Нарушали больше «физики».

Мурманская таможня подвела итоги 2019 года. В доходную часть государственного бюджета, как сообщает пресс-служба ведомства, перечислено более 3,4 миллиарда рублей.

Внешнеторговый оборот в регионе деятельности таможни в минувшем году в стоимостном выражении превысил 4,2 миллиарда долларов США. Экономика Мурманской области остается экспортно ориентированной. Объем экспорта составил чуть более четырех миллиардов, импорта — 201,64 миллиона.

С января по декабрь прошлого года Мурманской таможней обработано 3,8 миллиона тонн экспортно-импортных грузов, оформленных по 4590 таможенным декларациям. Из их общего числа почти 52 процента прошли авторегистрацию и 41,5 процента — автовыпуск.

В ходе контроля товарных партий применялись меры по минимизации рисков, экономический эффект от которых составил более полутора миллионов рублей довзысканных таможенных платежей. По результатам проведенных корректировок таможенной стоимости довзыскано платежей на сумму более 6,1 миллиона. Кроме того, в результате принятых решений по классификации экспортно-импортных товаров довзыскано более 8,3 миллиона рублей.

По итогам реализации комплекса мер по обеспечению защиты прав на объекты интеллектуальной собственности выявлено и изъято из торгового оборота 537 единиц контрафактной продукции.

Мурманской таможней в 2019 году возбуждено 9 уголовных дел и 1552 дела об административных правонарушениях, из которых 114 дел возбуждены по результатам проведенных проверок соблюдения резидентами и нерезидентами требований валютного законодательства. При этом примерно три четверти административных правонарушений совершены физическими лицами. По большей части они связаны с несоблюдением установленных запретов и ограничений ввоза товаров для личного пользования.

С июля прошлого года стал обязательным порядок предварительного уведомления о товарах, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС водным транспортом. Этот процесс реализуется с применением комплекса программных средств «Портал Морской порт». В регионе деятельности Мурманской таможни этот ресурс используют 67 организаций.

В 2019 году таможней оформлено почти 5 тысяч морских судов, из них 60 процентов — рыбопромысловые, 35 процентов — сухогрузы и 5 процентов — научно-исследовательские, круизные и пассажирские суда. Через таможенную границу ЕАЭС на въезд и выезд в прошлом году проследовало 580 тысяч 454 человека, 216 тысяч 257 автотранспортных средств и 268 воздушных судов.