Прагматики с большой дороги.

В Мурманской области реализуется серьезный международный инфраструктурный проект по обустройству и ремонту автодороги Кола — Верхнетуломский — МАПП «Лотта. Его финансовая поддержка идет по программе приграничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020».

На днях в областном центре в рамках обсуждения хода выполнения работ по проекту состоялось заседание экспертной сессии «Приграничное сотрудничество и развитие дорожной инфраструктуры на Севере».

— Несмотря на все внешнеполитические сложности, мы с вами остаемся добрыми соседями. И мы имеем хорошие результаты нашего взаимодействия. Регулярно проводятся дни приграничного сотрудничества с Норвегией и дни дружбы с Финляндией, — отметил во вступительном слове и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин.

Потенциал для развития

Протяженность трассы на Лотту, ведущей к финской границе, составляет 229 километров. Это дорога регионального значения. За три года благодаря подписанному в ноябре 2018 года международному контракту должно быть приведено в нормативное состояние более пятидесяти километров трассы, установлено 17 километров барьерного ограждения.

— В этом году в рамках контракта мы отремонтировали больше двадцати километров, — рассказал Дмитрий Соснин. — За три года в нормативное состояние должно быть приведено дорожное покрытие со 101-го по 160-й километр. В этом году мы потратили на ремонт около 260 миллионов рублей. Софинансирование ведется из программы «Коларктик». Общая сумма за три года выполнения контракта составит около 4,5 миллиона евро. Наши зарубежные партнеры результатами работы довольны. Мы предоставили им всю необходимую информацию по контролю качества выполненных работ.

Общая протяженность дорожной сети нашего региона составляет 3,5 тысячи километров. Федеральная сеть представлена трассой Р-21 «Кола». И дела с ней обстоят достаточно хорошо, она регулярно реконструируется. Только в этом году из 500 километров, проходящих по территории Мурманской области, отремонтировано около 80-ти.

Длина дорог регионального подчинения, к которым, как уже было сказано выше, относится и дорога на Лотту, равна 2027 километрам. В нормативном состоянии по итогам 2019 года находится 41 процент из них. Протяженность дорог местного значения — 982 километра. Многие из них, к сожалению, также не в лучшем состоянии.

— Однако мы уверены, что в ближайшие годы состояние региональной дорожной сети будет улучшено, — отметил Дмитрий Соснин.

Показатель приведенной в нормативное состояние дорожной сети должен превысить 50 процентов.

На территории региона действуют три международных пограничных пункта пропуска: Борисоглебск, Лотта и Салла. Трасса Р-21 «Кола», как мы все знаем, ведет в Норвегию. Сейчас выполняется ее реконструкция с 1574-го по 1590-й километр. В частности, спрямляются некоторые участки. На стадии проектирования — участок за Заозерском. Его хотят перестроить так, чтобы зимой трассу не заметало снегом.

О дороге на Лотту было сказано выше. К Салле (также на финской границе) ведет трасса протяженностью 166 километров. В рамках программы «Коларктик» уже реализован проект, ликвидировавший имевшийся здесь грунтовый участок. В стадии проработки вопрос строительства автодороги и нового пункта пропуска на границе в районе Ковдора.

— Мы видим в этом серьезный потенциал для развития Ковдорского района, — пояснил Дмитрий Соснин.

Желтый или белый?

В целом значимость приграничного сотрудничества трудно переоценить. Торговля с Финляндией и Норвегией составляет существенную долю внешнеторгового оборота Мурманской области. Только за 2018 год был отмечен рост торговли с Финляндией на 17 процентов, а с Норвегией — на 59 процентов. Что касается Суоми, то в первом полугодии текущего года эта страна-соседка вышла на первое место во внешнеторговом обороте Мурманской области. И дороги играют немалую роль в этом развитии. Так что сотрудничество по приведению их в порядок — вопрос сугубо прагматический.

В Центре транспорта, экономики и окружающей среды Лапландии (Финляндия), как сообщил представляющий эту организацию господин Олли Моуруярви, трудится 51 человек. Большая часть сотрудников базируется в Рованиеми. Территория очень большая, почти половина Финляндии. 22 тысячи километров дорог, включая около 15 тысяч с твердым покрытием, 3 тысячи мостов и… велосипедные дорожки.

Зачем нужно международное сотрудничество? Дороги сильно на него влияют. Дорог с востока на запад в Финляндии пока не хватает. Это касается связей не только с Россией, но и с Норвегией и Швецией. А ведь есть отрасли промышленности, которые требуют хорошего транспортного сообщения.

