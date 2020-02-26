Как живет заполярная наука?

Ответ на этот вопрос, по крайней мере, с точки зрения цифр, содержится в информации Мурманскстата. Итак, в 2019 году научными исследованиями и разработками (НИР) в Мурманской области занимались 33 организации (без учета субъектов малого предпринимательства), в том числе две организации — в области нанотехнологий.

В организационной структуре науки преобладали государственные научно-исследовательские институты, в которых было сосредоточено подавляющее большинство научных кадров (более 95 процентов).

Численность штатных работников организаций региона, выполнявших научные исследования и разработки, в 2014-2018 годах составляла около двух тысяч человек. Из них почти 60 процентов непосредственно участвовали в НИР (исследователи и техники), большинство из которых были заняты в области естественных и технических наук.

Докторскую степень имели 12 процентов исследователей, кандидатскую — 42 процента. В численности исследователей женщин насчитывалось около 45 процентов. Среди докторов наук их доля составляла 24 процента, среди кандидатов наук — 43 процента.

Средний возраст исследователей с 2014 года увеличился на один год и составил 49 лет (целевой индикатор Стратегии инновационного развития Российской Федерации: к 2020 году — 43 года).

Внутренние затраты на исследования и разработки достигли в 2018 году 2,6 миллиарда рублей. Основным источником финансирования являлись средства федерального бюджета. Их доля составила 83 процента. Более 40 процентов внутренних затрат на НИР в 2018 году приходилось на одно из приоритетных направлений развития науки, технологий и техники — рациональное природопользование.

Подготовкой научных кадров высшей квалификации в области занимаются пять организаций, в одной из них наряду с аспирантурой открыта докторантура. В 2018 году из аспирантуры выпущено 33 человека (в том числе с защитой диссертации — всего один), из докторантуры — три человека.

Мурманская область достойно представлена в масштабах страны. Так, в Арктической зоне Российской Федерации на ее долю в 2018 году приходилось 62 процента численности работников, выполнявших научные изыскания, и 55 процентов — внутренних затрат на НИР. А в 2017 году область занимала четвертое место среди регионов Северо-Западного федерального округа по удельному весу научных исследований и разработок в валовом региональном продукте.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по виду экономической деятельности «Научные исследования и разработки» в 2019 году составила 69,4 тысячи рублей (предварительные данные), научных сотрудников в государственных учреждениях науки и образования, в отношении которых «майскими» указами президента предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы, — 108,2 тысячи рублей.