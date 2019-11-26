Мирные проекты для оборонной промышленности.

В конце прошлой недели с рабочем визитом в Мурманске побывал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Он ознакомился с логистическими и судоремонтными мощностями на территории региона, а также провел выездное заседание Координационного совета по промышленности Минпромторга РФ.

Объединение трех заводов

Глава федерального ведомства ознакомился с ходом реконструкции сухого дока 35-го судоремонтного завода, являющегося филиалом АО «ЦС «Звездочка», совершил облет акватории Кольского залива и ряда объектов, среди которых — стройплощадки порта «Лавна» и Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ПО «Новатэк», 82-й судоремонтный завод в Рослякове и другие.

В ходе рабочей встречи с губернатором Андреем Чибисом глава Минпромторга сообщил, что федеральный центр поддерживает инициативу региона по созданию в Заполярье судоремонтного промышленного кластера. 35-й и 10-й СРЗ, а также СРЗ «Нерпа» будут объединены в новое предприятие — Арктический центр судоремонта и судостроения (АЦСС). Заводы по-прежнему останутся в составе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), но за счет своей автономности Арктический центр сможет работать более эффективно. В свою очередь, Мурманская область возьмет на себя обеспечение АЦСС высококвалифицированным персоналом.

— Консолидация трех предприятий позволит оптимизировать издержки, повысить управляемость, сконцентрировать ресурсы, увеличить производительность труда и заработную плату, а также сумму налогов, перечисляемых в региональный бюджет. Совместно с ОСК и Мурманской областью мы будем наращивать компетенции в судоремонте и рассчитываем на то, что в регионе будут развиваться и другие отрасли обрабатывающей промышленности, — подчеркнул Денис Мантуров.

Испытательный полигон и логистическая база

Заседание Координационного совета по промышленности было посвящено диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса в регионах.

Основные механизмы господдержки предприятий ОПК, отметил Денис Мантуров, уже выстроены на федеральном уровне. Сейчас 21 процент в их производстве занимает гражданская продукция. Поставлена задача довести этот показатель до 30 процентов к 2025 году и до 50 процентов — к 2030-му.

— Компетенции, накопленные ОПК, надо задействовать в полной мере, — подчеркнул министр.

Почти 400 из 1700 запланированных проектов по импортозамещению реализуют именно оборонные заводы.

В регионе, отметил в своем докладе губернатор Андрей Чибис, действуют 5 судоремонтных заводов и 55 компаний-подрядчиков «оборонки». Их перспективы глава региона связывает с развитием Северного морского пути, грузопоток по которому должен достичь к 2024 году 80 миллионов тонн. Еще один драйвер роста — освоение шельфа Арктики. У наших СРЗ уже имеются инвестпрограммы и планы модернизации. Важна их поддержка на федеральном уровне.

По мнению губернатора, основной компетенцией ОПК нашего региона, способной к диверсификации, является судоремонт и судостроение, и в этом плане решение о создании Арктического центра судоремонта и судостроения дает области серьезный толчок к развитию.

— Те компетенции, которые у нас есть, те мощности, которые существуют, и тот спрос, который сегодня появляется благодаря большим инвеспроектам, связанным с развитием Севморпути, работой на шельфе, новым портом «Лавна», — все это обеспечивает спрос и загрузку. Наша задача — сделать так, чтобы у нас появился настоящий центр судоремонта с «головой» в Мурманской области, крупный налогоплательщик и работодатель, — подчеркнул Андрей Чибис.

Помимо Арктического центра судоремонта и судостроения, поддержку Минпромторга РФ получили еще два проекта Мурманской области — создание в Заполярье испытательного полигона нефтегазового оборудования и логистической базы шельфовых проектов.

Морехозяйственный комплекс в Полярном

После окончания заседания Координационного совета губернатор Андрей Чибис и президент ОСК Алексей Рахманов подписали соглашение о сотрудничестве в создании на базе 10-го СРЗ морехозяйственного комплекса «Полярный».

Таким образом получила свое развитие инициатива Мурманской области о частичной диверсификации оборонного предприятия и формировании в Екатерининской гавани базы обеспечения рыбопромыслового флота.

Морехозяйственный комплекс «Полярный» будет предоставлять промысловым судам причалы для швартовки и стоянки, осуществлять выгрузку, приемку, хранение и отгрузку рыбопродукции, вести глубокую переработку поставленного на берег сырья, предоставлять рыбакам услуги снабжения, сервисно-технического обслуживания, судоремонта и судостроения, производства и ремонта промыслового вооружения и технологического оборудования судов. Инвестиции в проект составят около 2 миллиардов 300 миллионов рублей.

— Это хороший пример диверсификации, важная веха на пути к тому, что мирная продукция и военные предприятия могут сосуществовать совместно. Это и поддержание актива в должном состоянии, чтобы он мог в любой момент переключиться на решение государственных задач. И это решение проблем, Мурманской области, где готовых мощностей по гражданскому судоремонту практически нет, — отметил Алексей Рахманов.

Губернатор Андрей Чибис привел красноречивые цифры: на ремонт гражданских судов, приписанных к портам Мурманской области, судовладельцы ежегодно тратят порядка 2 миллиардов рублей. И лишь 540 миллионов из них приходится на долю судоремонтных мощностей Заполярья, остальное уходит за рубеж.

— К сожалению, в значительной степени рыболовный флот сегодня обслуживается не в России. В этом смысле мы очень серьезно проигрываем конкурентам, например, из Норвегии. При том, что у нас один из крупнейших рыбопромышленных кластеров, мы добываем огромные объемы рыбы. Наши суда и компании являются потенциальными потребителями услуг судоремонта в Мурманской области. 24 судна заложены или уже дорабатываются по инвестквоте для наших рыбопромышленников. Эти суда мы уже имеем шанс забрать на судоремонт, на обслуживание себе, а не отдать в порты других стран, — подчеркнул Андрей Чибис.