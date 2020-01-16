По новым правилам.

Какие изменения в законодательстве ждут россиян? Отменен так называемый банковский роуминг, расширен список регионов, жители которых могут получить статус самозанятых, изменились правила регистрации автомобилей, подкорректировано налоговое законодательство, увеличен минимальный размер оплаты труда, обозначен рост пособий и пенсий.

Новаций действительно много. Вот лишь некоторые из них, которые затронут значительное число россиян.

Когда продавать жилье

Отныне продать жилье без уплаты налога можно через три года владения. Напомним, раньше этот срок составлял пять лет. Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс. Следует уточнить: речь в поправках идет только о единственном жилье. На момент сделки в собственности гражданина не должно быть другой квартиры или дома.

Акцизные новшества

Ряд изменений в Налоговом кодексе касаются акцизов. Расширен список попадающих под них товаров. Так, с январе подакцизными стали любые электронные сигареты (ранее — только одноразовые) и устройства для нагревания табака, используемые для образования табачного пара, вдыхаемого потребителем, путем нагревания табака без его горения или тления (акциз на них составит 50 рублей за штуку), виноград, который использован для производства вин, шампанского, ликеров, виноматериалов, виноградного сусла и других спиртных напитков, произведенных по технологии полного цикла, сами виноматериалы (предназначенные для производства дистиллятов), виноградное и фруктовое сусло, а также пиво крепостью до 0,5 градуса включительно.

Не обошлось и без увеличения действующих акцизов на ряд товаров. В их числе пиво крепостью от 0,5 до 8,6 градуса, все виды табачных изделий,

автомобили с мощностью двигателя свыше 90 лошадиных сил, дизельное топливо и другие. Основная причина этого — инфляция.

Зато с 1 апреля не нужно будет платить акциз с темного судового топлива. Его исключили из перечня подакцизных товаров.

Минималка подросла

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличен с 11 тысяч 280 рублей до 12 тысяч 130. Это значит, что все работодатели, которые выплачивают работникам минимальную зарплату, должны будут повысить ее минимум на 850 рублей. Речь идет о федеральном МРОТ, который не учитывает региональные надбавки. В частности, за работу в условиях Крайнего Севера. С их учетом (1,5 — районный коэффициент и до 80 процентов полярных надбавок) минималка в Мурманской области составит 27 тысяч 899 рублей. Это минимальная зарплата, она не зависит от того, где человек работает — в федеральной бюджетной организации, областных учреждениях или негосударственном секторе.

Защита материнства и детства

Пособие по беременности и родам вырастет на 4-29 тысяч рублей. Минимальный размер этой выплаты зависит от МРОТ, а максимальный ограничен максимальной величиной среднего дневного заработка.

На 249-1833 рубля в месяц вырастет пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет. Минимальный размер пособия рассчитывается в зависимости от МРОТ. А максимальный составляет 40 процентов от среднего заработка за два последних года (но ограничен максимальной величиной среднего дневного заработка). Также эти выплаты зависят от количества детей: на первого ребенка и на второго и последующих они будут разными.

Возрастут и суммы ряда других выплат, связанных с поддержкой государством материнства и детства. В частности, с 453 тысяч рублей до 466 тысяч 617 рублей увеличен материнский капитал.

Пенсионное обеспечение

Пенсии увеличатся в среднем на 6,6 процента. Об их индексации в текущем году сообщил Пенсионный фонд России. Сроки и размер повышений зависят от статуса пенсионера.

Так, с 1 января на 6,6 процента выросли страховые пенсии неработающих пенсионеров. В среднем размер страховой пенсии увеличится на 1 тысячу и составит 16,4 тысячи рублей.

С 1 февраля на 3,8 процента вырастет ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг для граждан, у которых есть право на льготы и меры социальной поддержки в соответствии с федеральными законами. С 1 апреля на 7 процентов вырастут пенсии по государственному обеспечению. А с 1 августа — на приобретенные пенсионные коэффициенты вырастут страховые пенсии для пенсионеров, которые работали в 2019 году.

Статус самозанятых

В прошлом году его могли получить налогоплательщики четырех регионов: Москвы, Московской области, Татарстана и Калужской области. С 1 января эксперимент по введению специального налогового режима — налога на профессиональный доход - расширен еще на 19 регионов. Мурманской области, правда, среди них нет. Речь идет о Санкт-Петербурге, Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Омской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, Краснодарском и Пермском краях, Ненецком, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также Башкирии.

Напомним, статус самозанятых могут получить физические лица и индивидуальные предприниматели, которые не имеют наемных работников, если их доход за год не превышает 2,4 миллиона рублей. Эти люди смогут платить не 13 процентов подоходного налога, а 4 или 6 процентов (в зависимости от того, оказывают они услуги физическим или юридическим лицам).

