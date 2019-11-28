— Я представлю свой проект «Девочки носят платья», — поделилась с журналистами дизайнер из Архангельска Анна Злотко. — Я шью современные платья в русском стиле. Использую традиционные лекала, которые нашлись в сундуках моей прабабушки. Сама я родом из маленькой деревни в Архангельской области. И знаю о традиционных русских нарядах не понаслышке.

Проект Анны Злотко, что называется, лег на душу. Как по мне, так женщина в брюках — все равно, что мужчина в юбке. А я, если честно, шотландцев за это всегда недолюбливал. Борьбу с опостылевшим унисексом архангельский дизайнер ведет на международном форуме «Креативные индустрии Арктического региона», который вчера начал работу в Мурманске.

Творческие люди из нескольких стран и многих регионов России собрались в столице Заполярья, чтобы поделиться собственным опытом и подхватить новые идеи, уже третий раз. При поддержке областных и муниципальных властей организаторами форума стали Мурманский арктический государственный университет и Российский государственный педагогический университет имени Герцена (Санкт-Петербург). А в качестве экспертов выступают представители арт-сообществ из Москвы, Петербурга, Архангельска, Петрозаводска, Калининграда, Великого Новгорода, Ярославля и, конечно же, Мурманска. Зарубежные участники представляют Норвегию, Финляндию, Индию и ряд других стран.

В центре внимания — самые разные сферы приложения творческих сил: градостроительство и урбанистика, туризм и индустрия моды. Новым направление в этом году стала киноиндустрия.

— Креативные индустрии — это сочетание интеллектуального капитала, творчества и инноваций. Роботы, наверное, скоро заменят все, но только не эту сферу, — рассказала директор института креативных индустрий и предпринимательства МАГУ Татьяна Ашутова (выступает на снимке). — Если раньше под креативными индустриями понимали архитектуру, дизайн, литературу, музыку, то сейчас это и реклама, и информационные технологии, и даже гастрономия. Участников и гостей нашего форума ждет много мероприятий. Очень интересный разговор состоится в рамках дискуссионной площадки киноиндустрии. По инициативе губернатора запущен проект создания в регионе кинокомиссии. Мы подхватили эту идею и впервые организовали такую площадку,

— Культура, промышленность, туризм, социальные процессы и другие области жизнедеятельности в арктическом регионе сегодня представляют огромный интерес. Это связано с тем, что в Арктике реализуются крупные проекты и ее ждет большое будущее. Креативные индустрии объединяют творческое начало, производственный интерес, знание особенностей региона и желание его развивать, — отметила в своем выступлении консул Генерального консульства Норвегии в Мурманске Торунн Хаслер.

Форум продлится три дня. В программе — встречи «Арт-история и дизайн арктических территорий» и «Арктическая урбанистика», дискуссионная площадка «КиноАрктика», мастер-сессия «Креативные индустрии — траектория, кластеры, решения», а также мастер-классы и бизнес-тренинги.