У судей — свой Совет.

На первом этапе Совету приходилось решать в том числе и чисто утилитарные вопросы судейского корпуса, вплоть до улучшения бытовых условий и выплаты заработной платы. Сейчас, конечно, времена изменились, многие бытовые проблемы остались в прошлом. Для чего создавался этот орган, какова его роль в судейском сообществе, какие задачи наиболее актуальны сегодня? С этими вопросами мы обратились к председателю Совета судей Мурманской области Наталии Пырч.

— Наталия Викторовна, какие вопросы решает Совет судей сегодня?

— Совет создавался для укрепления авторитета судебной власти, защиты прав судей и граждан. Все эти функции он выполняет и сегодня. В частности, мы ежегодно анализируем нагрузку на мировых судей. Анализ данных за последние три года показал, что она в последнее время колоссально возросла. С учетом этого мы подготовили письмо губернатору Мурманской области Андрею Владимировичу Чибису и, получив его одобрение, подготовили проект закона об увеличения штата как помощников, так и аппарата мировой юстиции. Закон принят областной думой и с 1 января вступил в силу.

По нашей инициативе разработано положение и проводятся конкурсы на лучший суд и лучший участок мирового судьи. При выборе победителей учитывается качество работы, количество рассмотренных дел, аналитическая работа, наличие жалоб и так далее. Чтобы поднять авторитет аппарата судов, в 2019 году принято положение о лучшем помощнике судьи в Мурманской области и лучшем секретаре судебного заседания. Конкурс уже проведен.

— Кто входит в Совет судей?

— Члены Совета избираются. Установлено представительство по всем судам — арбитражному, гарнизонным военным, судам общей юрисдикции, областному суду и мировым судьям. Члены Совета избираются на конференции.

— С какими вопросами обращаются к вам судьи?

— Чаще всего, когда претендуют на вышестоящую или руководящую должность. Подчеркну, это необязательная процедура. Обычно она требуется, когда усматривается какой-то конфликт интересов. Мы внимательно рассматриваем все обстоятельства.

— А обращения граждан, с чем они связаны?

— Обычно с жалобами на действие судей. В соответствии с требованием Кодекса судейской этики такие жалобы подлежат проверке комиссией по этике, которая создана при Совете судей. Нужно понять, что Совет не вправе вмешиваться в деятельность судьи и проверять законность его решений. Для этого есть вышестоящие инстанции. Мы рассматриваем жалобы непроцессуального характера. Скажем, если нарушены требования к поведению судьи в процессе, если судья, по мнению гражданина, допустил некорректное поведение. Поскольку с сентября введено обязательное аудиопротоколирование всех судебных заседаний, мы прослушиваем в том числе и записи, проверяем, смотрим протоколы заседаний.

— В общественной жизни судейского сообщества принимаете участие?

— Конечно, и весьма активно. Во взаимодействии с областным минюстом, правительством региона и управлением Cудебного департамента сейчас мы ведем подготовку к празднованию 75-летия Победы. Занимаемся и просветительской работой для обеспечения большей открытости и гласности в работе судебной системы. В 2019 году создали совет ветеранов.

— Рассматривает ли Совет вопросы, связанные с мерами по снижению потенциальной коррупционной опасности при работе судей?

— При Совете судей создана комиссия с довольно длинным официальным названием, которая занимается в том числе и реализацией мероприятий по противодействию коррупции. Каждый год заслушиваем ее отчет. И я хочу сказать, что коррупционной составляющей, каких-то связанных с ней нарушений в судах нашей области нет. Все наши судьи — честные и добросовестные люди. Они соблюдают закон и чтят Кодекс судебной этики, как при исполнении своих полномочий, так и во внеслужебной деятельности.