Отмена банковского роуминга

Сейчас банки могут брать комиссию за переводы в другой регион. Однако с 13 июня вступят в силу изменения в закон «О банках». Кредитным организациям запретят брать комиссии за переводы между счетами физических лиц из региона в регион в пределах одного банка. Проще говоря, перевести деньги с карты, например, Сбербанка из Мурманска на карту Сбербанка в Краснодаре можно будет без комиссии.

Изменился и размер переплаты по кредиту. В январе вступили в силу поправки в закон «О потребительском кредите». Если заем был выдан на срок не более одного года, то максимальная сумма возможных платежей по нему не должна превышать его полуторного размера (ранее — двойного). К таким платежам относятся не только проценты, но и комиссии, неустойки, пени, штрафы.

Регистрация в салоне

Если раньше автомобили регистрировались только в госавтоинспекции, то теперь сделать это можно и в автосалоне. Вступило в силу постановление правительства, в котором объясняются правила регистрации транспортных средств. Теперь свидетельство о регистрации автомобиля и государственные регистрационные знаки (номера) на новую машину можно получить прямо в автосалоне. Правда, такая услуга будет доступна не во всех точках продажи авто, а лишь в тех, которые будут включены в госреестр МВД (он будет опубликован на сайте ГИБДД). Услуга будет платной, по закону ее стоимость не должна превышать 500 рублей. На вторичном рынке машин никаких изменений нет. У новых владельцев по-прежнему есть 10 дней, чтобы поставить авто на учет.

Следующее изменение не из приятных. С января в России вырос утилизационный сбор. Для легковых автомобилей — более чем в двое. Из-за этого, а также из-за отмены компенсаций пошлин на комплектующие, машины подорожают сильнее обычного. Эксперты ожидают, что стоимость новых иномарок вырастет примерно на 4-6, а то и на все 7-9 процентов. Дополнительная сумма, которую придется выложить за железного коня, составит от 35 до 100 тысяч рублей.

Еще одно новшество касается тех, кто только готовится пополнить ряды автовладельцев. Из экзаменов на права теперь убрали «площадку». Базовые навыки вождения, такие как парковка, змейка, заезд на эстакаду будут проверяться «в городе», на тупиковой улице или площадке автошколы. После чего кандидат в водители сразу приступает к следующему этапу экзамена — вождению в городском потоке. Также теперь разрешено учиться водить на автомагистралях с разрешенной скоростью более 60 километров в час.

Любительское рыболовство

Этому излюбленному хобби многих россиян наконец-то дано официальное определение. Любительское рыболовство представляет собой вылов биоресурсов из воды с целью удовлетворения исключительно собственных запросов или потребностей. Но также сюда войдут и различные мероприятия соревновательного характера.

С первого января каждому рыбаку предоставляется право собственности на выловленную рыбу. Но вводятся некоторые ограничения. Во-первых, запрещается заниматься подводной охотой в зонах присутствия большого числа людей. Во-вторых, для подводной и надводной ловли нельзя будет применять акваланги и специализированные электронные приспособления.

Коммуналка подорожает

Собственно говоря, это происходит ежегодно с 1 июля. Здесь важны суммы. Правительство России издало распоряжение, которое утверждает максимально допустимый рост тарифов ЖКХ в регионах страны. Это значит, что каждый регион самостоятельно выбирает, на сколько увеличить цены на коммунальные услуги, но не может повысить их больше установленного предела.

Сильнее всего могут подорожать услуги ЖКХ в Чечне (на 6,5 процента), Кабардино-Балкарии (5,4), Дагестане (5,2) и Ингушетии (5,1). Самый маленький рост тарифов ожидается в Ненецком автономном округе (на 2,4 процента), Пермском крае (3) и Мурманской области (3). В Москве ЖКУ могут подорожать на 5 процентов, в Санкт-Петербурге — на 3,8 процента.

Пошлина за посылки

Речь идет о зарубежных пересылках. Раньше беспошлинный лимит составлял 500 евро и 31 килограмм в месяц, пошлина сверх лимита равнялась 30 процентам или 4 евро за килограмм. Решение об изменении лимитов принял Совет Евразийской экономической комиссии. Заказывая товары из-за рубежа почтой или курьерской службой, нужно следить за стоимостью и весом каждой посылки. Если товар стоит дороже 200 евро или весит больше 31 килограмма, придется платить пошлину. Она составит 15 процентов от стоимости посылки или 2 евро за килограмм. При этом периодичность заказов и количество посылок (и их общая стоимость в месяц) с 2020 года с точки зрения беспошлинных лимитов не имеют никакого значения.