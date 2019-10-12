Фестиваль городской среды «Мурманистика» завершился сегодня в областном центре выставкой созданных его участниками арт-объектов.

Форум стартовал в минувшее воскресенье в Мурманском арктическом государственном университете (МАГУ) при поддержке Федерального агентства по делам молодежи («Росмолодежь») и регионального правительства.

Его история началась весной. В апреле прошел Молодежный форум «Студенческое измерение современного и будущего Арктики». Его открывала секция «Мурманистика: вопросы урбанистики». Молодые профессионалы и эксперты делились опытом благоустройства, рассказывали об участии в проектах улучшения инфраструктуры и внешнего облика городов.

Цель фестиваля — вовлечь юных россиян в процесс формирования комфортной городской среды. А программа включала воркшопы, сессии дизайнерского мышления и дискуссии с опытными экспертами, среди которых немало именитых дизайнеров, опытных архитекторов и урбанистов. В числе участников были не только мурманчане, но и студенты из Новгородской, Архангельской, Орловской, Липецкой, Ростовской, Мурманской областей, Санкт-Петербурга и Москвы.

По результатам первых двух дней фестиваля были выбраны три арт-объекта, которые будут украшать территорию кампусов МАГУ. Это скамейка «Посидим на Имандре» (на снимке). Причем сделать это можно в буквальном смысле. Ведь на поверхности скамейки изображена карта этого заполярного озера. Скамейка отправится в город Апатиты, где будет установлена возле корпуса местного филиала университета. Креативная пирамидка станет подарком кировскому филиалу МАГУ. Третий объект, он называется «Арт-город» (пока, правда, это лишь прототип), занял свое место на стене корпуса университета на улице Егорова, 16 в областном центре. Это абстрактный объект, яркий и цветной, состоящий из геометрических форм.

— Эти прототипы выполнены в реальном масштабе, — сказала директор института креативных индустрий и предпринимательства МАГУ Татьяна Ашутова. — Они реалистичные, но их можно воплотить в другом материале. Здесь же, на выставке представлены и макеты других работ. Они не менее замечательны, но сложнее в реализации. И за несколько дней фестиваля сделать их в виде прототипов было невозможно. Вообще говоря, интересных работ много. Мы показывали их экспертам, которые к нам приехали. Они отметили, что больше половины проектов можно реализовать, только нужно довести их проработку до более серьезного уровня, с технологической картой, сметой. На защите было представлено более двадцати проектов. Сам фестиваль получился и образовательным, и практическим, и в какой-то степени социальным, потому что ребята учились работать в команде. Последнее очень важно для дизайнеров, строителей и архитекторов. Ведь, чтобы продвинуть свои идеи, им нужно объединяться в группе.

— К нам приехала молодежь из разных регионов. И это для нас очень важно, — подчеркнул, осмотрев организованную под открытым небом выставку, губернатор Андрей Чибис. — Мы намерены привлечь ребят к реальной работе по проектированию общественных пространств и дворовых территорий. Начнем реализовывать это со следующего года. Многие из тех работ, которые сегодня выставлены, мы возьмем в работу. Это самое ценное для творческих людей. На мой взгляд, фестиваль успешный, он вовлекает ребят в творчество. Это дает им шанс реализовать себя и сделать наши населенные пункты на порядок более комфортными, благоустроенными и уютными.

Фестиваль, как заверил глава региона, станет регулярным и будет проводиться в разных городах области.