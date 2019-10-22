Все объекты за один присест.

Под председательством заместителя губернатора Романа Дурягина прошло очередное заседание областной межведомственной комиссии по организации проведения государственной кадастровой оценки объектов недвижимости.

Участники обсудили результаты оценки объектов капитального строительства (ОКС) Мурманской области по состоянию на 1 января 2019 года. Также была представлена информация о планируемом переходе Мурманской области на государственную кадастровую оценку всех категорий объектов недвижимости в одном туре.

— Проведенная в этом году работа по кадастровой оценке ОКС коснулась 582 тысяч объектов, расположенных на территории региона. Ее результаты коснутся всех правообладателей при уплате налога на имущество, — подчеркнул министр имущественных отношений Олег Мазунов. — Мы должны шагать в ногу со временем и иметь реальную, максимально приближенную к рыночной стоимость объектов.

На своем предыдущем заседании, которое состоялось в июле, напомнил Роман Дурягин, межведомственная комиссия рассмотрела предварительные результаты оценки. Затем их разместили на сайте Росреестра и сайте областного учреждения «Имущественная казна Мурманской области», подведомственного минимущества региона, которое и проводило эту работу. Правообладателям недвижимости было дано пятьдесят дней для ознакомления с результатами оценки и подачи замечаний и дополнений.

С 16 июля по 3 сентября, на этапе так называемой общественной проверки, как в свое время сообщало управление Росреестра, в «Имущественную казну» поступили 98 замечаний к промежуточным отчетным документам — 20 от граждан и 78 от организаций и представителей бизнес-сообщества. «Имущественная казна» провела анализ всех поступивших замечаний. 32 из них учтены и использованы при расчете кадастровой стоимости. В отношении остальных 66-ти замечаний обоснован отказ в их учете.

Затем отчет был отправлен в федеральный фонд Росреестра. По итогам оценки по множеству критериев он получил в Москве положительное заключение. С 1 января 2020 года утвержденная кадастровая стоимость станет базой для исчисления имущественного налога на квартиры, гаражи, частные жилые и дачные дома, а также на некоторые коммерческие объекты.

Второй актуальный вопрос, который обсудили на заседании, — переход на единый тур оценки. Сейчас по различным категориям объектов она проходит в разные годы в течение оговоренного на сегодня законом пятилетнего цикла. Так, в прошлом году в качестве пробного этапа была проведена оценка 479 участков земель особо охраняемых природных территорий. На будущий год запланирована аналогичная работа по всем землям населенных пунктов, промышленности и сельскохозяйственного назначения. Речь уже идет о приблизительно восьмидесяти тысячах объектов.

С 2022 года предполагается перейти на единый тур оценки. Ведь, как пояснил Олег Мазунов, на землях населенных пунктов есть земли промышленности. На тех и других расположены объекты недвижимости. Проводить их оценку в разное время нелогично. Это ставит правообладателей в разные условия. Отсюда и переход на единый тур. Проводиться оценка будет один раз в четыре года.