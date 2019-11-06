На «Оби» поднят государственный флаг.

Это первый дизель-электрический ледокол в составе Атомфлота. Церемония прошла вчера в Мурманске у пирса дальних линий морского вокзала. Ледокол построен по финскому проекту на Выборгском судостроительном заводе и является флагманом проекта «Портофлот», который реализуется в Обской губе и рассчитан до 2040 года.

— Такой красавец не может не радовать, — подчеркнул заместитель губернатора Евгений Никора. — Важно, что российские судостроители могут реализовывать столь серьезные инновационные и значимые проекты.

Пожелав ледоколу традиционные семь футов под килем и тысяч и тысяч миль безаварийного плавания, председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой подчеркнул важность того, что «Росатом» за счет собственных средств строит флот для работы в наших полярных районах.

«Обь» не линейный, а портовый ледокол. Как сообщил капитан судна Александр Бойко, он оборудован четырьмя поворотными рулевыми колонками типа azipod — две в носовой части и две в кормовой, что позволяет успешно маневрировать. Длина судна 89,5 метра, ширина 21,9 метра, осадка 7,5 метра. На ледоколе установлены уникальные, работающие на переменных оборотах финские двигатели фирмы «Вяртсиля» мощностью 15 мегаватт, а мощность на четырех винтах — 12 мегаватт.

«Обь» способна колоть сплошной лед толщиной до полутора метров и битый (так называемую кашу) — до пяти метров, обеспечивая маневрирование и швартовку танкеров в порту. Экипаж судна — 20 человек.

— Суда портового флота для проекта «Ямал СПГ» уникальны, это точно, — сказал заместитель генерального директора — директор Дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша. — Для нас достройка и приход в порт этого ледокола — действительно крайне важный элемент завершения тяжелого этапа строительства портового флота. Мы переходим в полноценную стадию его эксплуатации. Я уверен, что у «Новатэка» будут и другие проекты по транспортировке газа морским путем. В Обской губе будет создан мощный центр производства СПГ, и я уверен, что там работы будет очень много.

— За период строительства ледокол прибавил процентов двадцать мощности и одну ступень в ледовом классе, — уточнил генеральный директор Выборгского судостроительного завода Александр Соловьев.- Это очень серьезно. Изменения коснулись практически всех аспектов технического проекта. Это головной ледокол, при строительстве которого было применено много инновационных решений. Его главные двигатели вообще первые этой модели в мире. Они даже вошли в Книгу рекордов Гиннесса как самые экономичные.

Договор на оказание комплекса услуг портового флота на обеспечение проводки судов и обслуживание акватории порта Сабетта для проекта «Ямал СПГ» ФГУП «Атомфлот» подписало в ноябре 2014 года.

Это новое направление бизнеса для мурманского предприятия. В его рамках построены буксиры «Пур», «Тамбей», «Надым» и «Юрибей», а также портовый ледокол «Обь». И сегодня Атомфлот оказывает полный комплекс портовых услуг в акватории Сабетты. Совместно с атомными ледоколами портовый флот работает с танкерами-газовозами грузовместимостью свыше 170 тысяч кубических метров каждый.

Ключевая задача «Портофлота» — обеспечение комплекса услуг в Обской губе. В частности, речь идет о ледовых работах в порту и подходном судоходном канале, проводке судов в акватории портов и постановке их к причалу, эскортных операциях на скорости до десяти узлов, борьбе с возможными пожарами на судах и портовых сооружениях, участии в операциях по ликвидации возможных аварийных разливов нефти, а также перевозке палубных грузов.

Остается добавить, что уже в середине ноября «Обь» должна приступить к работе в акватории порта Сабетта.