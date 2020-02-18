Ледовое побоище.

Оттепель превратила улицы и дворы в каток. С этой проблемой коммунальщики явно не справились. За истекшую неделю количество травм увеличилось почти на треть, с 266 до 352 пострадавших.

Больше всего их оказалось в Мурманске и Мончегорске. Эти цифры прозвучали вчера на оперативном совещании в правительстве области, которое провел губернатор Андрей Чибис.

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Латышев сообщил, что на дорогах и во дворах работало больше техники и персонала, чем ранее. Связан аврал был с увеличением потока жалоб на ненадлежащую уборку снега. Особенно плохо дела обстояли в Кировске и Мурманске. В этих муниципалитетах уборка дворов и придомовых территорий не превышала 70 и 80 процентов соответственно.

Как отметил Дмитрий Латышев, проведены рейды в Североморске и Мурманске. Во флотской столице неубранными оказались центральная площадь и район авиагородка. В Мурманске претензии были к уборке дворов на проспекте Ленина, которые, собственно, и проверяли. Побывали контролеры и в ЗАТО Александровск. Темпы уборки снега там, как отметил Латышев, недостаточны, что мешает вывозу мусора.

— Ваш дежурный доклад не описывает реальную картину, — прокомментировал выступление министра Андрей Чибис. — Ситуация с уборкой снега безобразная. И дело не в снегопаде, а в том, что, несмотря на все увещевания, система уборки не работает и система контроля — также.

Он лично, продолжил глава региона, проехался на машине по дворам областного центра и… застрял в трех из них.

— Какие же это 80 процентов убраны? — поинтересовался Андрей Чибис.

Есть, по словам главы региона, и проблемы с уборкой мусора. И подход у губернатора, подчеркнул он, к этим проблемам теперь будет такой: подтвержденный факт неубранного двора или мусора — дисциплинарное взыскание ответственному лицу в администрации муниципалитета. Если ситуация станет повторяться, будут приняты соответствующие кадровые решения.

— Ссылки на снегопады и плохую работу управляющих компаний я больше слушать не буду, — резюмировал Андрей Чибис.

О дополнительных выплатах отдельным категориям медицинских работников доложил министр здравоохранения Дмитрий Панычев. Было поручено, напомнил он, увеличить выплаты с ноября. Поручение касалось 24 учреждений здравоохранения. В ноябре-декабре оно было выполнено в полном объеме. А вот в январе в трех учреждениях произошел сбой. Сейчас деньги доначислены, и скоро работники их получат.

Губернатор Андрей Чибис потребовал ужесточить систему контроля, чтобы подобные факты были исключены в принципе.

— Люди должны получать свои деньги за выполненную работу, — подчеркнул глава региона.

Это же, добавил он, касается доплат за классное руководство и других стимулирующих выплат, назначенных учителям. Как выяснилось на совещании, в пяти муниципалитетах решение этого вопроса все еще находится в стадии согласования.

— У нас пять муниципалитетов считают, что учителя подождут? Это как? — поинтересовался губернатор.

Затем глава региона потребовал привлечь к дисциплинарной ответственности тех должностных лиц, которые допустили подобное отставание.

О результатах проверки выполнения поручений губернатора в ряде муниципалитетов края доложила начальник управления контроля исполнения поручений аппарата правительства Мурманской области Оксана Пасканная. На прошлой неделе контролеры побывали в Полярных Зорях, Кандалакшском и Ловозерском районах. Как было отмечено, в названных муниципалитетах решен ряд коммунальных проблем, приняты меры по улучшению оказания стоматологической и других видов медицинской помощи населению и так далее. Однако, как уточнила Оксана Пасканная, на контроле все еще остается немало поручений главы региона, которые она также перечислила.

Губернатор Андрей Чибис потребовал актуализировать сроки выполнения поручений и найти пути их решения. Поручения не могут бесконечно оставаться на контроле.

— Это конкретные вопросы конкретных людей, — напомнил глава региона. — Они не должны уходить в песок.