Под всеми парусами — в новый год!

Бородатые мужики с красными от холода руками под разноцветными сполохами северного сияния ловят на траулерах треску в Баренцевом море. Именно такое впечатление складывается о Мурманской области у многих южан, никогда здесь не бывавших.

Да, рыбы в северных морях, слава богу, как и прежде, достаточно. И северное сияние регулярно навещает купающийся в полярной ночи Кольский полуостров. Но, кроме этого, у нас есть уникальный атомный ледокольный флот, которому буквально днями исполнилось шестьдесят лет. Мы дружим с соседями, с которыми нас разделяет тонкая линия границы, оберегаем хрупкую природу наших заповедных тундр, обустраиваем свои ярко освещенные города и поселки, занимаемся спортом и творчеством. И во всех этих сферах в прошлом году произошло немало важных и интересных событий. А еще мы живем в Арктике! С этого, пожалуй, и начнем…

На Севере — жить!

Уходящий год оказался богат на, как принято сейчас говорить, обсуждение арктической повестки. Но вначале о Северном полюсе. Ведь благодаря нашим атомным «богатырям» побывать на нем сейчас могут даже дети.

Опровергая расхожее мнение о том, что моряки народ суеверный, в свой первый в этом году круизный рейс к полюсу атомный ледокол «50 лет Победы» отправился тринадцатого июня. Путешествия на макушку планеты для всех желающих организуются Атомфлотом уже почти три десятилетия, с 1990 года.

В июле особым гостем очередной экспедиции крупнейшего в мире атомохода стал знаменитый путешественник Федор Конюхов. По его собственному признанию, на борту атомного ледокола он до этого никогда не бывал. А вот сам полюс для него не новинка. Федор Филиппович уже несколько раз его покорял.

А в августе из Мурманска к полюсу стартовал тематический рейс, посвященный 60-летию атомного ледокольного флота. К макушке планеты отправились около семидесяти детей, представляющих 24 региона России, включая, конечно, и наш, и различные организации — Российское движение школьников, образовательный центр «Сириус», проект «Школа Росатома», сеть информационных центров по атомной энергии и другие. Вместе с ребятами на полюсе побывали флаги регионов, которые они представляли.

А теперь об официальной повестке. В апреле в Петербурге прошел V международный форум «Арктика — территория диалога». Начинающийся в Мурманске Северный морской путь, как вновь было подчеркнуто на самом высоком уровне, является перспективнейшей и кратчайшей магистралью из Азии в Европу и центральным экономическим проектом России в приполярных широтах. Грузовая база трассы должна быть увеличена к 2025-му году с 20 до 80 миллионов тонн. Такую цель поставил перед страной президент Владимир Путин.

Практически в эти же дни в Мурманске состоялась международная конференция «Логистика в Арктике». Она собрала свыше ста руководителей и специалистов, которые обсудили вопросы развития транспортно-транзитного потенциала Северного морского пути, включая новые модели сотрудничества всех заинтересованных сторон — государства, представителей бизнеса, разработчиков и производителей инфраструктурных объектов.

Официальную повестку продолжила выездная сессия в рамках подготовки проекта «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности до 2035 года». Представители органов власти, общественных организаций, бизнеса, а также эксперты собрались в Мурманске в конце августа. Предметом разговора стали не только совершенствование административных механизмов управления приарктическим макрорегионом, но и развитие здесь науки и технологий, системы образования, улучшение демографии и жизненной среда человека, а также вопросы, актуальные для коренных малочисленных народов Севера.

В середине ноября в Мурманске прошла II международная сессия «Сотрудничество в Арктике». Ее организатором выступило правительство области при официальной поддержке Министерства иностранных дел России.

С юбилеем, Атомфлот!

В начале декабря Атомфлоту исполнилось шестьдесят. Точкой для отчета стал ввод в эксплуатацию первого в мире атомного ледокола «Ленин». В юбилейный год у моряков-атомщиков произошло немало важных для всего региона событий.

Законодательному обеспечению развития Северного морского пути было посвящено прошедшее в июне на базе предприятия выездное заседание комитета Совета Федерации по экономической политике. В числе приоритетных задач, по мнению сенаторов, остается сохранение и дальнейшее развитие атомного ледокольного флота, который базируется в Мурманске.

