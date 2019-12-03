Знать бы, где упасть…

— Ситуация меняется, мы видим, что она стала лучше, но далека еще до того идеала, которого хочется, — так прокомментировал вчера на оперативном совещании в правительстве области губернатор Андрей Чибис положение дел с уборкой муниципалитетов от снега.

973 поскользнувшихся

Как доложил заместитель губернатора Дмитрий Филиппов, за последнюю неделю проведены два заседания штаба по уборке. В Мурманске на 40 человек (до 159 человек) увеличилось число работников, очищающих крыши домов от сосулек и наледи. Более чем на сотню (до 680 человек) возрос штат дворников.

Среди проблемных территорий Дмитрий Филиппов выделил ЗАТО Александровск, где убрано от снега лишь 88 процентов дворов. Как добавил докладчик, есть общее замечание ко всем муниципалитетам, касающееся вывоза убранного снега с территории дворов. Собственники квартир на верхних этажах, напомнил заместитель губернатора, обязаны самостоятельно убирать снежную шапку с козырьков застекленных балконов.

Особое внимание губернатор Андрей Чибис поручил уделять тротуарам. Там — если не снег, так лед. Как доложил министр здравоохранения Дмитрий Панычев, за ноябрь было зафиксировано 973 обращения граждан в лечебные учреждения с травмами, связанными с гололедом. В 13 случаях потребовалась госпитализация.

Лидер по числу обращений — Мурманск (749 случаев). Если пересчитать на тысячу населения, то печальный список возглавляют Кировск и Полярные Зори.

— Коллеги, чаще сами ходите пешком и смотрите, где и как почищены тротуары, — предложил чиновникам глава региона.

С декабря, продолжая коммунальную тему, отметили участники совещания, заработала управляющая компания Мурманской области. Созданная с участием государства, она призвана составить конкуренцию недобросовестным частным УК, а также подхватить брошенные ими дома.

На сегодня новая управляющая компания уже приняла на обслуживание 35 многоквартирных домов. В ее штате имеются специалисты по обслуживанию дворов и внутридомовых сетей, а также необходимый парк техники. Все сотрудники, а их сейчас около пятидесяти человек, оснащены спецодеждой и необходимым инструментом. При расширении обслуживаемого жилфонда компания готова кратно увеличить число специалистов и техники.

— Жилфонд компании достался не лучший, — отметил губернатор Андрей Чибис. — Но важно, чтобы появился работоспособный конкурент уже действующим на рынке управляющим компаниям.

Рубли в зачет квадратных метров

Как доложил министр социального развития Сергей Мякишев, многодетные семьи с 2012 года получили право на бесплатное выделение участков земли под индивидуальное строительство. С 2015 года законодатель уточнил: право такое имеют только те, кто нуждается в улучшении жилищных условий.

За прошедшие годы из поставленных на учет в регионе 2700 многодетных семей свое право на землю реализовали менее полутора тысяч. Так что в очереди остается еще более 1200 семей. А строительство начали только 43 семьи.

Что ж, климат у нас не тот, чтобы кидаться выращивать крыжовник. Поэтому область предложила многодетным альтернативу в виде денежной выплаты. В качестве точки отсчета взяли среднюю кадастровую стоимость выделяемых участков. Получилось 340 тысяч рублей.

Как сообщил Сергей Мякишев, по результатам многочисленных встреч с многодетными гражданами депутатов местных советов и представителей администраций выяснилось, что более тысячи семей готовы к получению такой выплаты. Как говорится, готовь государство денежки — 340 миллионов рублей за три года. Лучше всего, конечно, если семьи потратят эти деньги на строительство нового жилья, стимулируя таким образом развитие в регионе строительной отрасли.

В новом детском саду в Североморске завершены строительные работы. Эту приятную новость сообщила заместитель губернатора Оксана Астахова, уже традиционно докладывая о положении дел на областных стройках. Сейчас в садике идет уборка помещений. До 15 декабря все работы должны быть завершены.

Детский сад в Печенге: готовность 90 процентов, идет отделка фасада, полов и потолков. На объекте задействовано около 50 работников. По детскому саду в Александровске есть положительная динамика. Работа там сейчас идет в две смены, готовность составляет 82 процента. Задействовано 76 строителей, этого достаточно.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Полярных Зорях также на стадии завершения строительства. До прогрева и просушки помещений (это займет дней десять) нельзя укладывать паркет. Работают на объекте около 25 человек.

Мемориальный комплекс в Долине Славы: из 40 панелей осталось смонтировать 12. До конца года объект сдадут. Областной театр кукол: строительно-монтажные работы завершены. Установлено звуковое оборудование, на втором этаже уже закончена уборка. Так что в середине декабря театр ждет гостей.

Готовь контракты зимой, а дороги — летом

Затронули на совещании и тему ремонта дорог в будущем году. Как доложила заместитель губернатора Ольга Кузнецова, в рамках национального проекта должно быть отремонтировано 32 объекта. Общая сумма финансирования приближается к миллиарду рублей — более 986 миллионов. Большинство контрактов уже заключено. До конца недели эта работа должна завершиться.

В агломерации «Мурманская» предстоит отремонтировать 19 дорожных объектов на общую сумму 514 миллионов рублей. Все контракты уже заключены, подрядчики проверенные. Кстати, в следующем году в регионе должны заработать два новых асфальтовых завода.

По результатам состоявшегося 28 ноября заседания совета по делам инвалидов, как сообщил министр социального развития Сергей Мякишев, в адрес исполнительных органов государственной власти было дано 11 поручений.

В частности, речь идет об обеспечении доступности для инвалидов социально значимых объектов. Ответственность за это лежит на руководителях конкретных учреждений. И здесь в регионе еще есть над чем работать.

Продолжается, как отметил Сергей Мякишев, и работа по анализу поступивших за последнее время обращений инвалидов.

— Важно не перекладывать бумажки, а реально реагировать, — подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Во время приема, который он вел в приемной партии «Единая Россия», продолжил глава региона, к нему обратились несколько инвалидов, на жалобы которых власти до сих пор не отреагировали.

Доложил Сергей Мякишев и о ситуации с организацией доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, к месту проведения регулярных медицинских обследований. Таких граждан у нас оказалось без малого 6 тысяч человек. В основном они проживают в Ковдорском, Кольском и Ловозерском районах.

Важно, как отметил губернатор, чтобы по прибытии в медучреждение пожилые люди не наталкивались там на очереди. Иначе говоря, нужно выстроить всю логистическую цепочку, которая не должна давать сбоев.