Проблемы у финских дорожников до боли знакомые нашим: мало людей и недостаточное финансирование. Охватить такую территорию элементарно сложно, поскольку местного авиационного сообщения здесь нет. А расстояния весьма значительные, что, конечно, сказывается и на международном сотрудничестве. Но финны стараются, понимая, что взаимодействие с соседями обязательно окажет положительное влияние на экономику их региона.

Что касается собственных дорог, то путь к уменьшению травматизма финны видят в снижении скоростного режима на отдельных участках. Кстати, у них и сейчас-то максимально разрешенная скорость там составляет 80 километров в час. Как у нас, с учетом возможного без штрафа превышения на 20 километров в час, в городах!

А еще сейчас Финляндия, как и вся Европа, переходит от желтой дорожной разметки к белой. У белой — отражательная способность больше. Но у России, похоже, и в этом свой особый путь. По настоянию отечественной ГИБДД мы сейчас как раз экспериментируем, если так можно выразиться, в обратном направлении. Что ж, время покажет, какой цвет лучше — белый или желтый.

Впрочем, возможно мы этого так никогда и не узнаем. Ведь, как сообщил Дмитрий Соснин, гарантийный срок нанесенной дорожной разметки составляет у нас… три месяца. Нанесли ее к августу, смыло ее осенним дождем и мокрым снегом и все, жди до следующего августа.

В Финляндии разметку наносят не краской, а специальным составом. И срок его службы — несколько лет. Тут, как говорится, нам есть к чему стремиться.

Теперь о Норвегии. Общая протяженность автомобильных дорог в стране составляет 53 тысячи километров. Сейчас Дорожная администрация Норвегии реорганизуется, часть функций переводится на региональный уровень. Но международное приграничное сотрудничество в дорожной сфере продолжится.

— У нас есть выражение: без грузовиков Норвегия остановится, — сообщил генеральный консул Норвегии в Мурманске Эрик Сведал. — Так оно и есть. На некоторых маршрутах нам просто не избежать перевозки грузов автотранспортом. Хорошая мобильность является необходимым условием для современного общества. И Норвегия поставила перед собой цель стать лидером в создании продуманной дорожной сети.

С акцентом на безопасность

О влиянии транспортной инфраструктуры на развитие международного сотрудничества в приграничных районах Мурманской области рассказали главы местных администраций.

Проект обустройства и ремонт автодороги на Лотту, отметил глава администрации Кольского района Александр Лихолат, имеет высокий приоритет для района. На своем пути к границе трасса проходит через Колу, Мурмаши, Тулому и Верхнетуломский, связывая четыре этих муниципальных образования района. В свое время ее проложили совместно финны и строители Кольского района, когда финскими специалистами возводилась Верхнетуломская ГЭС. Для нее, собственно, первоначально и понадобилась дорога от финской границы.

— Дороги экономят наш главный ресурс — время. И улучшают безопасность перемещения, — подчеркнул Александр Лихолат.

У Кольского района есть свое предложение: Саариселька — Ивало — Верхнетуломский — Кола — Териберка. Прорабатывается такой международный маршрут совместно с побратимами из коммуны Инари. Проект сейчас входит в практическую плоскость. Положительный эффект для района видится и в развитии приграничной торговли. Развиваются и гуманитарные связи, идет обмен делегациями деятелей культуры.

Интерес финнов к маршруту в Териберку подтвердила в своем выступлении (правда в записи, приехать в Мурманск она не смогла) и заместитель мэра муниципалитета Инари госпожа Мари Палолахти.

Глава администрации Печенгского района Эдуард Затона обратил внимание на туристический потенциал полуострова Рыбачий. Правда, дорога там, конечно, пока в ужасном состоянии и привлекает разве что экстремалов.

Затем участники встречи обсудили лучшие практики международного сотрудничества в дорожной деятельности, а также вопросы безопасности дорожного движения и содержания дорог в зимнее время.

— В рамках действующего контракта, — сообщил начальник ГОКУ «Мурманскавтодор» Виктор Козлов, — подписанного тремя сторонами — Мурманской областью, Норвегией и Финляндией, предусматривается обмен компетенциями. Коллеги поделятся своими новшествами, которые они применяют на дорогах. У них есть чему поучиться. Мы также покажем то, что уже внедрили. Акцент будет сделан на безопасность движения. Учитывая, что автомобилизация страны и региона прошла очень стремительно, а дорожная сеть фактически не изменилась с советских времен, для обеспечения безопасности необходимо разделить транспортные потоки. В этом году мы применили дорожное ограждение из композитных материалов, которое нигде за рубежом не представлено. На сегодня дороги в Мурманской области одни из лучших на Северо-Западе Российской Федерации.