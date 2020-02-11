Дорогу — молодым!

В регионе должна быть разработана программа по организации мест досуга молодежи. Такое поручение дал вчера на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис.

По итогам недавних поездок по области, подчеркнул глава региона, приходится констатировать, что создание точек притяжения, сбора, общения — один из ключевых запросов со стороны подростков. И на сегодня молодежь в основном собирается в торговых центрах. А это, конечно, не лучший вариант. Ситуацию нужно исправлять.

Безвыходный хостел

Необходимо, по мнению губернатора, реализовать и туристический потенциал саамских ремесел и промыслов. У коренного северного народа, подчеркнул Андрей Чибис, он гигантский. И надо интегрировать этот потенциал в туристическую деятельность, которая ведется в регионе. Если сейчас этим не заняться, есть риск потерять этот пласт национальной культуры.

Губернатор также поручил проверить, как выполняются решения по выплатам работникам культуры, а также учителям и классным руководителям с учетом тех ресурсов, которые дополнительно выделили муниципальным образованиям. Важно, отметил глава региона, чтобы все было в полном объеме реализовано на местах.

— Все надо перепроверить, — подчеркнул Андрей Чибис.

Аналогичная проверка сейчас проводится по медицинским учреждениям.

А вот хостелы и мини-гостиницы обследуют на предмет безопасности для постояльцев. Проверено уже 37 таких объектов, в частности, 5 мини-гостиниц в Териберке. Из всех проверенных мест размещения одно является муниципальным, остальные — частными. Имеющиеся замечания (информация о них будет передана в органы прокуратуры) чаще всего касаются отсутствия требуемых средств пожаротушения или запасных выходов. Чтобы очередной приют не стал для странников последним, проверки будут продолжены.

Продолжается и борьба со снегом. Ее ведут 466 единиц техники и около 500 рабочих. Это те силы, которые задействованы на уборке улиц. От снега очищено 95-99 процентов трасс и тротуаров. А вот число травмированных, к сожалению, при этом возросло — 266 человек при 231 на предшествующей неделе.

На Интернет-портал «Наш Север» за неделю поступило 109 обращений, касающихся плохой уборки снега. На горячую линию по вопросам ЖКХ — 128, причем 115 из Мурманска. Как доложил глава администрации областного центра Евгений Никора, на 5 февраля очищено 95 процентов кровель, по дворам в целом убрано 93 процента территорий. Если сравнивать с предыдущей неделей, видна положительная динамика.

Губернатор Андрей Чибис поручил четче информировать население о предстоящих уборках дворов, чтобы люди могли отогнать припаркованные там машины. Гражданам также необходимо объяснять и критерии качества уборки. Скажем, на дорогах с малоинтенсивным движением (речь идет о загородных трассах) чистки в накат зачастую вполне достаточно.

Видяевский казус

За прошлый год, сообщил первый заместитель министра внутренней политики Андрей Сахаров, главы муниципальных образований Мурманской области провели 131 встречу с населением. Граждане задали им 1403 вопроса, более 80 процентов из которых уже нашли свое решение. Чаще всего людей волновали проблемы ЖКХ, в частности — уборки территорий.

Графики встреч на текущий год, продолжил Сахаров, также уже утверждены во всех муниципальных образованиях. Население о предстоящих встречах заблаговременно информируется. Правда, в прошлом году в Видяеве вышел казус. Несмотря на всю информацию, на встречу с главой никто не пришел.

В правдоподобности видяевского казуса губернатор Андрей Чибис усомнился и попросил разобраться, так ли все было на самом деле.

— Отговорки, что на встречу никто не пришел, — странные. Проверим, — пообещал губернатор.

Заместитель губернатора, глава областного минстроя Оксана Астахова доложила о положении дел на стройплощадках региона. В текущем году, напомнила она, предстоит работа на 52 объектах, 16 из которых являются переходящими с прошлого года. 17 объектов реализуются в рамках национальных проектов.

Мурманский областной драматический театр. Сейчас, сообщила Астахова, просчитывается возможность закончить работу по его реконструкции уже в этом году. Административно-бытовой корпус технически готов. По основному зданию театра на сегодня уже согласованы материалы отделки.

— Обсуждать возможность завершения реконструкции в этом году больше не нужно, — подчеркнул губернатор Андрей Чибис. — Эти обязательства должны быть выполнены.

Еще один серьезный объект — школа в Североморске на 1200 мест. Ее строительство начато в прошлом году. Есть определенное отставание. Но второй башенный кран и организация работы в две смены позволят уже в мае войти в график.

Спортшкола Олимпийского резерва в Кировске, крытый каток «Авангард» в Мурманске идут в графике. ФОК в Апатитах, реконструкция водозаборных сооружений в Туломе и ряд других объектов также не вызывают опасений.

О результатах проверки выполнения поручений губернатора в ряде муниципалитетов края доложила начальник управления контроля исполнения поручений аппарата правительства Мурманской области Оксана Пасканная. Так, в Оленегорске установлен дополнительный дорожный знак, ограничивающий скорость движения возле школы и детского сада, проведена герметизация межпанельных швов в одном из домов. В поселке Высокий установлен пандус для инвалида-колясочника, перекрыт доступ в два пустующих дома.

В микрорайоне Росляково областного центра на конечной остановке автобуса появился остановочный комплекс. Правда, вандалы уже успели разбить в нем стекло. В Печенгском районе выполнен ремонт уличной лестницы, благоустроена пешеходная зона. Из 18 проверенных в районе поручений исполнено 6. Остальные остаются на контроле.

— По большинству пунктов, которые остаются на контроле, сроки уже истекли, — отметил губернатор Андрей Чибис.

Глава региона поручил сроки уточнить, а поручения — выполнить.