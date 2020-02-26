Деньги должны дойти до людей.

Тема заработной платы бюджетников вновь была затронута на оперативном совещании, которое провел вчера губернатор Андрей Чибис. Ее рост, подчеркнул глава региона, — приоритет, обозначенный президентом страны.

В конце прошлого года власти региона приняли решение о повышении заработной платы медицинским работникам и педагогам.

Однако, как выяснилось на предыдущем оперативном совещании, деньги до бюджетников дошли не везде. Какие меры приняты для устранения этих нарушений, власти обсудили вчера.

За невыполнение — выговор

Как сообщила первый заместитель министра здравоохранения Инга Анискова, проведена проверка в отношение руководителей медицинских учреждений, которые допустили срыв выплаты прибавки. В частности, это касалось Ловозерской, Мончегорской и Кандалакшской больниц. В период с 15 по 19 февраля, подчеркнула Анискова, все доплаты людям перечислены. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.

— Дисциплинарного взыскания явно недостаточно, — подчеркнул Андрей Чибис. — Чтобы впредь такого не было, — выговор виновным. Врачи, которые спасают жизни, недополучили обещанные деньги.

О задержках в выплатах прибавок к заработной плате учителей отчитались руководители ряда проблемных муниципалитетов. В их числе Апатиты, Заозерск, Мурманск. И здесь губернатор потребовал строго спросить с виновных.

Еще одной категорией работников, которые получат прибавку к жалованью, станут пожарные. Часть из них работает в областной системе. Их-то и касается принятое решение. Деньги на это, как отметил Андрей Чибис, выделены. Рядовой сотрудник будет получать не менее 33 тысяч. Соответственно поднимется и заработная плата командного состава. Как подчеркнул глава региона, начальников как таковых там немного — на тушение пожаров, рискуя своей жизнью, выезжают практически все работники. С 1 марта, поручил губернатор, повышение оплаты труда должно вступить в силу.

— Принципиально важно, чтобы эти решения были доведены до работники и конкретные люди получили конкретные деньги, — отметил Андрей Чибис.

О ситуации с уборкой городов и поселков от снега доложил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Латышев. По его словам, по итогам мониторинга за прошедшую неделю недостаточные темпы очистки улиц и дворов отмечены в Кировске, Мурманске, Мончегорске и Заозерске, что привело к увеличению травматизма среди населения этих населенных пунктов. В числе, как выразился Латышев, «хорошистов», — ЗАТО Островной и Кольский район.

— Какие меры принимаются для улучшения ситуации? — поинтересовался губернатор Андрей Чибис.

Как отметил Дмитрий Латышев, усилена обратная связь о проблемных местах через Интернет-портал «Наш Север», также активно используются данные, которые получает при своих проверка Жилищная инспекция.

— Мы не можем и не должны каждую неделю рассуждать, что и как надо сделать. Зафиксируйте набор мер и реализуйте, — подчеркнул Андрей Чибис.

Погода, продолжил губернатор, в этом году, конечно, аномальная, снега много. И очевидно, что технология уборки городов оказалась не рассчитана на арктические риски. Хотя, конечно, это парадоксально. Ведь мы живем на Крайнем Севере и должны быть готовы к подобным зимам.

Практически, как отметил Андрей Чибис, нет жалоб на Кольский район. Значит, можно хорошо и эффективно работать даже в маленьких населенных пунктах. От остальных муниципалитетов глава региона потребовал устранить недоработки. Иначе последуют жесткие меры.

Благоустройство обсудят с общественностью

Организации общественных обсуждений по проектам благоустройства территорий был посвящен доклад министра градостроительства и благоустройства Ольги Вовк.

На этот год, сообщила она, запланированный объем работ превышает прошлогодние показатели в два раза. Жители более 230 многоквартирных домов должны принять участие в обсуждении преобразования их дворовых территорий. Также запланировано благоустройство 15 крупных общественных пространств и 4 глобальных проекта.

Чтобы деньги налогоплательщиков, вложенные в реализацию проектов, не пропали зря, территории не должны затем стоять пустые, их нужно наполнить мероприятиями. И это уже задача муниципалитетов.

Дополнительные деньги выделены на обустройство 50 детских и спортивных площадок. И здесь важно вовлекать жителей региона в обсуждение, где и какие объекты должны появиться. Время на эту работу есть. С 1 по 15 марта необходимо определиться с местами размещения и оснащением этих объектов. А в апреле, когда уже будут готовы эскизы, предстоит всестороннее их обсуждение. Его планируется совместить с голосованием за поправки в Конституцию России.

О ходе заключения муниципалитетами контрактов на ремонт дорог в рамках выделяемой региональной субсидии доложила заместитель губернатора Ольга Кузнецова. В 2020 году на эти цели, сообщила она, выделено 468 миллионов рублей. В декабре до всех муниципальных образований довели дорожную карту и сроки процедур. Контракты должны быть заключены до 1 апреля. 17 муниципалитетов уже приступили к процедурам по отбору подрядчиков. По двум из них процедуры завершены.

Приступить к ремонтам, подчеркнул губернатор Андрей Чибис, надо, как только позволит погода. А к 1 сентября все работы на дорогах должны быть завершены.