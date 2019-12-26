Ставка снижена, господа!

В Мурманске прошла коммуникационная сессия Банка России. Цель мероприятия — разъяснение решений по ключевой ставке и основных целей и задач денежно-кредитной политики.

О ситуации на финансовом рынке региона, инфляционных процессах и их влиянии на ставки по кредитам и депозитам нам рассказал заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Липин.

— Андрей Станиславович, с чем связано проведение коммуникационной сессии именно в Мурманске?

— Банк России в 2015 году перешел к политике таргетирования инфляции, одним из важнейших элементов которой является коммуникация. То есть объяснение, почему Банк России принимает то или иное решение. И очень важно донести эту информацию до всех — не только населения, но и бизнеса, органов власти. Почти три года назад мы стали очень активно расширять свое общение с регионами. И после каждого решения, например, о снижении ключевой ставки, обязательно проводим встречи в нескольких субъектах страны. На этот раз одним из них стала Мурманская область.

— 13 декабря совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки с 6,5 до 6,25 процента. Какие для этого были предпосылки? Как это решение скажется на условиях кредитования и ставках по депозитам?

— Напомню, это уже пятое снижение ключевой ставки в этом году. По поводу предпосылок: на краткосрочном горизонте мы видим факторы, влияющие на снижение инфляции. Это и укрепление рубля, и хороший урожай этого года. Вслед за ключевой ставкой снижаются все ставки в экономике — по депозитам, по кредитам. Это не происходит сразу. Все зависит от особенностей региона и политики конкретных банков. Но в среднем в течение двух-трех кварталов после снижения ключевой ставки снижаются и ставки в экономике. Если посмотреть на их динамику, мы увидим, что они за последнее время достаточно хорошо снизились. Пока это эффект от тех решений, которые принимались еще в середине года. Нынешнее снижение, повторюсь, скажется в апреле-мае. Что такое 0,25 процента? Важно понять, что это вполне осязаемые цифры. Например, если мы говорим об ипотеке в 3 миллиона рублей на срок 15 лет, то каждые 0,25 процентных пункта ставки — это сто тысяч рублей экономии для заемщика. Аналогично это сказывается на кредитах для бизнеса.

— В Мурманске вы провели отдельные встречи с руководством одного из рыбопромышленных предприятий и ФГУП «Атомфлот». С чем связан выбор именно этих отраслей?

— Мы выбираем предприятия из различных соображений. Нам важно не только понимать на макроуровне, что происходит в среднем по стране. Ведь у нас более 80 регионов, очень много видов экономической деятельности. Важно понимать и более детальные вещи — на уровне секторов экономики, субъектов Федерации. Поэтому, когда мы приезжаем в регион, мы выбираем крупные предприятия, отрасли, которые важны для региона или конкретного сектора экономики, как в данном случае Атомфлот, деятельность которого выходит за рамки региона.

— Экономика Мурманской области в значительной степени является экспортно ориентированной. Эта специфика влияет на финансовую ситуацию в регионе?

— Специфика любого субъекта во многом определяет его экономический рост, инфляцию. В силу экспортной направленности ситуация в вашем регионе во многом зависит от того, что происходит на мировых рынках. Но это еще и северный регион, где собственное производство достаточно небольшое. Поэтому на рынке присутствует существенная доля импорта, плюс завоз товаров из других регионов России. А любой ввоз товаров, включая и внутренние поставки, — это логистика, которая также значительно влияет на цены. Именно по этой причине последние несколько лет уровень цен здесь несколько выше, чем в среднем по России. Особенно это касается относительно дешевых товаров, продовольствия, например, в стоимости которых доля транспортных расходов особенно высока.

— У нас инфляция выше, чем в среднем по России. Требует ли подобная ситуация какой-то корректировки со стороны Банка России?

— Да, скажем, в ноябре в среднем по России инфляция сложилась на уровне 3,5 процента, а по Мурманской области — 4 процента. Такая же примерно разница была и в предыдущие несколько месяцев. Я специально посмотрел динамику инфляции по вашему региону начиная с 2010 года. Такое превышение наблюдается где-то с 2017 года. А вот до этого, с 2011-го по 2014-й, ситуация была обратной: инфляция у вас была значительно ниже, чем по России в целом, примерно на один процентный пункт. Ситуация изменилась под влиянием нескольких факторов. В значительной степени та самая логистика, когда выросли цены на бензин и дизельное топливо. Банк России, конечно, не может повлиять на цены на конкретные товары в конкретном регионе. Ключевой ставкой, а это наш основной инструмент, на эту ситуацию мы повлиять не можем. Но мы регулярно изучаем так называемые немонетарные факторы инфляции. Это те особенности функционирования регионов, которые и дают нам различия. Если мы видим какие-то проблемы, которые типичны для ряда субъектов Федерации, мы обращаем на это внимание, формируем решение и представляем доклад в правительство страны. Если с нами соглашаются, то принимается соответствующее решение. Но нужно понимать, что оно не всегда быстрое.

— Влияет ли самая высокая в Северо-Западном федеральном округе инфляция на процентные ставки по кредитам, предлагаемые коммерческими банками в Мурманской области?

— Безусловно, любой банк закладывает инфляцию в ставку по кредитам. Но это не единственная составляющая. Банки учитывают и индивидуальные риски заемщика и отрасли, если речь идет о юридическом лице. И здесь Мурманская область совсем не является тем регионом, где такие риски самые высокие. Просроченная задолженность только за год снизилась у вас с шести процентов до четырех. И это положительная тенденция для банков. Есть регионы, где инфляция ниже, а ставки для заемщиков выше.

— Большинство северян, берущих ипотечные кредиты, приобретают на них жилье за пределами Мурманской области. Влияет ли подобная специфика на финансовый рынок региона?

— Нет. Для банка ипотека является наименее рискованным кредитом. Потому что есть очень хороший залог — квартира. Так что ситуация на ипотечном рынке развивается примерно одинаково во всех регионах. Для финансового рынка не так важно, где покупается имущество. Все операции по ипотеке проводит именно мурманский банк, если заемщик в Мурманске.

— Насколько закредитованы население и бизнес Мурманской области по сравнению с другими регионами России?

— Уровень долговой нагрузки в вашем регионе умеренный. Более того, большую часть составляют крупные заемщики. Речь идет о больших компаниях, дочках крупных федеральных структур. С точки зрения банков — это займы с низким риском. Хороший показатель и по просроченной задолженности. В секторальном разрезе наиболее закредитованы строительная область и сельское хозяйство. Но это традиционно для всех регионов страны.