А в конце августа здесь торжественно проводили к месту службы в Певеке на Чукотке плавучий энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов». Построенный в Петербурге, он провел у причалов Атомфлота около года. Здесь были загружены топливом и запущены его реакторы. ПЭБ предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС). Он представляет собой новый класс источников энергии на базе российских технологий атомного судостроения. Его основная цель — обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия и портовые города.

После введения в эксплуатацию ПАТЭС станет самой северной атомной станцией в мире и одиннадцатой в составе Концерна «Росэнергоатом». В перспективе она должна заменить выводимые из эксплуатации генерирующие мощности Чаун-Билибинского энергоузла — Чаунскую ТЭЦ в Певеке и Билибинскую АЭС.

В конце сентября в Мурманск доставили первую партию отработавшего ядерного топлива с плавтехбазы «Лепсе». У причала Атомфлота ошвартовался теплоход «Серебрянка». На его борту в шесть транспортных контейнеров были упакованы 111 отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) с плавтехбазы «Лепсе». Это первая партия топлива, доставленная с территории снежногорского судоремонтного завода «Нерпа», где идет утилизация этого радиационно опасного объекта. К этому дню атомщики шли два с половиной десятка лет.

Наша рыба

Что необходимо для сохранения биоразнообразия арктических морей? Какие современные технологии применимы для новых рыбопромысловых судов, для развития аквакультуры, при строительстве рыбоперерабатывающих заводов на северных территориях? Какие перспективы у Северного морского пути по доставке рыбной продукции? Как повысить привлекательность арктических рыбных портов? Эти вопросы были затронуты в апреле на состоявшейся в рамках уже упоминавшегося V международного арктического форума конференции. В ней приняли участие представители власти, профессионального сообщества рыбаков и ученых приарктических и других заинтересованных стран.

В конце мая в Мурманске побывал глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он осмотрел производственные мощности в рыбном порту, провел несколько совещаний. В ходе визита был окончательно решен вопрос возрождения практики стажировки наших курсантов на барке «Седов». И уже в начале августа парусник пришвартовался у причала Мурманского морского вокзала. На его борту находились 111 курсантов морских учебных заведений из разных городов страны, в том числе и мурманчане. Предыдущий раз барк был у нас четыре года назад.

В сентябре Мурманск посетил директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин. В результате проведенной реформы наш ПИНРО наряду с другими 27 региональными рыбохозяйственными институтами стал филиалом ВНИРО. Как сообщил Кирилл Колончин, принято решение о перебазировании научного судна «Профессор Леванидов» из Владивостока в Мурманск. В дальнейших планах — строительство нового научного флота. И одно из судов получит ПИНРО.

Комфортная среда

Комфортная среда — понятие многоплановое. В первую очередь, конечно, речь идет о благоустройстве городов и поселков. Но о каком комфорте может идти речь, если территория неблагополучна в плане экологии? Уходящий год отмечен в регионе сразу несколькими приятными событиями и в этой сфере.

Так, в Мурманском морском порту введен в строй пылезащитный экран. Это двадцатиметровые металлоконструкции, между которыми проложены специальные перфорированные изогнутые листы. Стена благодаря своей форме и множеству отверстий снижает скорость воздушного потока. И пыль оседает. Такой экран способен уловить до 90 процентов пыли, которая попадает в воздух при открытой перевалке угля.

Рост добычи углеводородов, увеличение грузопотоков, строительство новых портов — освоение Арктики сейчас идет весьма активно. Как сохранить при этом хрупкую природную среду ледяного континента? И какую роль может и должна сыграть в этом общественность? Эти вопросы стали главной темой состоявшегося в начале июня на борту атомного ледокола «Ленин» круглого стола, организованного общественным советом по безопасному использованию атомной энергии в Мурманской области. Место для проведения заседания выбрано было не случайно. Ведь недавно госкорпорации «Росатом» переданы функции единого оператора Северного морского пути.

