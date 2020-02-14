Мост между властью и гражданами.

Обсудить результаты работы и наметить пути развития более тесного взаимодействия — так обозначил губернатор Андрей Чибис основные задачи своего участия в пленарном заседании Общественной палаты Мурманской области.

— Этот общественный институт должен стать настоящим помощником. Причем не власти, а людям, — подчеркнул глава региона.

Общественная палата создана в нашем крае в конце 2008 года. Сейчас действует ее шестой состав. Он приступил к работе 4 февраля прошлого года. На прошедшем вчера заседании общественники подвели итоги 2019 года и обозначили цели и задачи на ближайшую перспективу.

— Для нас прошедший год был не очень простой, — поделилась с журналистами председатель Общественной палаты Ольга Журба. — Был принят ряд законодательных актов, которые поменяли организационный порядок нашей работы. И привычные ее формы сейчас меняются. Что касается самой палаты, то, думаю, на сегодня у нас очень неплохая команда профессионалов. У них разные мнения, так что решения не принимаются сразу. На мой взгляд, всесторонняя экспертная оценка людей с разными мнениями по тому или иному вопросу очень ценна. И мы постараемся это сохранить. Сегодня мы анализируем то, что удалось сделать за прошлый год, и высказываем свои предложения, которые могли бы повысить статус Общественной палаты и гражданского общества в целом. Надо выходить и на новый качественный уровень взаимодействия с правительством области. Палата — это ресурс, который нужно использовать в полной мере.

Тесные отношения с палатой областной думы отметил первый заместитель председателя регионального законодательного собрания Владимир Мищенко. Особо подчеркнул он важность совместной работы над проектом регионального закона об общественном контроле, который в настоящее время принят в думе в первом чтении. Законодатели ждут от общественников инициатив, касающихся этого важного документа.

В прошлом году, как сообщила в своем докладе Ольга Журба, было проведено 11 рабочих заседаний Совета палаты и три ее пленарных заседания. Члены палаты провели 10 общественных экспертиз федеральных и региональных законопроектов. И это лишь отдельные моменты серьезной и важной работы, которую вела и ведет Общественная палата. Чего не хватает, по мнению Ольги Журбы, так это информационного освещения деятельности общественников. Палате, считает председатель, крайне необходим пресс-секретарь, который этим займется.

— Жизнь показала, что привычное планирование для Общественной палаты не совсем подходит. Поэтому мы намерены перейти к проектному планированию, — продолжила Ольга Журба.

Стратегических целей председатель выделила три: создание эффективного взаимодействия с населением, общественными советами, созданными при органах государственной и местной власти, а также управлениях федеральных структур, а также собственно с властными органами региона.

Особо подчеркнула она важность того, что при палате создана ассоциация общественных советов. Введена практика совместных с ними выездных заседаний в муниципалитетах края.

Теперь о перспективах. Как подчеркнула Ольга Журба, в 2020 и 2021 годах необходимо расширить практику работы Общественной палаты в муниципалитетах. На повестке дня и разработка методического пакета для общественных советов, а также проведение форума общественных советов, действующих при органах местного самоуправления.

Совершенствования требует и система взаимодействия с органами исполнительной власти региона. Кстати, при них ведь тоже есть общественные советы. Так что точки соприкосновения имеются, нужно только усилить активность.

— На партнерских условиях должна строиться и работа с правительством области в целом, — продолжила председатель.

В плане укрепления этого партнерства Ольга Журба предложила несколько конкретных шагов. Во-первых, встреча с новым составом правительства. Во-вторых, взаимодействие в плане реализации национальных проектов. В-третьих, предоставление общественникам отдельной площадки на различных форумах, которые проводятся в Мурманской области.

В общем, планов и предложений у председателя Общественной палаты региона и ее членов масса. И подобный настрой на активную и плодотворную для всех жителей края работу только радует.