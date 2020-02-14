Завершился прием конкурсных работ на изображение талисмана Всероссийской переписи населения. Она, напомню, пройдет по всей стране в октябре. В конкурсе принимают участие более 900 работ из 74 регионов нашей страны, включая Мурманскую область. Сейчас идет голосование.

Чтобы принять в нем участие, необходимо зарегистрироваться на сайте переписи и выбрать лучшую, на ваш взгляд, работу. Проголосовать можно только за одно изображение!

Талисман, напоминает Мурманскстат условия конкурса, должен передавать значение Всероссийской переписи населения для будущего страны, быть близким и понятным символом для каждого жителя России.

Чаще всего авторы использовали образы медведя, мыши и собаки. У многих Всероссийская перепись ассоциируется с птицами. Среди предложенных персонажей — 20 аистов, 15 филинов, две жар-птицы и один утенок. ВПН-2020 — первая цифровая перепись в нашей стране, поэтому многие участники снабдили своих рисованных героев планшетами и смартфонами.

Среди авторов представленных работ есть и участники из Мурманской области. В качестве талисмана северяне предлагают добродушного зайца-беляка в образе переписчика (автор — Елизавета, страница 6 на сайте), енота в этой же роли (Jay Lee, страница 26) и аиста с триколором в клюве (Lee Loo, страница 15). Поддержим наших?

Голосование продлится до 21 февраля включительно. В шорт-лист конкурса войдет 10 процентов изображений, набравших наибольшее число голосов. Затем финалиста выберет профессиональное жюри. Итоги конкурса будут опубликованы не позднее 28 февраля. Победитель получит приз — 60 тысяч рублей, а его работа станет талисманом предстоящей Всероссийской переписи.

Посмотреть конкурсные работы и проголосовать можно на официальной странице конкурса (https://www.strana2020.ru/contest/talisman).