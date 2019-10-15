С опережением графика.

25 сентября заместитель председателя Правительства России Максим Акимов провел заседание проектного комитета, на котором были подведены промежуточные итоги реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В 16 субъектах России уровень выполненных работ превысил на тот момент 90 процентов. В числе регионов, завершающих мероприятия первого года реализации нацпроекта, находится и Мурманская область. Глава региона Андрей Чибис, сообщает официальный сайт «Росавтодора», отметил, что залог успеха дорожной кампании — в заблаговременной контрактации объектов.

— Несмотря на то, что контрольная точка у нас в конце года, мы решили, что завершим все работы к сентябрю, к моменту массового возвращения людей из отпусков, — цитирует губернатора сайт. — Подход был очень простой: каждое обращение в соцсетях — это для нас был сигнал к перепроверке, в том числе, с выездом лаборатории. Поэтому те объекты, которые ремонтировались по нацпроекту в этом году, соответствуют всем требованиям.

В конце прошлой недели итоги дорожных ремонтов подвели на региональном уровне. В составе национального реализуются три региональных проекта — «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения». Конечно, наибольшее внимание традиционно уделяется первому из них. И нам, считает министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин, есть чем похвастаться в этом году.

В числе объектов, на которых у нас велись работы, как сообщил начальник ГОКУ «Мурманскавтодор» Виктор Козлов, — автоподъезд к Заозерску, дороги Мишуково — Снежногорск, Кола — Зверосовхоз, Оленегорск — Ловозеро, Полярные Зори — Африканда, ремонт покрытия мостового перехода через Кольский залив и другие. Все работы выполнены в срок.

Всего в рамках нацпроекта было запланировано отремонтировать 40 объектов. Контрольной точкой выполнения работ значилось 1 декабря. Контракты были заключены до 31 октября. Но, исходя из задач, поставленных губернатором, наши дорожники завершили ремонты намного раньше.

— С дорог мы ушли 3 сентября. Речь, повторюсь, идет об объектов, которые входят в национальный проект, — отметил Дмитрий Соснин.

Всего было отремонтировано 13 объектов на региональных автомобильных дорогах и 27 — в агломерация «Мурманская». Общий объем ремонтов по региональным дорогам составил 64 километра. По муниципальным, с учетом тротуаров — свыше 307 тысяч квадратных метров. На это были затрачены достаточно серьезные средства — свыше 1,35 миллиарда рублей. В том числе 872 миллиона поступили из федерального бюджета. Остальная сумма — средства регионального бюджета и бюджета муниципального образования.

Контроль качества, отметил Дмитрий Соснин, был многоуровневым. Его вели не только заказчики, но и специалисты Федерального дорожного агентства «Росавтодор» и специализированной организации ФКУ «Росдортехнология». Были некоторые обоснованные замечания, но подрядчик их устранил.

— Большую помощь оказал нам в этом Общероссийский народный фронт и неравнодушные жители, блогеры, которые обращали наше внимание на имеющиеся недостатки, — подчеркнул Дмитрий Соснин.

Уже определены объемы финансирования дорожных работ на будущий год. Темпов регион снижать не намерен. Сейчас обсуждаются около четырех десятков объектов, которые войдут в планы ремонтов 2020 года.

— Надеюсь, что наши дороги станут более качественными и безопасными, — добавил Дмитрий Соснин. — Наша цель — к 2024 году привести в нормативное состояние 50 процентов дорожной сети региона и 85 процентов дорог агломерации «Мурманская». На сегодня эти цифры составляют 41 и 60 процентов соответственно. Предстоит сделать еще много, но мы поэтапно будем двигаться вперед.