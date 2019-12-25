С рекордными показателями.

Для мурманских портовиков, как отметил вчера на пресс-конференции генеральный директор ММТП Алексей Рыкованов, уходящий год оказался успешным.

Впервые в истории грузооборот превысил 17,5 миллиона тонн, из которых около 300 тысяч тонн составили грузы арктического направления и более 300 тысяч тонн — импортные. Побит рекорд погрузки на одно судно, продержавшийся с 2013 года, который на сегодня составляет 156 тысяч тонн. Установлена новая планка суточной выгрузки вагонов — 858 единиц. Выручка порта должна превысить 8,5 миллиарда рублей. При этом более 1 миллиарда рублей составят налоговые отчисления, более 900 миллионов из которых поступят в местный областной бюджеты.

— Это значимые достижения, которые были бы невозможны без совместной работы всех наших подразделений и партнеров порта, — отметил Алексей Рыкованов.

Весьма важным для ММТП остается арктический вектор. Поставки различных грузов в адрес приполярных портов ежегодно составляют от 300 до (в пике) 500 тысяч тонн. В ближайшие годы поставки оттуда нефти и газа достигнут около 2 миллионов тонн. Да грузооборот Северного морского пути к 2024 году должен вырасти до 80 миллионов тонн. И наш порт готов к участию в перевалке этих грузов.

Значительные ресурсы выделяет Мурманский порт на поддержку собственной инфраструктуры. Инвестиции превысили в этом году 1,5 миллиарда рублей, из которых более 950 миллионов направлены на экологические проекты.

Экологическая программа общей стоимостью более 3 миллиардов рублей действует в порту с 2018 года. В апреле вступила в строй первая очередь пылеветрозащитных экранов, в декабре — вторая. Полностью завершить эту работу портовики должны к марту-апрелю будущего года. Согласно расчетам, такие экраны могут улавливать до 90 процентов угольной пыли, образующейся при перевалке портом этого вида органического топлива.

Еще один важнейший проект — экологическая диспетчерская. Подобного опыта в России просто нет. Да и в мире, говорят, тоже. Пришлось все разрабатывать, что называется, с нуля. Диспетчерская оснащена программно-аппаратным комплексом. Учитывая множество факторов, он позволяет в режиме реального времени оценить влияние порта на природную среду города в зависимости от конкретных метеорологических условий. Система, что важно, обладает возможностью делать прогноз на ближайшие трое суток. При неблагоприятных условиях принимаются меры, вплоть до полной остановки работ по перевалке угля. Подобный подход — своеобразный сигнал для других предприятий Мурманска.

— Экология в городе — общая задача. Только силами порта ее, конечно, не решить, — подчеркнул Алексей Рыкованов.

Еще одна забота порта — поддержание на должном уровне своих гидротехнических сооружений. Здешние причалы построены в 60-80-е годы прошлого века. Срок их службы составляет около 50 лет. Так что сроки уже критические. Сейчас, как отметил Алексей Рыкованов, гидротехнические сооружения благодаря заботе портовиков находятся в удовлетворительном состоянии. Но время обновляться пришло. Уже с будущего года должна начаться реконструкция причал № 2. Затем на очереди причалы с 12-го по 14-й.

— Мы рассчитываем реконструировать гидротехнические сооружения порта в полном объеме до 2030 года, — уточнил Алексей Рыкованов.

Помимо чисто производственных порт, являясь градообразующим предприятием, решает и многие социальные вопросы. Только в этом году на различные социальные программы ММТП потратил около 130 миллионов рублей. Портовики оказывали помощь школам и детским садам, приняли участие в проекте «Арктического театра» и заходе барка «Седов» в Мурманск.

Существенны и затраты на благоустройства областного центра. Реконструированы два сквера у морского вокзала, а также территория, прилегающая к памятнику Анатолию Бредову на проспекте Ленина. С этого года реализуется двухлетний проект обновления одного из дворов на примыкающей к порту улице Карла Либкнехта.

В гимназии № 8 при участии порта создан транспортно-логистический класс. Один выпуск уже состоялся. Ребята освоили масштабную дополнительную программу. Цель этого проекта — не только профориентация, но и стремление закрепить молодежь в Мурманске.