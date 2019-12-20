Маленький, но гражданин!

— У нас много общих целей и задач, которые мы сможем решить при скоординированной работе, — с такими словами обратился к участникам круглого стола «Соблюдение прав несовершеннолетних детей в Мурманской области» председатель областного суда Сергей Седых.

В числе приглашенных к серьезному разговору были представители судейского сообщества, органов прокуратуры и внутренних дел, а также отделов опеки и попечительства. А темами для обсуждения стали соблюдение прав ребенка в спорах, связанных с его воспитанием, жилищные права детей, а также ряд других.

— Воспитание детей — не только частное дело родителей. Государство берет на себя серьезную ответственность за этот процесс, — подчеркнула в своем выступлении заместитель председателя областного суда Ирина Иванникова.

Понятно, что часть вопросов, возникающих во взаимоотношениях родителей и детей, регулируется исключительно нормами морали. Это, собственно говоря, и есть процесс воспитания. И при отсутствии каких-то серьезных отклонений от принятых в обществе норм он не требует вмешательства органов юстиции.

Но часть вопросов в отношениях, связанных с воспитанием ребенка, лежит в плоскости права. Обычно речь идет о нарушении или ущемлении прав детей и подростков. Ведь, как отметила судья Мурманского областного суда Светлана Устинович, несовершеннолетние — одна из наиболее незащищенных в своих правах категорий населения. Тем внимательнее необходимо относиться защите их прав. Именно эти вопросы и стали предметом обсуждения на заседании круглого стола.

Родительские права, подчеркнула судья Мурманского областного суда Жанна Тихонова, не могут противоречить интересам ребенка. В 2016 году в регионе было рассмотрено 253 судебных дела, так или иначе связанных с правами детей. В 2018 году их было 238, а в первой половине 2019-го — 111. Как видим, их количество остается все последние годы практически на одном уровне.

Значительную часть таких дел составляют споры о месте жительства ребенка при разводе родителей. Впрочем, отцовская карта здесь, похоже, почти всегда бита. На сторону мужчин Фемида встает в единичных случаях. Как было отмечено в докладе, даже при тяжелом материальном положении матери детей, как правило, все равно оставляют ей.

Хорошо это или плохо? В Италии, например, всё наоборот. Там право отцов в приоритете. Говорят, это существенно укрепляет семью. Хотя, если уж честно, то весьма жестоким способом. В силе материнских чувств мало кто усомнится. Страшась потерять ребенка, женщины терпят от мужей многое, не рискуя инициировать бракоразводные процессы. Мужчины довольны, для слабого пола ситуация стрессовая.

Впрочем, оставим в стороне личные амбиции взрослых и вернемся к главному — правам самого ребенка. Именно они должны быть поставлены во главу угла. Поэтому с десятилетнего возраста ребенка при разводе родителей суд учитывает его мнение при выборе места проживания. Судья опрашивает ребенка в обстановке, исключающей влияние на него заинтересованных лиц, то есть без мамы и папы, но в присутствии педагога из органов опеки и попечительства. Так во время опроса исключается страх детей быть наказанными не выбранным ими родителем.

Отдельная тема — право на воспитание ребенка более дальних родственников. Речь идет о бабушках, дедушках, тетях, дядях и так далее. Конечно, у родителей приоритетное право. Но и здесь интересы ребенка превыше всего. В качестве примера в ходе заседания было приведено судебное дело, когда мать десятилетнего ребенка оказалась в тюрьме, а он проживал с бабушкой. Неожиданно свои права на несовершеннолетнего предъявил его отец. Дошло до суда. При рассмотрении дела выяснилось, что отец с ребенком давно не проживал и заботы о нем до этого момента не проявлял. А вот бабушку, напротив, ребенок хорошо знает и считает частью своей семьи. Учтя эти обстоятельства суд, как принято говорить, принял справедливое решение.

Продолжая тему нерадивых родителей, обсудили на круглом столе и вопросы лишения родительских прав. В 2018 году у нас в судах было рассмотрено 280 таких дел. Причем, как было отмечено, из года в год снижается число удовлетворенных исков. Судьи стараются по возможности оставить ребенка в родной семье? Видимо, так.

Следует добавить, что число исков о восстановлении родительских прав ничтожно. За тот же 2018 год, если не ошибаюсь, их было восемнадцать. Иначе говоря, на путь исправления падшие на социальное дно мамаши и папаши становятся редко.

Важно и соблюдение жилищных прав несовершеннолетних. За 2018 год и первую половину 2019-го в регионе рассмотрено 134 таких дела. И здесь государству в лице его судебной власти важно гарантировать права ребенка. В общем, проблем много. Не зря говорят: проще родить, чем потом воспитать. А уж соблюсти все права плода чьих-то чресл и того труднее. И здесь заинтересованное обсуждение возникающих проблем всеми заинтересованными лицами лишним никогда не будет.