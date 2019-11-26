По скользкой дорожке…

В минувший четверг, как сообщил губернатор Андрей Чибис, он побывал в Кировске и по пути туда лично видел два ДТП. И не мудрено: ведь на дороге было очень скользко. Тема уборки дорог от снега власти затронули на оперативном совещании в правительстве области. Губернатор провел его вчера в режиме видеосвязи из Москвы.

Четыре подрядчика и лед на трассе

Как сообщил директор филиала ФКУ «Упрдор «Кола» в Мурманской области Андрей Аляпкин, в регионе 572 километра федеральных дорог. Их обслуживают четыре подрядные организации. Ежедневно на трассу выходит около сорока единиц техники. Все автотранспортные средства оборудованы системой ГЛОНАСС, так что можно всегда проверить выполнение задания по каждому из них. Как результат — из года в год идет снижение числа ДТП.

Андрей Чибис попросил докладчика перейти ближе к теме. А именно: почему в четверг на трассе возле Кировска была такая гололедица, хотя никаких природных ЧП в то время там не было?

— Я на эту дорогу выходил лично, и она была покрыта льдом, — резюмировал глава региона.

Как сообщил Андрей Аляпкин, в течение двух часов после ДТП дорога была посыпана смесью песка и соли.

— Меня такой доклад не устраивает, — подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона потребовал выстроить систему по обеспечению наблюдения за качеством дорожного покрытия. В среду предложил его обсудить.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Соснин доложил о состоянии дорог регионального значения. Их у нас более двух тысяч километров. Заготовка на зиму смеси песка и соли составляет 101 процент, по реагентам — близка к ста процентам. Техника к зиме готова полностью. С 1 января по 24 ноября текущего года на региональных трассах произошло 712 ДТП. В прошлом году их было 762. Иначе говоря, идет определенное снижение.

— Мы все очень браво рапортуем, — отметил губернатор. — Но система с определением аварийно опасных дорог явно не работает.

Зимнюю тему продолжил заместитель губернатора Дмитрий Филиппов. Он доложил об уборке городов и поселков от снега. Не реже двух раз в неделю в муниципалитетах проходят оперативные совещания на эту тему. На уборке снега задействовано около 250 единиц техники. Но в Мончегорске, например, возникли проблемы с трактористами. Найти их город пока не может. Хотя новенькие тракторы ждут своих водителей.

Подобная неспособность местных властей решить элементарную проблему возмутила главу региона. Срок на исправление губернатор дал неделю. Или, как пообещал Андрей Чибис, искать трактористов в Мончегорске будут уже другие люди.

1,67 миллиарда рублей на медтехнику

Именно столько, как сообщил глава областного минздрава Дмитрий Панычев, выделено из различных источников в этом году на ее закупку. В частности, на федеральные средства закупаются цифровые маммографы и другое оборудование для выявления онкологических заболеваний. В рамках борьбы с сердечно-cосудистыми заболеваниями идет закупка техники по национальному проекту «Здоровье».

Автомобили скорой медицинской помощи: 12 штук закупили за счет областного бюджета, еще 8 — в рамках соглашения с компанией «Новатэк». Сейчас в соответствии с распоряжением федерального правительства идет закупка еще 36 автомобилей, в том числе четырех реанимобилей. Эта техника должна быть распределена между муниципальными образованиями.

Губернатор Андрей Чибис поручил сделать при этом акцент на малых городах и населенных пунктах области, где автопарк скорой помощи изношен более всего.

Глава областного минстроя Оксана Астахова уже традиционно доложила на совещании о ходе работ на стройках, ведущихся в рамках национального проекта и региональных целевых программ.

В настоящее время, напомнила Астахова, на особом контроле находятся шесть объектов, которые должны быть сданы в этом году. Три из них — детские сады. На объекте в Североморске работают сейчас пять единиц техники и более 60 человек. Опасений, как и детсад в Печенге, он не вызывает. В Александровске мало-помалу наращивается число людей, работы организованы в две смены, вовсю идут внутренние отделочные работы.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Полярных Зорях. На очереди — паркетные работы. Мемориальный комплекс в Долине Славы: готовность работ по замене плит составляет 97 процентов, строители идут в графике. На днях начались пуско-наладочные работы звукового оборудования в здании областного театра кукол. Завершены благоустройство территории и работы по фасаду здания.

Спрячь за высоким забором девчонку

Нет, вместе с забором, к счастью, пока никого не крали — ни девчонок, ни мальчишек. О проверке соблюдения требований безопасности в детских учреждениях региона доложил заместитель губернатора Александр Хомяков.

В общей сложности, сообщил он, у нас насчитывается 870 мест массового пребывания детей. 90 процентов из них отгорожены от опасностей внешнего мира заборами, 93 процента оснащены камерами видеонаблюдения, 90 процентов имеют кнопку тревожной сигнализации.

А вот проблемы, как отметил Александр Хомяков, имеются с организацией физической охраны. Лишь 23 процента детских учреждений обслуживаются квалифицированными охранными предприятиями. В остальных вахту несут сторожа и вахтеры.

Губернатор Андрей Чибис поручил проверить, работают ли на практике все эти тревожные кнопки и системы видеонаблюдения. Один из муниципалитетов (для местных властей это должно стать сюрпризом) глава региона пообещал проверить лично.

Темой еще одного доклада Александра Хомякова стала борьба с местами нелегальной продажи спиртных напитков. В Мурманской области, сообщил он, действует 1697 точек, где ведется розничная продажа алкогольной продукции.

Десять незаконных распивочных уже прикрыли. А на территории Ленинского округа областного центра был даже обнаружен нелегальный пивной заводик. Активнее стали вести борьбу с рюмочными, нарушающими спокойствие граждан, прокуратура и другие правоохранительные органы региона. Каждая подобная жалобы рассматривается ими очень внимательно.

Свою помощь предложили властям и студенты юрфака МАГУ. Они готовы лично ходить по распивочным, чтобы выявлять те, где имеются нарушения. Тут главное, конечно, чтобы молодых людей не затянул сам процесс.