Конничива, Мурманская область!

Кто не знает, «конничива» (да уж простят мне знатоки мою транслитерацию) по-японски означает «здравствуй». По приглашению губернатора Андрея Чибиса мощный десант дипломатов и бизнесменов из Страны восходящего солнца побывал в нашем регионе в конце прошлой недели.

Северное сияние — это к счастью

В составе делегации были представители полутора десятков крупнейших японских компаний и объединений. В их числе «Хитачи Констракшн Машинери», «Мицубиши», «Джапан Эйрлайнз», Японский бизнес-клуб, Японская организация по развитию внешней торговли, Национальная корпорация нефти, газа и металлов и другие. Цель визита — подробное знакомство с регионом, его инвестиционными возможностями и предпринимательской средой.

Кстати, как сообщили мне в кулуарах один из гостей-дипломатов, в развитии отношений с Россией Япония в настоящее время делает акцент на сотрудничестве с регионами. И, как видим, Мурманская область в их числе.

Японский бизнес привлекают логистические возможности Северного морского пути, богатства недр и уникальный туристический потенциал Кольского Заполярья. Об этом чрезвычайный и полномочный посол Японии в России господин Тоёхиса Кодзуки заявил в ходе встречи с губернатором Андреем Чибисом.

Приветствуя гостей, глава региона отметил, что не понаслышке знаком с эффективностью, профессионализмом и добросовестностью японских партнеров. И столь представительная бизнес-миссия Японии обязательно позволит найти новые точки соприкосновения.

Губернатор рассказал членам японской делегации об уникальности Мурманской области, ее стратегическом значении и важнейших сферах экономики, в числе которых — морская логистика, горнопромышленный и рыбодобывающий комплексы, обслуживание шельфовых добычных проектов. Особый акцент Андрей Чибис сделал на огромных возможностях развития туризма на Кольском полуострове.

В ответном слове Тоёхиса Кодзуки подчеркнул, что сопровождает японские бизнес-миссии в различные регионы России два раза в год. Но делегация, прибывшая в Мурманскую область, — самая представительная за четыре последних года. Это подтверждает неподдельный интерес японского бизнеса.

По словам господина Кодзуки, в первую очередь японские компании заинтересованы в использовании возможностей Северного морского пути как трансконтинентальной торговой трассы и участии в арктических проектах. Уже сейчас с арктических месторождений в Японию морем доставляется сжиженный природный газ. Кроме того, в этом году был подписан договор об инвестировании Японией в развитие проекта «Арктик СПГ-2» компании «Новатэк» трех миллиардов долларов.

Дипломат привел слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сказанные им на Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года: «География нашего присутствия здесь мне видится как непрерывная линия, стремительный поток, который соединяет Северный Ледовитый океан, Японское море, Южно-Китайское море и Индийский океан». В этой связи Мурманск как стартовая точка Севморпути неизбежно привлекает внимание японских грузоперевозчиков и судовладельцев.

Помимо СПГ, в сферу интересов потенциальных инвесторов входит морская перевалка угля, особенно в связи с модернизацией Мурманского транспортного узла и строительством терминала «Лавна». Также японские предприятия готовы рассмотреть возможности инвестиций в горнопромышленный комплекс региона.

Не меньший интерес вызывает у них туристический потенциал Мурманской области. Не так давно Япония и Россия договорились об увеличении вдвое взаимного турпотока — до 400 тысяч человек в год. Японцев в Заполярье влекут северная экзотика и северное сияние, которое во всей Юго-Восточной Азии считается счастливой приметой.

— Я очень рассчитываю на то, что у нас возникнут цепочки взаимодействия как в крупных проектах — логистических, связанных с газовой сферой, — так и между средним бизнесом, например, в сфере туризма, — подчеркнул Андрей Чибис. — Со своей стороны готовы в рамках наших полномочий мы готовы предоставить японским инвесторам на территории Мурманской области всю возможную поддержку.

От горной техники до углекислого газа

Перспективы делового сотрудничество японские и мурманские бизнесмены обсудили на прошедшей в пятницу деловой сессии. Гостей приветствовал заместитель губернатора Евгений Никора. Он подчеркнул, что в настоящее время крупнейшие российские компании реализуют в регионе масштабные инвестиционные проекты. И поле для международного сотрудничества здесь очень широкое. Заместитель главы региона также отметил, что для гостей была подготовлена насыщенная программа, позволившая составить положительное впечатление о красотах природы Мурманской области, а также о промышленном, инвестиционном и туристическом потенциале нашего региона.

— Наша встреча называется «Мурманская область — Япония: перспективы сотрудничества». Уверен, эти перспективы есть, они основаны на том, что наша область имеет уникальное геополитическое преимущество — глубоководный незамерзающий Кольский залив. Наш дальневосточный партнер недаром обратил внимание на Мурманскую область, — сказал Евгений Никора.

Затем представители ведущих японских компаний поделились с руководителями значимых предприятий Мурманской области своим опытом сотрудничества с нашей страной.

Региональный операционный директор по СНГ компании «Марубени Корпорейшн» Ёшики Миязаки отметил, что его компания работает в России уже полвека. Она, в частности, поставляет нам крупногабаритные автомобильные шины для горной техники.

Инфраструктурные проекты реализует в нашей стране компания «Мицубиши». Так, в Татарстане она имеет завод по производству удобрений. А драйверами сотрудничества компания считает экологию и борьбу с парниковым эффектов. Причиной последнего, как известно, является углекислый газ. Японцы научились его улавливать, накапливать, а затем закачивать в отработанные газовые пласты. Дело за использованием его в производстве. Здесь технологии пока в стадии разработки.

Как сообщил генеральный директор «Хитачи Констракшн Машинери» Кацухико Мураками, его компания поставляет в Россию бульдозеры и экскаваторы. С 2015 года действует ее завод в Тверской области.

«Итошу Корпорейшн», как отметил региональный операционный директор Такаюки Цуцуми, задействована в дальневосточном проекте «Сахалин-1». Кроме того, компания занимается торговлей в России автомашинами «Сузуки».

В общем, возможностей для взаимовыгодного сотрудничества масса. Более детально заинтересованные стороны обсудили их на двусторонних встречах, которые прошли после завершения официальной части деловой сессии.