Вскоре в Кольском районе появится крупная ветроэлектростанция. На 85-м километре Серебрянской дороги устанавливаются 57 ветряков общей мощностью около 200 мегаватт. В июне 2017 года ПАО «Энел Россия» (дочка итальянского энергетического гиганта) по результатам тендера получила право на строительство в Мурманской области ветропарка. В следующем году были проведены инженерные изыскания и выполнены проектные работы, а также решен вопрос с арендой земельного участка. В начале 2019-го со Сбербанком подписан долгосрочный кредитный договор на финансирование строительства. Его сумма составила 22,5 миллиарда рублей. С весны на площадке начались подготовительные работы. А в сентябре был торжественно заложен первый камень.

Конничива, Мурманская область!

В уходящем году, впервые с 1947 года, проведена корректировка госграницы между Россией и Норвегией. Десять лет полевых работ, измерений и официальных дипломатических переговоров завершились подписанием нового соглашения.

Документ состоит из 1500 страниц и включает в себя почти 400 протоколов. Они составлены для каждой из 396 пар пограничных столбов. Кроме того, в самом тексте соглашения четко прописано, где точно проходит граница.

Радикальных изменений, конечно, нет. Но, поскольку большая часть границы проходит по водоемам, естественное изменение русла рек, а также техногенное воздействие (при строительстве, например, каскада Пазских ГЭС) со временем требуют уточнения линии границы.

Итак, с Норвегией территориальные вопросы урегулированы. С Японией, наверное, сделать это будет сложнее. Но политика не мешает развитию экономических связей. И в ноябре в Мурманске высадился мощный десант дипломатов и бизнесменов из Страны восходящего солнца.

В составе делегации были представители полутора десятков крупнейших японских компаний и объединений. Конничива (здравствуй) нашем краю сказали представители «Хитачи Констракшн Машинери», «Мицубиши», «Джапан Эйрлайнз», Японского бизнес-клуба и организации по развитию внешней торговли, Национальной корпорации нефти, газа и металлов и других. Цель визита — подробное знакомство с регионом, его инвестиционными возможностями и предпринимательской средой.

В развитии отношений с Россией Япония в настоящее время делает акцент на сотрудничестве с регионами. И, как видим, Мурманская область в их числе.

Японский бизнес привлекают логистические возможности Северного морского пути, богатства недр и уникальный туристический потенциал Кольского Заполярья.

Молодая команда перемен

В октябре на площадке Мурманского арктического государственного университета юных дизайнеров объединил фестиваль «Мурманистика». В его названии, как нетрудно догадаться, слились урбанистика и имя нашего региона.

Сами организаторы назвали его неделей творческой движухи. Цель фестиваля — вовлечь юных россиян в процесс формирования комфортной городской среды. А программа включала воркшопы, сессии дизайнерского мышления и дискуссии с опытными экспертами, среди которых было немало именитых дизайнеров, опытных архитекторов и урбанистов. В числе участников — студенты из Новгородской, Архангельской, Орловской, Липецкой, Ростовской, Мурманской областей, Санкт-Петербурга и Москвы.

Стоит добавить, что фестиваль объединил студентов разных специальностей — строителей, электриков и так далее. Творческую площадку намерено не стали ограничивать только будущими профессиональными дизайнерами. Главное — желание участвовать и свежие идеи. А их у молодых людей хватает.

В конце ноября «творческую движуху» подхватил международный форум «Креативные индустрии Арктического региона». При поддержке областных и муниципальных властей его организаторами выступили все тот же МАГУ и Российский государственный педагогический университет имени Герцена из Санкт-Петербурга.

Творческие люди из Норвегии, Финляндии, Индии и других стран, а также многих регионов России собрались в столице Заполярья уже третий раз, чтобы поделиться собственным опытом и подхватить новые идеи. А в качестве экспертов выступили представители арт-сообществ из Москвы, Петербурга, Архангельска, Петрозаводска, Калининграда, Великого Новгорода, Ярославля и, конечно же, Мурманска.

Дизайнер из Архангельска Анна Злотко, например, представила на форуме свой проект «Девочки носят платья». И с этим не поспоришь! Девочки носят платья, мальчиков манят море и белоснежные, как девичьи платья, паруса. Под всеми парусами входит наш край в новый, 2020-й год.