минимальный размер оплаты труда, который на сегодня составляет в Мурманской области 27 тысяч 899 рублей. С 1 марта минимальная заработная плата пожарного будет 33 тысячи рублей. Весьма существенное повышение.

Водитель пожарного автомобиля также будет получать не менее 33 тысяч рублей, командир отделения — не менее 42 тысяч, начальник караула — не менее 47 тысяч, инженер пожарной охраны — не менее 56-ти, заместитель начальника пожарной части — не менее 60 тысяч. Начальнику пожарной части по итогам марта будет начислено не менее 66 тысяч рублей.

Естественно, сохраняются доплаты за сложность и напряженность, средства индивидуальной защиты органов дыхания и другие виды стимулирующих и компенсационных надбавок. Выслугу лет также никто не отменял.

В целом минимальный порог начислений станет выше почти на четверть для основного состава и на 10 процентов — для руководящего. Наш регион, отметил Павел Кропачев, столь значительно повысил зарплату пожарным одним из первых в стране.

— Мы доведем эту информацию до каждого работника, выполним все необходимые мероприятия, и люди вовремя станут получать повышенную заработную плату, — подчеркнул Павел Кропачев.