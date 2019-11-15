Территория глобального развития.

В Мурманске прошла II международная сессия «Сотрудничество в Арктике». Ее организатором выступило правительство области при официальной поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации.

В прошлом году, как сообщил заместитель директора второго европейского департамента МИД России Сергей Петрович, в сессии приняли участие 120 человек из 12 стран. Поэтому международный диалог решили продолжить. Важность приезда в регион большого числа экспертов отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Обновление стратегий

Основными вопросами повестки дня стали перспективы и точки роста международного сотрудничества на Севере, механизмы повышения инвестиционной привлекательности арктических территорий, а также особенности реализации крупномасштабных проектов в арктических условиях.

В Арктике, подчеркнул сенатор от Мурманской области Константин Долгов, без сотрудничества не обойтись. И Россия открыта к такому взаимодействию. Развиваются международные контакты, связанные с Арктической повесткой, и в Совете Федерации. Ну а Мурманская область для Арктики — стратегически важный регион.

Ревизию своих интересов в северных приполярных районах планеты проводят сейчас многие страны. В Канаде, по словам временного поверенного в делах этой страны в России Стефана Жобена, разрабатывается новая стратегия по освоению Арктики. Особый акцент при этом делается на развитии коренных малочисленных народов Севера, поддержке их экономического потенциала и национальных языков.

Швеция, как отметила генеральный консул королевства в Санкт-Петербурге Ева Сундквист, также обновляет свою национальную стратегию в Арктике. Особую тревогу у шведов вызывает глобальное потепление. Госпожа Сундквист назвала его настоящим климатическим кризисом.

— Решение этой проблемы требует совместных действий. И Швеция готова работать в этом направлении совместно с Россией, — подчеркнула дипломат.

Акцент, по мнению генконсула, при этом должен делаться на возобновляемые источники энергии.

Коллега госпожи Сундквист, генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила была еще более категорична в своих оценках глобального потепления. По ее мнению, это не просто климатический кризис, а климатическая катастрофа. При этом потепление, сообщила она, на 25 процентов вызвано выбросами в атмосферу сажи. Основные ее источники — сжигаемый на нефтяных месторождениях попутный газ и работающие на мазуте и угле котельные.

Привлечь кадры

Проблему привлечения людей на Север в ходе панельной дискуссии обсудили статс-секретарь МИД Норвегии Йенс Фрелих Холте, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и губернатор Лапландии Мика Риипи. Общего у стран Баренц-региона оказалось больше, чем различий. Так, по мнению Андрея Чибиса, реализовывать арктические проекты вахтовым методом невозможно. О нехватки кадров на севере Финляндии говорил и Мика Риипи. В Северной Норвегии, как сообщил Йенс Фрелих Холте, ситуация немного лучше. За последнее десятилетие там проживало и проживает около 75 тысяч человек. То есть, оттока населения нет. На Севере норвежцев удерживают нефтегазовая отрасль и рыболовство. В последнее время активно развивается туризм. Наш рецепт, как сообщил Андрей Чибис, помимо, конечно, нефтегазовых проектов и рыболовства, еще и предоставление льгот как крупному, так и малому бизнесу.

— Ключевой вызов — отток молодых, инициативных, эффективных людей, — сообщил губернатор, общаясь с прессой. — Это вызов не только для Мурманской области, а для всех северных территорий. И проект «На Севере — жить!», который сейчас преобразуется в четкий план действий на ближайшие три года, позволит нам с этой задачей справиться. Очень важно смотреть на опыт наших соседей в части формирования комфортной среды для жизни, современных технологий, чтобы создавать адекватные условия для жизни. Арктика у нас сегодня — территория глобального развития.

Никель никто не бросит

Журналисты также попросили губернатора прокомментировать ситуацию в поселке Никеле, где компания «Норникель» планирует закрыть плавильный цех. Тревогу за будущее поселка высказали и иностранные участники международной сессии.

— Мы должны понимать, что с экологически вредными производствами нужно что-то делать, — ответил Андрей Чибис. — Если это экономически целесообразно, их нужно модернизировать. И этот процесс сегодня в регионе запускается, соответствующие соглашения подписаны. И мы внимательно за этим следим. Ну а те производства, которые уже устарели, да еще и вредны, как тот плавильный цех, нужно закрывать. Это абсолютно понятное решение. Нам нужно заботиться о людях, об экологии. Происходить это будет следующим образом. Ни одно действие не будет предпринято без согласия правительства. Перед тем, как эти процедуры начнутся, мы четко зафиксируем набор вариантов, который предлагается людям. У нас уже совместно с «Норникелем» работает специальная рабочая группа, которая эти варианты сейчас отрабатывает. Мы окажем поддержку тем, кто хочет получить новое образование, открыть свое дело. Причем эта поддержка будет как со стороны области, так и со стороны самой компании. Мы будем внимательно следить и отрабатывать, по сути, с каждой семьей, с каждым человеком, чтобы эти решения были реализованы. Никель никто не бросит. Мы видим в поселке новую точку роста, учитывая, что он находится в тридцатикилометровой зоне безвизового режима. Поэтому все возможности вдохнуть туда новую жизнь есть.