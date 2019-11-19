Зима пришла, когда не ждали?

— Зима еще не началась по календарю, началась только по факту. Но в отдельных муниципалитетах уже есть проблемы, — отметил губернатор Андрей Чибис.

Тему уборки улиц и дворов от снега он назвал вчера самой актуальной на оперативном совещании в правительстве области.

Особое внимание глава региона обратил на плохую уборку снега в Кировске и Апатитах. Активизировалась работа по его уборке в Александровске. Правда, произошло это только после объезда населенных пунктов ЗАТО лично губернатором.

Замена горе-управленцам

В целом, как отметил заместитель губернатора Дмитрий Филиппов, подготовка к зиме прошла по плану. Межведомственная комиссия проверила 33 муниципальные образования региона. И к 15 сентября все многоквартирные дома области получили паспорта готовности. Сформирован нормативный запас топлива на котельных. Мазута сейчас запасено 117 тысяч тонн, а угля — 147 тысяч. Оба показателя превышают норматив.

Обсудили власти и ход создания управляющей компании с участием области. Дело в том, что многие УК в регионе работают из рук вон плохо — им не хватает техники, людей, а порой и элементарной порядочности в общении с населением. Однако после лишения таких горе-управленцев лицензии заменить их фактически некем. Рынок этот в регионе не развит.

Подставить вовремя плечо оставшимся без попечения многоквартирным домам и призвана новая компания. Она уже зарегистрирована. Совладельцами являются областные власти (35 процентов) и частный инвестор. Сейчас идет процесс лицензирования. До конца года должны начаться наем работников и приобретение техники.

— До конца года компания должна реально заработать, — подчеркнул Андрей Чибис.

Глава областного минстроя Оксана Астахова уже традиционно доложила о положении дел на стройках региона, которые ведутся в рамках национальных проектов, а также федеральных целевых программ.

Астахова сообщила о текущем ходе работ в строящихся детских садах в Североморске, Александровске и Печенге. Судя по докладу, ситуация на объектах мало-помалу выправляется.

Готов к вводу в эксплуатацию межшкольный стадион в областном центре. Нападавший поверх искусственного газона снег удален с помощью специальных реагентов, пластиковая травка засыпана песком, так что можно заливать каток.

Ведутся работы на физкультурно-оздоровительном комплексе в Полярных Зорях. На сегодня все идет к тому, что объект будет своевременно введен в эксплуатацию. Готов к пуско-наладочным работам и зал в новом здании областного театра кукол на проспекте Ленина. В Долине Славы идет монтаж плит, которые должны быть заменены.

Для прогулов нет причин

В плане заболеваемости по гриппу и ОРВИ ситуация в области спокойная. Об этом доложил глава областного минздрава Дмитрий Панычев. Заболеваемость, продолжил он, пока ниже эпидемиологического порога. Но расслабляться рано — эпидемии в России ждут в декабре. Основным методом профилактики была и остается вакцинация. В обязательном порядке ей подлежат группы риска: дети, медицинские и педагогические работники, призывники, люди старше 60 лет и некоторые другие.

— Как организована работа по профилактике на практике? — поинтересовался губернатор.

Нужно, ответил Дмитрий Панычев, привить не менее 45 процентов населения. Уже привито около 300 тысяч северян. То есть нормативы выполнены. Впрочем, прививочная кампания продолжается.

С 11 по 14 ноября возникли проблемы с автобусными маршрутами 105 и 106. Причиной плохой транспортной связи областного центра с Североморском, Мурмашами и аэропортом стало некачественное топливо, которое закупил автоперевозчик. Об этом доложила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Не ожидавший ранних холодов дизель взял да и замерз в топливной системе, автобусы остановились, их водители в массовом порядке простудились и ушли на больничный. Вот вам и транспортный коллапс. На него в социальных сетях активно жаловались североморские студенты, пылающие искренней страстью к учебе в вузах областного центра.

Сейчас обстановка нормализовалась. Так что благовидного предлога прогулять занятия у менее сознательных студентов из пригородов больше нет. Как подчеркнула Ольга Кузнецова, весь переполох длился три дня.

— Это не три дня, тема эта поднимается в социальных сетях с конца октября, — возразил губернатор. — И профильное министерство должно немедленно реагировать на подобные ситуации.