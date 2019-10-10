Что получится, если объединить слово урбанистика с именем нашего города? Правильно — мурманистика. Фестиваль с таким названием проходит сейчас в областном центре.

Форум стартовал в минувшее воскресенье в Мурманском арктическом государственном университете (МАГУ) при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и регионального правительства.

Неделя творческой движухи

Цель фестиваля — вовлечь юных россиян в процесс формирования комфортной городской среды. А программа включает воркшопы, сессии дизайнерского мышления и дискуссии с опытными экспертами, среди которых немало именитых дизайнеров, опытных архитекторов и урбанистов. В числе участников — студенты из Новгородской, Архангельской, Орловской, Липецкой, Ростовской, Мурманской областей, Санкт-Петербурга и Москвы.

— Одним из ключевых факторов отъезда молодежи из нашей области является невозможность для самореализации, — отметил, открывая фестиваль, губернатор Андрей Чибис. — Город Мурманск и другие населенные пункты региона нужно сделать уютнее, нужно придумать что-то свое, а не копировать. Это интеллектуальная задача. Нам надо сформировать живую команду интересующихся всем и неравнодушных ребят. Очень здорово, что у нас есть такая творческая молодежь, которая не сидит по выходным в социальных сетях, а пришла сюда, чтобы сделать что-то конкретное. Мы, ребята, гордимся вами.

— Я прошу вас включиться в творческую работу, расправить крылья креативности, чтобы в Арктике можно было жить комфортно и красиво. И главное — чтобы ваши проекты не остались на бумаге, а были реализованы, — поддержала главу региона врио ректора МАГУ Ирина Шадрина.

— Фестиваль всероссийский, — уточнила в беседе с журналистами директор института креативных индустрий и предпринимательства МАГУ Татьяна Ашутова. — Его поддержали Федеральное агентство «Росмолодежь» и правительство Мурманской области. А создавали мы его в партнерстве с общероссийской организацией «Городские реновации». Это будет неделя творческой, я бы сказала, движухи. Это образовательная площадка. На ней запланированы диалоги с очень известными экспертами в области городской среды, различные мероприятия, лекции, воркшопы. И все это закончится, как мы это называем, арт-стройкой. Будут созданы три реальных арт-объекта, которые затем установят на территории кампуса нашего вуза. Один останется здесь, в Мурманске, возле одного из наших корпусов. Два других уедут в филиалы — в Апатиты и Кировск. Процесс будет очень живой. У нас очень много гостей из Архангельска, Великого Новгорода, Ростова-на-Дону. Они все распределены на команды и будут работать над проектами.

Причем, как сообщила, отвечая на мой вопрос, Татьяна Ашутова, фестиваль объединил студентов разных специальностей — строителей, электриков и так далее. Творческую площадку намерено не стали ограничивать только будущими профессиональными дизайнерами. Главное — желание участвовать и свежие идеи. А их, хочется надеяться, у молодых людей хватает.

Лучшие проекты будут реализованы

— Наши города нуждаются в обновлении, и мы готовим тех, кто будет это делать. Это и есть ключевая задача нашего форума, — рассказал директор общероссийской организации «Городские реновации» Олег Зоря. — Благодаря этому десятки молодых людей получат возможность прикоснуться к серьезным процессам развития городов. В первую очередь, это работа над созданием новых общественных пространств. Мурманск в этом ничем не отличается от других городов. Он также нуждается в появлении условий двадцать первого века. С учетом Севера здесь нужно задействовать городские пространства и в зимних условиях. Чтобы с выпадением снега парки и скверы не превращались просто в место прохода с одной улицы на другую. Но самое главное для нас — зародить сообщество креативных людей, которые объединятся вокруг этой цели. Важно дать им соответствующие технологии, чтобы они затем могли реализовать свои идеи.

Олег Зоря также отметил, что раньше зачастую студенты — будущие дизайнеры и архитекторы работали, что называется, в стол. Получил хорошую оценку на экзамене за свой проект — и все, все наработки и документация отправляются на полку. Сейчас ситуация, к счастью, меняется. У ребят появляется возможность реализовать свои проекты на практике.

После церемонии открытия фестиваль продолжился экспертной сессией «Какой должна быть современная Арктика». Ее участники обсудили множество важных вопросов: как происходит развитие территорий сегодня, какие существуют проблемы и какие возможности для их решения. Речь также пошла о региональных центрах компетенций и их миссии, вовлечении молодежи в формирование комфортной городской среды. А еще — о развитии городских реноваций в регионе, добровольчестве, его миссии и целях…

— Мне самому это очень интересно, — поделился с журналистами своими впечатлениями о форуме Андрей Чибис. — Качество жизни — это уютный, яркий Север. Важно, чтобы такие проекты рождались прежде всего людьми молодыми, для которых мы должны преобразовывать среду для жизни. И лучшие проекты, над которыми они будут работать, мы реализуем. Очень важно, что сюда съехались ребята из многих регионов России. Это тот творческий потенциал, который поможет придумать проекты.

Стоит лишь добавить, что творческий марафон продлится целую неделю и завершится в субботу, 12 октября.