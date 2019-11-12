Снег — на вывоз.

Еженедельное оперативное совещание в правительстве области губернатор Андрей Чибис начал вчера с анализа ситуации с уборкой снега. Глава региона напомнил, что лично осмотрел Мурманск, Мончегорск и Оленегорск. Своими впечатлениями он поделился с коллегами.

Чисто там, где убирают

Дороги в областном центре, как отметил губернатор, более или менее вычищены. А вот во дворах есть к чему стремиться. Работу там надо активизировать. Что касается Мончегорска и Оленегорска, то там ситуация также стала лучше.

— Да, она не критичная, — уточнил Андрей Чибис, — но до идеала нам с вами еще далеко. В населенных пунктах должно быть безопасно и чисто.

Безопасность связана, прежде всего, с необходимостью чистки наледи на крышах. А она уже есть. И на ее уборке надо сконцентрироваться. Имеются проблемы и с крупногабаритным мусором. Чтобы старая мебель и прочий хлам не задерживались во дворах, необходимо пересмотреть график их вывоза.

Главам муниципальных образований губернатор порекомендовал чаще совершать объезды вверенных их заботе территорий, наведываясь в разные их места. Для стимулирования этой работы Андрей Чибис пообещал продолжить свои собственные поездки по области, причем без предупреждения. А раз в три дня будут проводиться заседания областного штаба.

Министерству жилищно-коммунального хозяйства в связи с ранней зимой и наступившими нешуточными холодами губернатор поручил крайне внимательно относиться к малейшим авариям на сетях. В случае ЧП, на место обязательно должен прибыть представитель министерства, который будет координировать всю работу.

Неделей ранее на оперативном совещании правительство области уже обсуждало новую программу развития здравоохранения. С учетом заседания Госсовета, акцент в ней сделан на улучшение доступности первичной медицинской помощи. Вчера разговор был продолжен.

Как сообщила заместитель министра здравоохранения региона Инга Анискова, антикризисный план включает в себя 114 мероприятий. На сегодня 84 из них уже реализованы, что составляет 74 процента. До конца года завершат и остальные.

В частности, речь идет о создании трех фельдшерско-акушерских пунктов. Еще один ФАП будет отремонтирован. Все эти работы уже находятся в стадии завершения. Кроме того, 14 октября в детской поликлинике №4 города Мурманска открыт кабинет по охране зрения. Он оснащен новейшим оборудованием. А 1 ноября заработал детский кабинет в стоматологической поликлинике Мончегорска. За неделю там уже получили помощь 68 ребят

Андрей Чибис обратил внимание на необходимость закрытия бесчисленных распивочных во дворах. Этот вопрос напрямую связан с сохранением здоровья населения. Восемь таких притонов, как доложили губернатору (Андрей Чибис попросил, чтобы ему представили точный список), уже закрыли. Но сколько их еще осталось!

Если требуется, продолжил глава региона, необходимо внести изменения в областное законодательство. В частности, ужесточив требования в части удаленности питейных заведений от жилой застройки.

— Такие «распивайки» надо закрывать, — подчеркнул Андрей Чибис. — Мы должны исключить условия, при которых люди просто убивают свое здоровье. Эту работу надо запустить четко, системно.

Но нужно не просто их закрыть, добавил губернатор, надо предложить людям что-то другое. В освободившихся помещениях должны открыться спортивные учреждения или, например, детские клубы.

Бюджет с акцентом на развитие

Власти области внимательно следят за ходом работ на объектах, строящихся или ремонтируемых в рамках национального проекта, а также федеральных и региональных программ. Этот вопрос регулярно рассматривается на совещаниях в областном правительстве. Не стала исключением и вчерашняя оперативка.

В текущем году, напомнила глава регионального минстроя Оксана Астахова, речь идет о 14 объектах. В их числе — детский сад в Североморске стоимостью 136 миллионов рублей. На сегодня его готовность составляет 91 процент. Стройка идет в соответствии с графиком. Еще два детсада возводятся в Полярном (ЗАТО Александровск) и Печенге.

Объект в Полярном министр определили в зону риска. Там до сих пор не закончены отделка фасада и кровельные работы. Идет заливка полов. Но главная проблема — большой (около 3 тысяч квадратных метров) объем штукатурных работ. Нужно увеличивать численность работников на объекте. Но тот же подрядчик строит детсад и в Печенге, где возникли свои сложности. В итоге проблем у него хватает, а вот людей на два объекта недостает.

Межшкольный стадион в Мурманске. Искусственный газон на нем застелили, а вот песчаной крошкой сверху, чтобы пластмассовая травка не пострадала при заливке катка, засыпать до снега не успели. Но сейчас снег уже растоплен подходящими реагентами. И покрытие свободно от снега. Так что теперь можно засыпать его песком.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Полярных Зорях. На сегодня все проблемные моменты здесь более или менее решены. Идут пуско-наладочные работы для подключения отопления. Закуплено оборудование слаботочных электрических сетей, с которым тоже раньше возникли сложности.

Областной театр кукол. Здесь, как сообщила министр, все идет к тому, что 15 декабря обещанный первый спектакль состоится. Проблем, мешающих вести работы по графику, сейчас нет.

Более 22 миллионов рублей освоены при ремонте мемориального комплекса в Долине Славы. Но часть работ была выполнена некачественно. Появились трещины, разрывы на пилонах. Сейчас новые панели уже доставлены в регион. Как только позволит погода, недостатки устранят.

Реконструкция водозабора в селе Тулома Кольского района. Готовность 35 процентов, но сдача этого объекта в этом году и не предусмотрена. Фундаменты залиты, есть вопросы к поставщику оборудования, которые власти в настоящее время решают. Реконструкция областного краеведческого музея: разрабатывается дорожная карта проведения работ…

— Динамика, — отметил, подводя общий итог, Андрей Чибис, — положительная. Главное, чтобы мы, нахлебавшись в этом году, не допустили подобных проблем в дальнейшем.

Бюджет региона — документ, который наверняка интересует многих. Его проект на будущий год уже внесен в областную думу.

— Наша задача, — подчеркнул глава региона, — максимально сконцентрировать ресурсы на вопросах развития.

В окончательном чтении, как уточнила заместитель губернатора, министр финансов Елена Дягилева, бюджет планируется принять 17 декабря. Как говорится, время на доработку еще есть, но его становится все меньше.

Глава минфина обратила внимание муниципальных властей на требования при формировании местных бюджетов. Речь, в частности, идет о необходимости соблюдения показателей по размеру государственного долга, дефицита, а также предельного объема заимствований и так далее.

— Мы изыскали внутри бюджета необходимые ресурсы для развития конкретных отраслей, — подчеркнул Андрей Чибис. — Но мы, конечно, выйдем с предложением по его корректировке, как только появятся дополнительные финансовые ресурсы.