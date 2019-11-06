Вновь асфальт кладут по снегу…

На прошедшем расширенном заседании президиума Госсовета главным вопросом стало здравоохранение, в частности — модернизация его первичного звена. Об этом напомнил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве области. Глава региона, который вчера работал в Москве, провел его в режиме видеосвязи.

Присоединиться к Москве

Акцент, продолжил Андрей Чибис, был сделан на дополнительные поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные кадры. По решению президента на эти цели будет дополнительно выделено 500 миллиардов рублей. Деньги получат те регионы, которые будут максимально готовы к модернизации отрасли. Поэтому задача областных властей — как можно быстрее завершить инвентаризацию медицинских учреждений.

— Есть шанс получить хорошие федеральные ресурсы, теперь дело за нами, — резюмировал губернатор.

Кроме того, регион уже получил дополнительно 600 миллионов рублей на медицину. Как сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев, инвентаризация медучреждений идет по плану. Что касается полученных 600 миллионов, то уже заключены контракты на поставку оборудования, которое будет на них закуплено.

Губернатор также поручил проработать вопрос о присоединении региональных медицинских закупок, особенно тех, что касаются крупного оборудования и лекарственных средств, к столичным. С мэром Москвы Сергеем Собяниным это уже оговорено. Дело в том, что Москва за счет немалых объемов и прямых договоров с крупнейшими производителями добивается огромных скидок, доходящих порой до 70 процентов. В одиночку нашему региону такие скидки не получить. Так что есть смысл присоединиться к столице. Ведь речь идет о существенной экономии бюджетных средств.

Заместитель губернатора Ольга Кузнецова доложила об итогах визита в регион заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова.

Завершается работа по подготовке пакета документов по развитию Арктики. Мурманская область активно участвовала в этом процессе, многие ее предложения учтены. В стратегии развития арктической зоны значительное внимание уделено поддержке бизнеса. Ее резиденты смогут получить различные льготы по налогам, в частности, по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Субъекты Федерации также смогут предоставлять работающим на их территории компаниям определенные преференции. Важная роль будет уделяться и поддержке малого и среднего бизнеса.

В ходе визита Александра Крутикова обсуждался вопрос создания территории опережающего развития (ТОР) на западном берегу Кольского залива. Отдельной темой стало ценообразование на электроэнергию в регионе. Стороны будут работать над разработкой мер поддержки отдельным потребителям.

До декабря должны быть готовы комплексные планы развития каждого из имеющихся с регионе закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО). Будет перестраиваться и система подготовки кадров, отрабатываться план модернизации наших учреждений высшего образования.

Губернатор обратил внимание на необходимость модернизации жилья в муниципалитетах. Причем не только в ЗАТО, но и других, где проживает достаточно много военных. Важен, по мнению главы региона, и проект «Новый Мурманск». В частности, создание современного конгресс-центра. Федеральный центр может его профинансировать его строительство.

Недостройки

В регионе открыта еще одна модельная библиотека. По объектам культуры и ремонтам дорог наша область вырвалась в передовики при выполнении национальных проектов. В плане строительства все не так гладко. Ситуацию на строящихся в регионе объектах обсудили детально.

Детский сад в Североморске. До 5 декабря должны подписать акт о вводе в эксплуатацию. Пока графики выдерживаются. Еще один детсад, на этот раз в Печенгском районе. Работы, как заверили местные власти, тоже идут в соответствии с графиком. Подрядчик увеличил число работников на объекте. Александровск. Контракт на строительство здесь детсада заканчивается 1 декабря. Готовность объекта на сегодня составляет 70 процентов, что говорит о риске затянуть стройку. Пока речь идет о задержке на полторы-две недели.

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Полярных Зорях. Готовность около 90 процентов. На этой неделе должны пустить в здание тепло. 22 декабря работы должны быть полностью закончены.

Межшкольный стадион в Мурманске. Ситуация плачевная. Подрядчик не успел засыпать резиновой крошкой уложенную ранее искусственную траву. Сейчас поле покрыто утрамбованным снегом, и реагентами растопить его нельзя.

Крытый каток «Авангард», тоже Мурманск. Изначальный график не выполнен. В настоящее время ведутся работы по возведению фундамента. Свайное поле планируют закончить к 15 ноября. До конца года на объекте должны освоить не менее 123 миллионов рублей.

Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). Их на подходе аж три штуки. В Килпъявре объект принят. Идет сборка мебели и установка закупленного оборудования, в декабре планируют получить лицензию. В Ковдозере ФАП будет поставлен вместе с оборудованием. Производство запущено в Петербурге. А модульный ФАП для поселка Магнетиты уже поставлен.

Школа на 1200 мест в Североморске. Пока на объекте идут взрывные работы. Планы выполнены на 70 процентов. А общая готовность составляет около 10 процентов.

Прошлись на совещании и по жалобам из социальных сетей на ход работ по благоустройству территорий в Мурманске, Мончегорске, Кировске, Полярных Зорях, Александровске, Умбе. Речь шла о конкретных адресах. В основном — об укладке асфальта. По мнению губернатора, работа эта элементарная, и стыдно, что города и поселки затягивают ее до зимы. Лучше уж тогда перенести асфальтирование до лета, честно сообщив населению о том, что с планом работ муниципалитет не справился.